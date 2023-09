Mám rád rekordy, ich prekonávanie a fascinujúce príbehy. Tohtoročné finále US Open, mi splnilo všetko z toho.

A zase ten Novak. Grandslamový titul s číslom 24 a vyrovnanie absolútneho rekordu Margaret Courtovej, Djokovič ovládol US Open štvrtý krát v kariére. Po viac ako troch hodinách zdolal v troch setoch Daniila Medvedeva 6:3, 7:6, 6:3. Bol to práve 27 ročný Rus, ktorý v roku 2021 prekazil Nolemu zisk všetkých štyroch grandslamov v jednej sezóne. Djokovič sa vo svojich 36 rokoch a 3 mesiacoch, zároveň stal tretím najstarším hráčom, ktorý získal jeden zo štyroch najväčších tenisových titulov a najstarším hráčom ktorý kedy získal trofej na US Open. Vo vyššom veku, konkrétne 37 rokov a 2 mesiace získal titul na Australian Open v roku 1972 Ken Rosewall a v 36 rokoch a 6 mesiacoch Roger Federer, takisto v Austrálii. Nič však nenasvedčuje tomu, že by Nole nemal v pláne prekonať aj tento rekord. Aj samotný Medvedev po finále zažartoval s otázkou, čo tu vôbec Djokovič ešte robí? Najlepší tenista histórie sa však môže iba pousmiať. Má formu šampióna a vôbec by som sa nedivil, keby v budúcej sezóne zaútočil dokonca na všetky štyri grandslamové tituly.

Je úplne jasné, že Djokovič znova ovládol celý turnaj a o ničom inom sa už prakticky nehovorí. Ja by som však predsa len chcel vyzdvihnúť aj zopár ďalších výkonov. Veľmi som prial úspech skvelej tenistke našich úspešnejších susedov, Karolíne Muchovej. Finalistka z Roland Garros hrala opäť perfektný turnaj a i keď v semifinále vzdorovala, zamazala dokonca päť mečbolov, nakoniec ju zastavila neskoršia celková víťazka, Coco Gauffová. Iba devätnásťročná Gauffová nevstúpila do svojho druhého finále na turnaji veľkej štvorky úplne najlepšie a aj psychická výhoda bola na strane Sobolenkovej. Už pred zápasom bolo jasné, že sa Bieloruska stane prvý krát v kariére ženskou svetovou tenisovou jednotkou, navyše bola povzbudená prvým grandslamovým titulom z Australian Open. Gauffová však ukázal na svoj vek skutočnú odolnosť. Napriek prehranému prvému setu sa vrátila na kurt v plnej sile a duel dotiahla až k víťaznému koncu. V celom zápase spravila len 19 nevynútených chýb a prvú grandslamovú trofej zdvihla nad hlavu úplne zaslúžene.

Spomeňme aj našu Annu Karolínu Schmiedlovú, ktorá turnaj taktiež nemala rozbehnutý zle. Vyrovnala svoje grandslamové kariérne maximum, no bohužiaľ v boji o osemfinále podľahla protihráčke z Číny Sin-jü Weng. Aby som to zhrnul, každý tenisový nadšenec si posledný grandslam sezóny musel užívať naplno. Nechcem špekulovať, či je náš tenis naozaj v tak zlom stave, že druhú Cibulkovú, Hantuchovú alebo Hrbatého budeme hľadať ešte roky. Ak sa však pozrieme k už spomínaným susedom Čechom, musí nám byť jasné že vychovať mladé športové talenty nie je, pri adekvátnej podpore, až také nemožné. A na Slovensku je talentov určite dosť.