Biznis už zavítal aj do lesa!

Toto leto bolo v lesoch zvýšené riziko vzniku požiarov z dôvodu extrémne teplého a suchého počasia. Platil aj zákaz zakladania ohňa. Výletníci tak prišli o možnosť tráviť prázdninový čas v obklopení prírody a pri opekaní si zaspievať napríklad trampské pesničky. Mestské lesy v Bratislave tento zákaz zrušili iba pred pár dňami.

Spolu s mojimi priateľmi Róbertom Thomasom a Martinom Gajdošom sme sa v pracovný deň podvečer vybrali opekať. A poviem Vám, prišli sme krátko pred šiestou a bolo tam ozaj plno. Na parkovisku sme mali problém nájsť voľné miesto.

Pre mnohých Bratislavčanov sa začína tradičný rodinný výlet či vychádzka s priateľmi na konečnej trolejbusov pri objekte, ktorý je známy pod názvom Vojenská nemocnica. Vojakov tam však už dávno neošetrujú a naposledy sa tam starali o zdravie policajtov. Aktuálne sú budovy prázdne. Bránou do oázy pokoja je Červený most, ktorý je dlhý 215 metrov a vysoký 17 metrov. V skutočnosti má však akýsi bordový náter. Vybudovaný bol v roku 1848 ako súčasť železnice Gänserndorf – Marchegg – Bratislava z červených tehál.

Hneď za mostom, na ľavej strane leží Partizánska lúka a Cesta Mládeže vedie na neďalekú Železnú studničku. Celé územie sa nachádza na južnom okraji Malých Karpát, preteká ňou potok Vydrica a sú tam aj štyri rybníky. O Bratislavský lesopark sa stará mestský podnik - Mestské lesy v Bratislave. Návštevníci tohto malebného miesta tu nájdu okolo 60 altánkov, ktoré môžu využívať voľne, rovnako sú tu mnohé ohniská, o ktoré sa starajú aj dobrovoľníci.

Každý správny turista vie, že oheň je možné zakladať iba v ohnisku na vyhradenom mieste. Najmä počas voľných dní a za krásneho slnečného počasia býva prirodzene o ohniská bitka. Platí pravidlo, kto skôr príde, ten piknikuje aj celý deň. V hlavnom meste je to jedna z mála možností, ako zažiť trochu dobrodružstva v podstate za babku. Je to aj príležitosť naučiť mestské deti pripraviť drevo, založiť oheň, opekať slaninku, zahasiť ohnisko a ohnisko aj občas vyčistiť.

Opekanie v klietke

Biznis však zavítal aj do lesa! Naviac, ľudia sú čím ďalej, tým viac pohodlní. Na Partizánskej lúke, ktorá je obľúbeným miestom výletníkov, pribudli pred pár rokmi tri oplotené altánky, ktoré Mestské lesy v Bratislave prenajímajú. V cene je okrem prenájmu ohniska a grilu aj uhlie na grilovanie a odber elektrickej energie. Slaninu, špekáčiky, cibuľu a aj chlieb si samozrejme ľudia musia priniesť vlastné. Pôvodne stál tento špás sto eur. Vlani v lete cenu zvýšili takmer o 30 percent. Mestské lesy v Bratislave uvádzajú, že altánky majú oplotenie z dôvodu, aby ich mohli zamknúť iba v prípade, že majú na ne objednávku. Inak je voľne prístupný. Odvolávajú sa aj na to, že bezplatné altánky na Partizánskej lúke si ľudia mnohokrát nevážia a devastujú ich.

Altánky v klietke na prenájom. (zdroj: Bratislavské noviny)

No a napríklad za 129 eur by si už štvorčlenná rodina mohla urobiť nákup, kúpiť lístky na vlak a odviesť sa napríklad na Bukovú. Pre dospelého stojí spiatočný lístok s prestupom v Trnave necelých 14 eur. Deti a verím, že aj dospelí, by mali určite väčší zážitok, ako si opekať v nejakej klietke na Železnej studničke. Za vyššie spomenutú čiastku je nutné zorganizovať naozaj veľkú skupinu ľudí, aby sa tento prenájom oplatil, prípadne altánok použiť na oslavu, ktorá sa značne predraží...

My sme nakúpili za pár desiatok eur, vzali plné batohy a užili sme si to medzi stromami. Našli sme suché konáre, založili oheň a opekali. Ako bonus sme videli aj líšku a diviaka.

Gitaru sme síce nemali a ani sme si nespievali. No aj tak, úplná klasika. Nikto z nás netúžil po luxusnejšom posedení s kamarátmi pri ohníčku. O tento krásny zážitok by sme v klietke za 129 eur prišli. No aspoň, že všetok zisk z komerčného prenájmu altánkov Mestské lesy v Bratislave investujú do údržby a opravy turistickej infraštruktúry, ktorá slúži bezplatne všetkým návštevníkom.

Pravidlá zakladania ohňa v lese