Fico versus Čaputová

Prezidentka tvrdí, že Fico si asi nevie predstaviť, aby polícia mohla fungovať bez politického riadenia a zasahovania do jednotlivých prípadov, zároveň tvrdí, že stíhanie politickej opozície je veľmi citlivá vec. Fico mimo oné obviňuje prezidentku, že po Matovičovi prevzala štafetu pri kriminalizácii SMERU...https://www1.pluska.sk/video/fico-odkaz-prezidentke-zacali-ste-vojnu-ktoru-nemozete-nikdy-vyhrat-dopadnete-velmi-zle

Robert Fico ako kandidát na prezidenta republiky pohorel, podobne ako jeho kandidát Šefčovič. Porazila ho Zuzana Čaputová, tá sa napokon stála terčom rôznych útokov Roberta Fica a strany SMER. Tieto útoky trvajú dlhé tri roky a vždy nevyberavé obvinenia: Americká agentka, platená a podporovaná Sórošom, politicky nahráva predstaviteľom politickej strany Progresívne Slovensko...https://www.facebook.com/televiziaTA3/videos/976654720237492/ z tohto videa vidíte ako nevyberavo Fico hovorí o prezidentke, nezmyselné obvinenia, spŕška bájoslovia a všetko proti logike, útočí proti demokratickým princípom štátu a hlavne vychádza z vlastných skúsenosti z dlhoročného vládnutia, keď mal na všetkých dôležitých štátnych postoch .." .Našich ľudí " pracujúcich pre predstaviteľov strany SMER.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Samozrejme, páni prezidentka ako apolitická sa vnútorne nemôže zmieriť s faktom, žeby po voľbách sa mala vláda tvoriť stranou SMER a Ficom, podľa posledných prieskumov by mohli s väčšinou v parlamente urobiť vládu s Hlasom a SNS, ale nikdy by po svojej línii nezasahovala do práce polície Slovenskej republiky. Bohužiaľ je veľmi smutné, že 20% obyvateľov by vo voľbách podporilo SMER a 31% uvádza Fica ako najdôveryhodnejšieho politika na Slovensku. Preto iné nám nič neostáva ako sa postaviť za prezidentku a aj takými článkami, ako je môj ju chrániť a zároveň jej podporovateľov vyzývať aby išli k voľbám a volili SaS alebo PS.