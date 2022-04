Marec, poberaj sa starec... SND

Som vďačným návštevníkom nášho Slovenského národného divadla, najmä opery. Kultúra je jednoznačne jedným zo spôsobov, ako dobiť baterky, ako zrelaxovať po náročnom pracovnom dni. Počas korony neboli divadlá v jednoduchej situácii, boli dlho zatvorené, a ak práve neboli zatvorené, týkali sa ich rôzne obmedzenia.

Sme v čase uvoľňovania opatrení a život sa vracia postupne do normálu. A tak aj my, diváci, máme opäť šancu vrátiť sa do divadla a dopriať si občerstvenie ducha. Ako som sa včera prechádzal popri SND, nemohol som uveriť vlastným očiam. V kalendári bol 4. apríl 2022, no naše divadlo zostalo .... v marci. Po dvoch rokoch agónie už malo divadlo pracovať na plné obrátky, aby sa opäť dostalo do povedomia diváka, malo by ich byť vidno v médiách, ale aj v uliciach Bratislavy. Je nepochopiteľné, že aprílový program sa už hrá vo veľkom, ale pri obidvoch budovách SND, historickej aj novej, zastal čas. A tak okoloidúci potenciálny divák stretáva sťaby zabudnuté, bezprízorné pútače s marcovým programom.

Akú marketingovú koncepciu môžeme čakať od našej Mekky slovenskej kultúry, od nášho národného kultúrneho stánku, keď nie je schopné osloviť okoloidúcich s pripravovaným programom? Nechce sa mi veriť, že by v SND nebol marketingový útvar, prípadne že by v ňom robil iba jeden človek, ktorý nič nestíha. Ide o systémové zlyhanie? Sú všetci pracovníci na home office? O pripravovaných aprílových predstaveniach predsa musí divadlo na diváka komunikovať už koncom marca. Do úvahy ešte pripadá, že išlo o prvý apríl, v tomto prípade by však išlo o nevydarený žart.

Obávam sa, že divadlo nepochováva korona a udalosti vo svete, ale jeho vlastná neschopnosť. Spomenul som si, že už v roku 2007 som upozornil na neschopnú propagáciu, vo svojom blogu Zabudnutá premiéra Barbiera alebo Ako diváka nedostať do divadla - Július Žatko - (blog.sme.sk). Sme 15 rokov po a ... sme svedkami rovnakej neschopnosti. Kto má propagovať divadlo a jeho program? Dobrovoľníci, tak ako neraz suplujú štát na hraniciach s Ukrajinou? A tak aj v tomto prípade viac ako inokedy platí známe Marec, poberaj sa starec.