Kadeha a Sme rodina som nikdy nevolil

... a potom sa vykľuje niečo také veľmi zlé, ako toť nedávno, že vraj nie sú to ľudia, ale akási zlá pliaga žijúca medzi nami občanmi Slovenska. Nuž čo vycibrený slovenský jazyk na danú skupinu ľudí a to z úst Kresťana katolíka. Poznám to, tiež som katolík, vyspovedá sa, a je mu odpustené pred Bohom... ale aj pred ľuďmi ? Ale čo ten vnútrajšok, čo to svedomie, jednoducho vyvrbíl sa, ukázal natvrdo svoju pravú tvár, ktorú doposiaľ skrýval..

Teraz vraj ľutuje. Už je neskoro, je to von, oni sú jednoducho pliaga, nedá sa to už vziať. Písal som o nich, sú to takí istí ľudia ako my, len iného sexuálneho zamerania. Mne a mojej rodine to vonkoncom nevadí, len má štve, že títo ľudia nemajú tie isté práva ako my ostatní. A viete prečo ? Lebo vnútorne je takých, ale so skrytou tou istou rétorikou mnoho, nehovoria to verejne, ale konajú proti, nedovolia zrovnoprávnenie lebo sú iní ako oni.

Porovnávať LGBTI ľudí s fašizmom, komunizmom je zvrátené, neprípustné, ale stalo sa o čom my normálni ľudia ani nepremýšľame. Ži a nechaj žiť plnohodnotný život a platí to bez rozdielu pre každého občana. Toto by malo byť pravidlom najmä pre politikov riadiacich tento štát... a že vraj na tej istej úrovní ako fašizmus, komunizmus. A takýto ľudia nám vládli a chceli by vládnuť. Kde sme ? V stredoveku ? ... upaľovať čarodejnice ?

Tieto politické strany som nikdy nevolil ani voliť nebudem a tí rozumní, inteligentní by mali dať svoje hlasy PSku alebo SaSke, Demokratov nevoľte, tí sa do parlamentu nedostanú.

S pozdravom Jozef.