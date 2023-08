SMER - nie, nemám záujem...Republika - nie, nemám záujem...SNS - nie, nemám záujem...

... schodok štátneho rozpočtu, na druhej rozdávať, kde sa len dá a takto navnadiť voliča na svoju stranu. KDH sú mi taktiež proti srsti hlavne kvôli tomu, že zrovnoprávniť všetkých obyvateľov Slovenska nemajú jednoducho záujem, pritom majú demokracie plné ústa, ale demokracia podľa nich iba tým, ktorí nesúhlasia s PS a Šimečkom. Takú snahu ako má KDH majú aj ostatné strany a získať čo najviac hlasov od strany PS, ale je to zbytočné pretože PS môže vo voľbách získať až 30% a má pevne danú volebnú základňu.

SME RODINA kadiaľ vietor tadiaľ plášť a to počas celého obdobia vládnutia, no pravdepodobne a tak to vyzerá, budú potrební vo vládnej koalícii a tiež je nutné z ich strany získať aspoň sedem percent.

Je potrebné aby SaSka zabojovala, volebný výsledok 5 - 6% je strašne málo a pritom majú solídny program a taktiež zaujímavú volebnú základňu, takže min.10%, podľa posledných prieskumov sa pohybovali na siedmych percentách a tých desať je reálnych.

Demokrati pri poslednom prieskume sa hýbali okolo 4%, taktiež musia všetko urobiť a prekročiť magickú hranicu piatich percent a tak byť súčasťou novej vlády, ale to chce opäť zabojovať a presvedčiť voliča viem nie je to jednoduché, ľudia Demokratov spájajú s Matovičom a Eduard Heger nebol bohvieako presvedčivým premiérom.

OĽANO tak vyzerá sa do parlamentu nedostanú a tých šesť percent prepadne, ale na druhej strane ľudia majú Matoviča plné zuby, hulváti a štváči do Národnej rady nepatria.

Je potrebné využiť svoj volebný hlas a zúčastniť sa volieb, hlavne voliť takú politickú stranu, ktorá dáva nášmu Slovensku šancu napredovať v mnohých smeroch, odpútať sa od posledných miest v EÚ na skoro všetkých úrovniach, zamerať sa na zdravotníctvo, školstvo, ktoré dlhodobo stagnujú a taktiež na využitie eurofondov v prospech celej spoločnosti, no nie menej znižovanie celkovej byrokracie v štáte.