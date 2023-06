Fenomenálny Djokovič, skvelá Muchová. Na akých priečkach je slovenský tenis?

V nedeľu skončil druhý tohtoročný Grand Slam, Roland Garros. Tenisovým kráľom sa definitívne stal Novak Djokovič, ktorý prekonal Nadalov rekord a so ziskom dvadsiateho tretieho grandslamového titulu, sa osamostatnil na čele rebríčka mužských tenisových majstrov. Okrem toho, je aj prvým mužom, ktorý vyhral na každom turnaji veľkej štvorky minimálne tri razy. V jeho 36 rokoch, mnoho hráčov kariéru končí, ale Srb si po úspechu na Australian Open a vo Francúzsku stanovil ďalšiu métu. Plán na túto sezónu v podaní Djokoviča, je napodobniť Roda Lavera z roku 1969 a vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje. Držím mu palce, aby to tentokrát vyšlo.

Parížsky antukový turnaj sprevádzali aj viaceré kontroverzné situácie, Ukrajinka Svitolinová nepodala ruku svojej súperke z Ruska, podobne sa zachovala aj Kosťuková, keď ju vyradila svetová dvojka Arina Sobolenková. Za toto gesto si Kosťuková vyslúžila z tribún hlasný piskot, Bieloruska sa jej však zastala a prekvapená ostala skôr z reakcie divákov. Ďalším, kto vyvolal emócie bol, už spomínaný rekordér, Djokovič. Ten po triumfe v prvom kole, napísal na kameru odkaz, Kosovo je srdce Srbska, zastavte násilie.

Naša momentálne najúspešnejšia slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, sa vďaka postupu do osemfinále posunula o 26 pozícii vo svetovom rebríčku WTA a momentálne figuruje na 74. mieste. Zároveň prekonala svoje grandslamové maximum, ktorým bolo tretie kolo na Roland Garros v roku 2020 a 2014 na US Open. Schmiedlovú zastavila až svetová šestka, Američanka Cori Gauffová. Z mužských zástupcov slovenského tenisu sa najďalej dostal Alex Molčan, ktorého v druhom kole zdolala dvadsiaty druhý hráč sveta, Alexander Zverev. Molčan sa posunul v hodnotení rebríčka ATP na 80. pozíciu.

Prekvapením turnaja bola jednoznačne Karolína Muchová, ktorá sa prvý krát v kariére prebojovala do finále Grand Slamu, kde značne potrápila svetovú jednotku Igu Swiatekovú. Muchová sa posunula zo 46. priečky na 16., čo je pre našich susedov jednoznačne veľký tenisový úspech. Samozrejme, im zo srdca gratulujem, zároveň mi však nedá nezamyslieť sa nad tým, prečo to u nich ide a u nás nie. Česi majú v top tridsiatke ženského svetového tenisového rebríčka štyri zástupkyne, my už zopár rokov žiadnu. Prečo? Túto otázku si kladiem aj ja už niekoľko rokov. Môj pohľad na situáciu v slovenskom tenise, vám prinesiem v ďalšom blogu.