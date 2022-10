Z kľudného vnútrobloku má byť promenáda?!

Budovy a celý areál Slovenskej národnej galérie (SNG) rekonštruujú už niekoľko rokov. S prácami začali ešte v roku 2005 a ich harmonogram a aj termín plánovaného ukončenia sa z rôznych dôvodov viackrát menili. Rozpočet na celú rekonštrukciu bol 75 miliónov eur. Počas rokov sa suma navyšovala o viac ako 26,8 milióna eur. Všetky prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu. SNG je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

Nevyriešeným problémom rekonštrukcie je jeden z hlavných vstupov do budovy galérie a jeho okolie. Koncepcia síce počíta s vytvorením prepojenia s mestským blokom tak, že návštevníci by mali prechádzať z Hviezdoslavovho námestia cez pasáž na Paulínyho ulici. No takéto odvážne plány môžu byť obrovským problémom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V skutočnosti ide o dvor obytného domu s rozlohou necelých 400 m2, kde sa dá dostať iba prechodom cez podbránie bytového domu.

Pozemky pod domom patria vlastníkom bytov, kde som jedným zo zástupcov vlastníkov. Náš dvor je vo vlastníctve Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a v správe mestskej časti Staré Mesto. Dlhé roky sa dvor využíva na parkovanie áut obyvateľov domu. Súčasne na pozemku stoja aj garáže vo vlastníctve Starého Mesta. Garáže sú v dezolátnom stave a niektoré z nich sú čierne stavby, ktoré využívajú Technické služby Starého Mesta (TSSM) ako svoj sklad. Celý pozemok je predelený múrom. Daný priestor si upratujeme sami v rámci brigád.

Situáciu komplikuje aj to, že všetky prichádzajúce vozidlá obyvateľov, ako aj zásobovanie nebytových priestorov sa nevyhnú kontrole ochranky neďalekej americkej ambasády.

„To všetko je potrebné odstrániť a prebudovať, aby mohlo vzniknúť atraktívne verejné priestranstvo, ...uvidíme, ako tomu bude priať byrokratický kolotoč,“ cituje SNG riaditeľku Alexandru Kusú galéria na svojom webe.

Pred pár dňami som si spolu so susedmi na bráne našiel odkaz od Mestského úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Úrad nám oznamuje, že na dvore bude prebiehať revitalizácia za účelom skvalitnenia priestoru a žiada všetkých obyvateľov, aby svoje autá preparkovali. Pod oznamom je podpísaná vedúca majetkového oddelenia Starého Mesta.

Oznam pre obyvateľov nášho domu. (zdroj: OK)

S predmetným pozemkom sa však nesmie nakladať na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave ešte z júna 2009. Spolu s obyvateľmi bytového domu sme sa ešte pred rokmi obrátili na Okresný súd Bratislava 1 a domáhali sme sa určenia povinnosti uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva. Keďže na pozemok sa dá dostať iba cez bránu nášho bytového domu, žiadali sme samosprávu, aby s nami riešila vlastníctvo pozemku. Pri odpredávaní bytov bol pozemok domu a dvora rozdelení umelo na dve parcely.

Správcovská spoločnosť, ktorá sa stará o náš obytný dom v súvislosti s oznamom na bráne pre obyvateľov kontaktovala staromestský úrad. Úrad v odpovedi upozornil, že „predmetný pozemok je vo vlastníctve magistrátu a v správe mestskej časti a z tohto dôvodu je státie motorových vozidiel na pozemku neoprávnené, s tým že podanie žaloby nezakladá automatické právo pozemok užívať a zabraňovať vlastníkovi v jeho riadnom užívaní, tým že na dvore sú buď odstavené alebo zaparkované autá.“ Vedúca oddelenia majetku úradu argumentuje aj tým, že „aktivita mestskej časti smeruje k zveľadeniu parcely v súvislosti s rekonštrukciou SNG.“ K zápisu na liste vlastníctva v katastri o zákaze nakladania s nehnuteľnosťou sa nevyjadrila.

Podľa medializovaných údajov z mája tohto roka na expozície a výstavy SNG v Bratislave zavítalo vlani 16.053 návštevníkov. Spolu so živými výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými programami navštívilo galériu v hlavnom meste 17.954 ľudí. Vyzerá to tak, že z nášho kľudného dvora sa stane promenáda a ľudia budú cez dvor chodiť za umením.

Revitalizácia pozemku je však určite potrebná, treba mať však na ňu právoplatné rozhodnutie súdu. Dovtedy by mal aj Miestny úrad Starého Mesta rešpektovať rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 o zákaze nakladania s pozemkom. Riešenie, že cez dvor budú ročne prechádzať desaťtisíce ľudí do SNG považujem za veľmi nešťastné.