Umenie pantomímy: Čo je to pantomíma? Fascinujúci a kreatívny spôsob, ako sa vyjadriť a byť sa mímom

Som emigrovaný Slovák vo Fínsku, mám vyštudovanú Pražskú HAMU, odbor pantomíma a nonverbálne divadlo a venujem sa celý život hraním a posledných 10 rokov aj učením a popularizovaním súčasnej pantomímy. Píšem blog v angličtine a chcel by som ho preložiť aj do slovenskej podoby pretože na slovensku pantomíma obzvlášť žije aj kvôli 30temu ročníku festivalu PAN v Lipt. Mikuláši, ktorý sa odohrá na konci Novembra a bude hostiť domácich, českých mímov, ale aj mímov z Ukrajiny či hviezdy Umbilical Brothers z Austrálie. To som ale odbočil, aj keď budem písať aj o festivale. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, rád ich zodpoviem a ak chcete checknúť originálny blog v angličtine neváhajte kliknúť na www.contemporarymime.com Ďakujem Zoznam autorových rubrík: Nezaradená