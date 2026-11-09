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9. nov 2026 o 11:05
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Taraba - aký rozvoj Slovenska?

Už zajtra uvidíme aký rozvoj Slovenska má Taraba na mysli. Či to náhodou nebude rozvoj nových mafiánskych štruktúr.

Jozef Maťaše
Jozef Maťaše Bloger
Taraba - aký rozvoj Slovenska?
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V tomto období môžeme sledovať generačnú výmenu v koaličnej časti politického spektra. Starnúci, unavený a permanentne prednasratý Fico pomaly, ale isto odchádza do histórie a na jeho miesto sa derie nová tvár a nádej pre nesamostatných voličov - Taraba.

Sľubuje rozvoj Slovenska, samozrejme tiež nevieme či pre všetkývh občanov Slovenska, alebo iba vybraných. Ale už v utorok v parlamente to zistíme. Bude mať príležitosť zmariť plány Fica na rozvoj mafie na Slovensku pri hlasovaní o kajúcnikoch.

Podľa politológov ako Francis Fukuyama je kľúčom k politickému rozvoju vytvorenie silného právneho štátu, nezávislých súdov a efektívnej byrokracie, ktorá dokáže vynucovať zákony pre každého rovnako. A to je deklarovaný záujem Tarabu. Nezhoduje sa to s novelou o kajúcnikoch.

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Tak vážení spoluobčania pozorne sledujte správanie Tarabu a jeho kumpánov pri tomto hlasovaní.

Jozef Maťaše

Jozef Maťaše
Bloger 
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Záleží mi na tom, kde žijem. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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