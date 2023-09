Ako SMER SD zbožňuje Gustáva Husáka a komunizmus... prejav zo Zvolena

...nám tak dobre, že sme sa dnes rozhodli po tridsiatich dvoch rokoch od jeho skonania jeho osobnosť, ako tak oživiť a najmä poďakovať za jeho prácu pre blaho komunistickej slobody, za krásne dni žitia v socializme, za životnú úroveň, ktorú nám - občanom svojou tvrdou prácou priniesol. My strana SMER SD na čele so mnou / súdruhom Ficom a súdruhom Blahom / navrhujeme oživiť jeho bolševícke myšlienky natoľko, že si ho dávame za vzor práce našej politickej strany a ak dovolíte tak dáme dodatok k názvu našej strany a bude sa volať HusaSMER SD. Taktiež po výhre vo voľbách v parlamente presadíme aby deň narodenia Gustáva Husáka t.j. 10. január bol uznaný ako štátny sviatok a pri tejto príležitosti bude predseda vlády udeľovať vysoké štátne vyznamenania " Rád Gustáva Husáka 1. až 3. triedy " najmä významným predstaviteľom " Naší ľudia . "

Gustáv Husák bol veľký priateľ Sovietskeho ľudu a tak aj my sa hrdo hlásime k Ruskej federácii na čele s cárskym veličenstvom Vladimírom Putinom,a sme za " Večné priateľstvo s Ruskom a nikdy inak, " / spontánny potlesk a skandovanie : Nech žije Fico... nech žije Fico... nech žije Fico / a nikdy nedovolíme aby Ukrajina vstúpila do NATO lebo by to bola predzvesť tretej svetovej vojny, od západu vždy prichádzalo iba zlo, viď.fašizmus a od východu iba sloboda / viď. okupácia, vojenská agresia Ruska v 1968/ , taktiež sa hlásil k neochvejnému priateľstvu s celým socialistickým táborom včítane Kórejskej ľudovodemokratickej republiky... https://www.youtube.com/watch?v=7Ww0SThQhDg.... https://www.youtube.com/watch?v=rbAgvZ1OSnY ... https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U... " Nech žije socializmus ... nech žije socializmus... " a veľký potlesk.

Obciam a mestám dáme zreteľný príkaz pomenovať námestia, ulice, nemocnice, neziskové inštitúcie po našom velikánovi Gustávovi Husákovi, taktiež budeme podporovať myšlienky budovania pomníkov, sôch, pamätných tabúľ po našom veľkom súdruhovi.

Vážená geriatrická spoločnosť, súdruhovia, súdružky budeme vždy obhajovať vaše potreby a najmä potreby " Našich " a vy ste skutočne naši, ale iba s malým " n "... https://www.youtube.com/watch?v=voPMZ__kdR4