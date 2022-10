SNAŽÍM SA UDRŽAŤ NAD VECOU, SNAŽÍM SA UDRŽAŤ EMÓCIE, ALE... NEJDE TO!

Nie som právnik a to je teraz zrejme dobre.

Rozhodnutie sudcu, ktorý rozhodoval o vzatí, aby napokon rozhodol o nevzatí 5 násobného zabijaka Dĕdečka do väzby sa možno neprieči suchému a strohému zneniu zákona, ale rozhodne sa prieči zdravému rozumu a ľudskému citu. Ak súd vedel vziať do väzby robotníkov, zodpovedných vraj za výbuch bytovky v Prešove ak vzal do väzby ožratého šoféra z Čadce, ktorý takmer zabil matku s malými deťmi na chodníku, nevidím najmenší dôvod, aby tak neurobil v prípade 5 násobného zabijaka Dědečka! V jeho prípade navyše jestvujú dôvody na kolúznu, aj útekovú väzbu! Na kolúznu preto, že vzhľadom na svoje doterajšie spoločenské postavenie môže mať snahu ovplyvňovať aj prostredníctvom svojich známych svedkov a na útekovú preto, že má na ňu absolútny dostatok financií.

A samozrejme poznajúc slovenskú realitu, tak predpokladám, že sa mu môže psychicky "strašne priťažiť" a musí byť pod lekárskym dohľadom. Ale pod tým môže byť predsa aj vo väzenskej nemocnici. A advokáti sa začnú hrabať v jeho zdravotných záznamoch a trebárs zistia, že už ako malý mal problémy s močením a bál sa áut. Zvyšok si doplňte podľa vlastných predstáv. A proces sa bude naťahovať do nekonečna, aby možno po 10 rokoch súd skonštatoval, že od skutku prešla už dlhá doba a obžalovaný medzitým žil vzorným životom. Starým ľuďom chodil na nákupy a kŕmil túlavé mačky.

A na náhrobných kameňoch zabitých budú uschýnať kvety nekonečnej bolesti a utrpenia ich najbližších...