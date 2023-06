Manowar, sem tam ich počúvam...

... Richardom Wagnerom a ovplyvnená severskou mytológiou sa stávajú predstaviteľmi power metalu, aj keď hrajú typický heavymetal . Debutovali albumom " Battle Hymns " ... https://www.youtube.com/watch?v=oo5rP_1k4lo

V roku 1984 bola skupina Manowar zapísana do Guinnessovej knihy rekordov ako najhlasitejšia skupina na svete. Skupina koncertuje ako v USA, tak aj v Európe s dobrým úspechom.

https://www.youtube.com/watch?v=tkPlBf91Ysc V roku 2006 skupina stále srší aktivitou, koncertuje a plánuje vydanie nového albumu, ktorý ale po ťažkostiach vychádza až v roku 2007.... " Gods of War " https://www.youtube.com/watch?v=LgV8Op-Ofc4 V r.2008 opúšťa kapelu po nezhodách bubeník. V r.2011 plánujú vydať nový album venovaný severskému bohovi Thorovi, album nakoniec vyšlo v júni 2012 " The Lord of Steel "https://www.youtube.com/watch?v=y6zKqEXvFJk

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V r.2014 absolvujú ďalšie svetové turné a začínajú v Moskve. V januári 2016 Manowar odohrali v Česku štyri koncerty s veľkým úspechom, v máji 2016 oznámili, že po koncertnom turné 2017/2018 skončia, čo basgitarista skupiny vyvrátil a vraj plánujú nové album. V marci 2019 vydávajú prvé z troch EP. " The Final Battle. " https://www.youtube.com/watch?v=huwrjAlCcSg

Celkovo vydali dvanásť štúdiových albumov a štyri živé, osem DVD.https://www.youtube.com/watch?v=kbCsnz-2p5c Po kúskoch som na youtube počúval skoro všetko, čo nahrali. Fajn muzička, i keď na Metallicu nemajú.