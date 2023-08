Rusíni, Rusnáci na Slovensku

... jazykom: Najviac ma mrzí, že moje deti môj rodný jazyk ovládajú iba okrajovo, ale moja manželka Slovenka ako tak. Rusíni máme prekrásny jazyk, vážme si ho. https://www.youtube.com/watch?v=6hH3uvJ7t2U&list=PLqC19noeFGJdrT1suqUWgOqbiLQEPedXt&index=1 Tu na západe hovoria: " Však ti nerozumieme... " ja hovorím, kto chce ten rozumie. Som Rusín z južného Spiša a my rečujeme, máme veľkú slovnú zásobu z Nemčiny od našich Mantakov. Kraj odkiaľ pochádzam bol vždy banícky, ešte aj prvé známe písomnosti o našom kostole hovoria, že bola to evanjelická kaplnka, teda nemecká, nemeckých baníkov. Naše Rusnácke obyvateľstvo ich odtiaľ vytlačilo, asimilovalo, čomu aj nasvedčujú ponemčené mená jednotlivých rodín ... https://www.youtube.com/watch?v=MM-nBX5deaY&list=PLqC19noeFGJdrT1suqUWgOqbiLQEPedXt&index=18

V 50.rokoch sa ku Gréckokatolíckej cirkvi hlásilo viac ako 220 000 ľudí, k pravoslávnej niečo cez 35 000 a v týchto obciach sa väčšinou žili Rusíni alebo ak chcete Rusnáci. ....https://www.youtube.com/watch?v=FIIg7S78rj4&list=PLqC19noeFGJdrT1suqUWgOqbiLQEPedXt&index=20 pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa k našej národnosti hlásilo niečo cez 20 000 ľudí, iné údaje hovoria, že 65 000, ale ku gréckym katolíkom sa hlásilo 218 000 obyvateľov Slovenska... z toho vyplýva koľkí sa neprihlásili k svojej národnosti ?

Odznak (zdroj: SME RUSÍNI ...)

A že je Slovensko malé ? Áno malé. Môj syn sa oženil a jeho manželka východniarka pochádza z rodiny, má otca Rusnáka, teda vnúčatá majú oboch starých otcov Rusnákov, ani by sa mi to nesnívalo, že raz pobisiduju so svatom v mojom materinskom jazyku. https://www.youtube.com/watch?v=xLqmfBsoTb0&list=PLqC19noeFGJdrT1suqUWgOqbiLQEPedXt&index=13

Nerozumiem tomu, prečo pri poslednom sčítaní sa tak malo Rusínov hlásilo k svojej národnosti. https://www.youtube.com/watch?v=xNe2RV6XFaU&list=PLqC19noeFGJdrT1suqUWgOqbiLQEPedXt&index=14 Takže tí čo ste Rusnáci, Rusíni a pri sčítaní obyvateľstva ste neuviedli svoju národnosť, čím ste aj potreli svoj materinský jazyk, zamyslite sa. S pozdravom veľa šesťa a zdorovia praje Jusko.