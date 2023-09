SMER SD môže vo voľbách získať až 27%

...víťaz volieb. Smerácka volebná základňa je približne na úrovní 27 - 30% a geriatrické spoločenstvo môže rozhodnúť kto bude na Slovensku vládnuť ďalšie volebné obdobie. Čo len trocha inteligentný človek by Ficovi nemal dať svoj hlas, podobne ani fašistickej Republike. Viem, je to iba moje prianie a skutočnosť bude úplne iná, pretože aj z inteligencie bude práve SMER SD voliť dosť ľudí. Ficov populizmus, nacionalizmus, konfrontácia so stredopravými stranami prináša výsledok a určite bude víťaz volieb. Geriatriu nezaujíma ako vládol Fico v minulosti a že sa počas jeho vládnutia strácali stovky miliónov, keď tzv. " Naši ľudia " pomalinky rozoberali republiku a počas jeho vládnutia u nás zavraždili mladého žurnalistu, no napriek tomu má na svojich volebných stretnutiach stovky, tisíce ľudí a Smeráci sú v tomto najlepší. A preto je dôležité ísť voliť a dať hlas stredopravým stranám, najlepšie PS alebo SaSke. Samozrejme aj toto je iba moje prianie. A Ficova POLITIKA je aj takáto, teraz sú to migranti a šírenie strachu a líder strany je na koni...https://www.youtube.com/watch?v=Ln7z1LMhXAo

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

... preferencie PSky oscilujú na hodnote 15,6% s možnou volebnou základňou na úrovní 20% a v prieskume im patrí druhé miesto. Podľa všetkého budú o toto umiestnenie bojovať s Hlasom, ktorý im šľape na päty a asi nebudú skladať novu vládu aj napriek tomu, že som v predchádzajúcich článkoch písal ako o možnom víťazovi.A prečo som zmenil názor ? Na vlastne oči som mal možnosť vidieť koľko ľudí chodí na stretnutia s voličmi PSky a SMERU SD. V tomto PSko šľape kapustu a je ďaleko za Fico voličmi, PS mali možnosť využiť oslavy SNP v svojom móde aj keď nie práve v Bystrici, možnosti bolo veľa, toto akosi prehliadli a môžu sa učiť od Fica.

Tretím v poradí prieskumu skončil Hlas s 15 % a keď bude takto pokračovať dostane sa na druhé miesto a s Ficom, SNS budú skladať novú vládu. Predvolebná rétorika o neskúsenosti liberálov z PSky vládnuť, z ich strany kopec populizmu na všetky strany tak ako je zvykom ľavicových strán prináša Hlasu + %.

Tretia politická strana v poradí je Republika a 8,4%, fašistom sa určite venovať nebudem. Ďalšou stranou je OĽaNO/ Za ľudí KS s 6,5 %, keďže by nedosiahli 7% , parlament je pre nich pasé .

SaS 6,1 % ... veľmi málo, spoliehal som sa s 10-12%, možnože prekvapia, myslené plusom. Kampaň podobne ako PSko, nízky záujem účastníkov, Sulík je u mnohých chápaný ako rozbíjač koalície. Ja osobne si to nemyslím, ale s Matovičom mal zatočiť inakšie a držať sa vládnej koalície a keď už sa stalo voľby mali byť v júni.

Do parlamentu by sa dostala aj Sme rodina 5,9 % a Dankova SNS so ziskom 5,5%. Predpokladám, že SNS už nepôjde nejako hore, body jej berie Ficov SMER, ale môžu prekvapiť. Sme rodina sa stále moce okolo 6% a môže sa stať, že sa do parlamentu nedostanú. Demokrati s 3% by sa do parlamentu nedostali.

Najdôveryhodnejším politikom by bol Robert Fico s 32% prezidentke dôveruje 31% opýtaných.14,9% opýtaných nevedelo ktorú stranu by volili, 19,2% deklarovalo, žeby k voľbám nešli