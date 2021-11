Vyhlásil som lockdown…ale mediálny!

Nepovažujem sa za “antivaxera”, nie som vášnivým odberateľom údajne konšpiračných teórií, ale ani nekritickým konzumentom servírovaných správ. Nespochybňujem covid rovnako, ako nikto nedokázal hodnoverne vyvrátiť tézu, že sa nejedná o náhodne uniknutý vírus.

Pre úplnosť dodávam, že v začiatku roka 2021 som v priebehu 14 dní pochoval otca aj mamu (okrem iných diagnóz uvedený aj pozitívny covid test – napriek prísnej izolácií). Pochoval… obrady trvali 8 minút a 4 mesiace pred odchodom som nemal možnosť ich kvôli opatreniam ani navštíviť. V tej dobe bežalo 7-dňové testovanie (Ag testy), plánované na 3 týždne, trvajúce 3 mesiace. Policajti nevyžadovali OP, VP, TP, test na alkohol/drogy, bezinfekčnosť na iné nemoci, stačil covid test. Poznám ľudí hospitalizovaných „na kyslíku“, takých, ktorí prekonali covid bez príznakov, neočkovaných, očkovaných bez následkov, i očkovaných s ťažkými vedľajšími účinkami. V kocke moje osobné skúsenosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Churchill mal asi pravdu...

Už niekoľko týždňov dostávame informácie o denných prírastkoch covid pozitívnych ľudí v rozmedzí 7.000 až 10.000, čo je cca. 30% z počtu testov. Nechajte ma, prosím, chvíľu počítať. Počet 25.000 testovaných ľudí denne znamená 175.000 testov týždenne, za obdobie 30 dní 750.000 otestovaných. Rozmýšľam, kde sa dalo otestovať trištvrte milióna ľudí za posledný mesiac. Keď odrátam 2,5 milióna očkovaných, k tomu prekonaných a kojencov, obávam sa, aby sme onedlho neprekročili skutočný počet obyvateľov. V uplynulých dňoch som opakovane prechádzal krajským mestom Nitra. Jeden deň som pred funkčnou „MOMkou“ videl šiestich ľudí, na ďalší deň pred inou dvoch, mnohé MOM sú dlhodobo zatvorené. Pritom ma každý deň oslovia cez internet/sociálne siete minimálne štyri platené reklamy na „pohodlné a lacné Ag/PCR testovanie“... Nuž, časy keď MOM boli štedro sponzorované štátom, skončili s príchodom leta. Zatiaľ čo vtedy boli financované z našich daní, dnes priamo z našich zdanených príjmov...

Ak sa teda naozaj na Slovensku vykoná trištvrte milióna testov mesačne, pri cca. 30% pozitivite to činí 225.000 ľudí. Z pozitívne testovaných je teda v nemocniciach 1-2% ľudí (cca 3.000), pričom asi jedno promile zo všetkých pozitívnych vyžaduje starostlivosť JIS (300). Ergo 30% pozitivita znamená zároveň – našťastie – 70% negativitu. Záleží samozrejme, ako odosielateľ odošle správu a ako ju prijímateľ prijme a spracuje. Ak čitateľ práve nadobúda pocit, že zľahčujem situáciu, odkazujem na úvod článku...

Práve tu mám však potrebu využiť citát Winstona Churchilla: „Verím iba tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval“. Tá moja je minimálne nepresná, vychádzam zo správ, naservírovaných médiami. Budem ale ešte chvíľu pokračovať..

Kolabujúce zdravotníctvo

Podľa oficiálnych údajov NCZI je tzv. „posteľový fond“ v slovenských nemocniciach takmer 32.000 lôžok. Z médií dostávame informácie, že v nemocnici je zhruba 3.000 covid pacientov, čo činí cca. 10% z celkového počtu lôžok. Z 3.000 pacientov s potvrdeným covidom/s podozrením naň potrebuje cca 300 ľudí starostlivosť JIS. Takže nám pri 1% vyťažení lôžok kolabuje zdravotníctvo..?! Pardon, z tohto ozaj nemožno viniť „nezodpovedných občanov“...

Koľko je na Slovensku rezortných účelových zariadení? Spomeniem len Gabčíkovo, jar 2020... Kde je tá príprava na 3. vlnu, o ktorej sme počúvali už pred letnými prázdninami? Prečo nie sú dávno vyčlenené zariadenia pre covid pacientov, kde mohlo byť – tiež dávno - navezené potrebné vybavenie a o. i. s pomocou armády zabezpečená zdravotná starostlivosť?

Vakcína je...

Áno, vakcína je. Najprv nebola, potom jej bolo málo a už o pár týždňov zas priveľa. Ruská nechválená išla susedným štátom, iné schválené – myslím – niekam do Afriky, zvyšok sa expirovaný zlikvidoval.

Vakcína je sloboda – to vidíme v priamom prenose;

Vakcína je riešenie – riešenie je núdzový stav/lockdown?;

Vakcína je výhra – k lotérií s vlastným zdravím a zdravím spoluobčanov sa vôbec vyjadrovať nejdem, to už sme mohli rovno hrať „Človeče nehnevaj sa“ o ľadviny...;

Tisíce reklamných spotov v súkromných médiách, platených z verejných zdrojov, lotéria ukončená s pasívnym saldom 26 miliónov na strane štátu a konštatovaním, že nesplnila účel, k tomu neustále hádky o transparentnosti nákupov potrebného zdravotníckeho vybavenia. Človek – pacient a človek – zdravotník odsunutí na vedľajšiu koľaj.

Vývoj

Začalo to na jar 2020 rúškami a dezinfekciou. Rúška si ľudia ušili, dezinfekciu zabezpečili väčšinou samosprávy. Pokračovalo to masívnym testovaním s lockdownom ako výsledkom. Prišla vakcinácia, s jej druhou dávkou bola sľubovaná sloboda. Už tu máme tretiu dávku a pomerne neskrývane sa začína hovoriť o štvrtej. Pýtal som sa medicínsky vzdelaných ľudí, ako je možné, že očkovanie proti infekčnej žltačke je doživotné, očkovanie proti tetanu chráni človeka 15 rokov, a tu nestačia ani tri dávky v priebehu trištvrte roka. Uspokojivej odpovede som sa tiež nedočkal. Len tak mimochodom, mutácie sa vraj neustále menia, vakcíny zostávajú...

Politika a politici

Tlačové konferencie s nejasnými inštrukciami, prípadne výzvy politikov, aby sa ľudia navzájom udávali pri nedodržiavaní nezrozumiteľných a nelogických opatrení, covid ako zámienka na politický boj, rozdeľovanie na koalíciu a opozíciu, očkovaných a neočkovaných. Tu na mňa ukľudňujúco pôsobí skutočnosť, že sa politici hádajú. Mám zato, že kým sa hádajú, ešte je dobre. Keď sa prestanú hádať, začnem sa obávať.

Osobný odkaz dámam

Som šťastne ženatý... Pokiaľ sa ma pri vstupe do prevádzok budete pýtať na môj zdravotný stav, vašu otázku považujem za irelevantnú, nakoľko nemáme pred sobášom. V prípade, že sa ma spýtate na O-T-P, moja odpoveď bude znieť, že nemusíte vedieť, v ktorej banke mám účet. Chápem, že plníte – možno proti svoje vôli – pokyny, tak aspoň na odľahčenie.

Môj mediálny lockdown

Politici nám prostredníctvom médií zdeľujú, že „vypínajú krajinu“. Preto som urobil jednoduchú vec – ja som vypol ich! V aute počúvam výlučne hudbu na nosičoch, nesledujem televízne ani rozhlasové správy, neklikám na spravodajské servery a covid správy, ani nekupujem noviny. Zároveň odchádzam z každej debaty, ktorá začína hneď po pozdrave témou covid. Je to moja tichá forma protestu, ktorá snáď zakázaná nie je. Ak by sme všetci občania čo len na jeden deň odignorovali akékoľvek spravodajstvo, všetky informácie by boli vysielané takzvane „do steny“. Možno by kompetentní pochopili, že ľudí treba informovať tak, ako si zaslúžia.

Teraz svoju mediálnu abstinenciu na chvíľu poruším – chcem zverejniť tento text na svojom blogu ?.