Výber z výskumu Marsu: Január 2023

Perseverance skompletizovala vzorky pre návrat na Zem

Desať skúmaviek so vzorkami, ktoré zachytávajú úžasnú rozmanitosť marťanskej geológie, bolo uložených na povrchu Marsu, aby ich bolo možné v budúcnosti študovať na Zemi.

Perseverance si urobila túto selfie fotku pri pohľade dolu na jednu z 10 vzoriek, ktoré uložila v oblasti nazývanej „Three Forks“. Táto snímka bola urobená kamerou WATSON na robotickom ramene rovera 20. januára 2023 (Sol 684). (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Menej ako šesť týždňov po začatí ukladania prvých vzoriek na inej planéte, bola táto úloha dokončená. Potvrdenie, že sonda NASA Perseverance úspešne uložila v tejto lokalite poslednú desiatu trubicu, bolo prijaté v nedeľu 29. januára v riadiacom a kontrolnom stredisku v JPL v Pasadene. Tento významný míľnik zahŕňal presné plánovanie a navigáciu, aby sa zabezpečilo, že trubice budú v budúcnosti bezpečne vyzdvihnuté spoločnou misiou americkej NASA a európskej ESA – misia “Mars Sample Return”. Cieľom tejto misie je priniesť vzorky z povrchu Marsu na Zem.

Počas svojej misie sonda odoberala vzorky hornín, ktoré tím misie vyhodnotil ako významné. Jedna vzorka z každého odobratého páru vzoriek, je teraz uložená na vytipovanej lokalite v krátere Jezero na Marse. Tieto vzorky budú slúžiť len ako záložná sada, pretože každá vzorka bola urobená “dvojmo” a jedna z každej vzorky je uložená priamo na palube sondy Perseverance. Tieto poslúžia ako primárna sada, ktorá bude sondou odovzdaná priamo do pristávacieho zariadenia, ktoré pristane na Marse v tejto lokalite v rámci spomínanej plánovanej spoločnej misie NASA-ESA a následne budú doručené na Zem.

Ingenuity

K sonde Perseverance a jej misii neodmysliteľne patrí aj malý lietajúci robot Ingenuity, ktorý sa na Mars dostal doslova “na bruchu” Perseverance.

Ingenuity na Marse. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Ingenuity je v podstate technickým demonštrátorom. Znamená to, že cieľom Ingenuity bolo otestovanie možností lietania v podmienkach Marsu. Atmosféra Marsu je oveľa redšia ako atmosféra Zeme a pri povrchu je tlak vzduchu 100 až 150 násobne nižší, ako je to na Zemi, preto bolo otázne, ako sa bude správať malý vrtuľník v týchto podmienkach. Prvý let bol samozrejme úspešný a bolo dokázané, že naša technológia funguje. Nasledovalo viacero letov, z ktorých boli úspešné všetky a tak Ingenuity slúži ako naše ďalšie oči na Marse a posiela nám zaujímavé snímky tejto krásnej a tichej planéty.

Nájdete na tejto fotografii Ingenuity? Nachádza sa v strede snímky. Vzdialenosť Ingenuity na tejto snímke je presne 295 metrov (970 stôp) od sondy Perseverance. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Tianwen 1: prvé vedecké výsledky palubného magnetometru

Mars Orbiter MAGnetometer (MOMAG) je vedecký prístroj na palube prvej čínskej misie na Mars – Tianwen-1. Od 13. novembra 2021 sonda Tianwen 1 začala rutinne merať vplyvy slnečného vetra na magnetické pole v miestach jeho výskytu v okolí Marsu.

Ilustrácia orbitera misie Tianwen 1. (zdroj: CASC)

Planéta Mars nemá bipolárne magnetické pole ako Zem, len na niektorých miestach v okolí planéty existuje určitá forma magnetického poľa. Výsledky meraní potvrdili štruktúru a silu magnetického poľa, presne ako ich predtým zmerala aj americká sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, NASA).

Curiosity pokračuje v bádaní

Sonda Curiosity misie MSL (NASA) pokračuje podľa stanoveného plánu v skúmaní povrchých vzoriek. Od začiatku roka mala naplánovných niekoľko zastavení a pri jednom z nich tím misie narazil na ďalší zaujímavý “kameň”. Tvar tejto vzorky nápane pripomína meteorit, ktorých už bolo na povrchu Marsu identifikovaných niekoľko.

Tak je to meteorit, alebo nie? Snímok urobený pomocou ľavej navigačnej kamery sondy Curiosity, Sol 3724. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Presné určenie toho, či ide naozaj o meteorit, alebo nie, prinesie až ďalšie preskúmanie tohto “podozrivého” kameňa. Samozrejme môže ísť o kúsok horniny, ktorá je len zvetraná do podoby pripomínajúcej meteorit. Presná informácia nám pomôže pri poznávaní detailov povrchu Marsu v tejto lokalite a prispeje k celkovému obrazu vývoja planéty.

Možnosť prispievať do mesačníka o Marse

Hľadáte odborný časopis alebo magazín, kde by ste mohli publikovať svoj text, výskum alebo vedecko-populárny článok? Máte radi planéty a vesmír? Ste študent, výskumník, astronóm, učiteľ, alebo nadšenec do vesmíru? Je tu pre vás jedinečná možnosť publikovať svoj text v novom odbornom periodiku.

Titulná stránka januárového vydania "Mars Exploration Digest" (skratka MXD). (zdroj: Jozef Kozár, Ph.D.)

Využite túto príležitosť na publikovanie v novom časopise “Mars Exploration Digest” (skratka “MXD”) – “Výber z výskumu Marsu” (slovenská verzia). Tento nový mesačník začína svoj druhý ročník. Je dostupný pre každého zadarmo (open access). Vychádza vo formáte PDF v dvoch jazykoch – angličtine a slovenčine (vítané sú aj príspevky v českom jazyku).

Zameranie tohto mesačníka nie je komerčné. Jeho cieľom je nie len poskytovanie informácií zo sveta skúmania Marsu, ale aj pomoc pri vzdelávaní a publikovaní nových vedomostí.

A bonus pre vás? Svoj príspevok môžete pridať zadarmo. Tento publikovaný článok môžete použiť ako referenciu v zozname svojich publikácií, pretože Mars Exploration Digest je odborný časopis. Publikum čitateľov tohto časopisu rýchlo rastie, nakoľko ide o veľmi špecisifké periodikum. Tak neváhajte a využite svoju šancu už teraz. Mars Exploration Digest je registrovaný pod číslom ISSN 2788-225X, Českou národní technickou knihovnou v Prahe.

