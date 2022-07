Štvrť milióna za dočasné riešenie na „Mierku“

Aj keď po Nežnej revolúcii v roku 1989 Mierové námestie v Bratislave premenovali na Hodžovo námestie, mnohí Bratislavčania aj návštevníci hlavného mesta ho dodnes volajú „Mierko“. Nie je to iba významný dopravný uzol, ale aj legendárne miesto na stretávanie sa pri fontáne - Planéte mieru, ktorú volajú Zemeguľa, či iba Guľa. Priestranstvo často vyhľadávajú aj turisti. Prezidentský palác, ktorý sa nachádza na námestí, bol najskôr sídlom šľachticov, za Slovenského štátu v ňom úradoval Jozef Tiso, potom patril pionierom a ich krúžkom a dnes tam sídli prezidentka SR Zuzana Čaputová. Oficiálne sa však volá Grasalkovičov palác.

Na jar tohto roku prebehla pred palácom dočasná revitalizácia verejného priestoru. Projekt je súčasťou programu Živé miesta. Magistrát avizoval, že príprava a komplexná obnova potrvá až niekoľko rokov.

Betónové obruby s rastlinami vymenili za vysoké mobilné kvetináče z umelého materiálu. Sú však iba dočasné a aktuálne je ich tam na základe odpovede magistrátu 65 kusov. Podľa zmluvy ich však objednali až 90 kusov. Či budú na námestí umiestnené ešte aj ďalšie dočasné nádoby na zeleň, povedať nevedeli. Čo sa teda stalo s ďalšími 25 kvetináčmi nevedno.

„O umiestnení kvetináčov rozhodlo vedenie mesta na základe prezentácii všetkých problémov so správou existujúcej zelene na námestí. Problém so zeleňou bolo nutné riešiť urgentne, keďže vyžadovala neúmerne intenzívnu starostlivosť, údržba bola veľmi náročná a aj po maximálnom úsilí nebolo možné dosiahnuť požadovaný reprezentačný vzhľad vzhľadom na lokalitu a taktiež do podchodu zatekala voda,“ uviedol pre môj blog magistrát v odpovedi na žiadosť podľa infozákona.

Primátor Matúš Vallo na facebooku argumentoval aj tým, že rozpadávajúce sa kvetinové záhony by sa v každom prípade museli odstrániť a keďže námestie by zostalo prázdne a takéto riešenie považuje za ekonomické. Podľa informácií od Metropolitného inštitútu Bratislavy architektonická súťaž na revitalizáciu Hodžovho námestia prebehne až v roku 2024.

Dočasné kvetináče na Hodžovom námestí. (zdroj: MIB)

Z magistrátu v odpovedi podľa infozákona rovnako napísali, že výber kvetináčov je výsledkom verejného obstarávania zo septembra 2021. Z registra verejného obstarávania vyplýva, že sumu vtedy odhadli na 280 180 eur bez DPH, predpokladaná hodnota zákazky pre kúpnu zmluvu bola určená vo výške 271 210 eur bez DPH (325 452 eur s DPH) a predpokladaná hodnota opcie bola stanovená na 8 970 bez DPH. Prieskum trhu robil Metropolitný inštitút Bratislavy. Následne sa obálky s ponukami na magistráte otvárali 11. októbra 2021.

Pozrel som sa, koľko magistrát za toto dočasné riešenie na vychýrenom mieste pred Prezidentským palácom zaplatil.

Koľko peňazí sa minulo na toto provizórium?

Na Hodžovom námestí sú dva typy (odlišné rozmery) kvetináčov.

Konečná cena za všetky kvetináče spolu podľa verejne dostupnej zmluvy bola 271 200 eur bez DPH. (Zdroj: Magistrát hl. mesta Bratislava)

Kvetináče v cene trojizbového bytu v Ružinove dodala česká firma z Liberca, ktorá v obchodom registri figuruje od januára 2017, s jedným spoločníkom, ktorý je zároveň aj jediný konateľ. Termín dodávky bol stanovený podľa zmluvy zverejnenej na webe magistrátu do štyroch mesiacov od účinnosti zmluvy. Prebratie kvetináčov prebehlo 1. marca.

Zhrnutie

Na Hodžovom námestí je 65 dočasných kvetináčov.

Podľa zmluvy iba kvetináče stáli 271 200 eur bez DPH, čo je približne cena za trojizbový byt v Ružinove.

Magistrát uvádza, že spolu v nich má byť 90 stromov. Ide o javory, muchovníky, hraby, liesky turecké, jaseňovce, ambrovníky aj trvalkovú zeleň.

Rastliny v kvetináčoch nie sú v cene a magistrát ich nakupuje samostatne - celková suma za dočasnú revitalizáciu zeleňe na Hodžovom námestí bude výrazne vyššia.

Kvetináče tam budú iba dva roky, ich ďalší osud nie je známy.

V roku 2024 prebehne architektonická súťaž na revitalizáciu námestia.

Či budú dovtedy na námestí ešte aj ďalšie dočasné kvetinače na zeleň, na magistráte povedať nevedeli.

Aj keď ide o mobilné nádoby, nie je isté, či by zeleň v nich po presťahovaní prežila.

V auguste 2021 spomínaná spoločnosť dodala 12 kvetináčov v tvare valcov aj na priestranstvo na nábreží Dunaja pred Slovenským národným divadlom.

Obstarávaniu zelene do spomínaných kvetináčov sa budem venovať samostatne.