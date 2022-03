Dunaj je rieka, ktorá preteká desiatimi krajinami a od prameňa až po ústie má neuveriteľných 2850 km. V úseku cca 170 km preteká aj cez naše Slovensko. Pozdĺž skoro celej rieky je vybudovaná cyklotrasa, ktorá je súčasťou EUROVELO 6 (jedna z najobľúbenejších cyklotrás v EÚ). V článku sme spísali 12 dôvodov prečo bicyklovať popri Dunaji, a prečo by ste mali aj Vy začať (ak ste už nezačali) bicyklovať intenzívne pozdĺž tejto majestátnej rieky. Budeme radi, keď nás budete sledovať na Instagrame @_ridepoint_ prípadne si prečítate ďalšie články z našej stránky ridepoint.sk

Cestou do Passau

1. Cyklotrasy

Pre cyklistu asi najdôležitejším argumentom je, že sa nemusíte obávať o to, že vás “ktosi trafí späťákom”. Eurovelo 6 je jedna z najrozvinutejších cyklotrás a tak kontakt s premávkou budete mať len, keď pôjdete na nákup do obchodu v dedinke. To platí aj na Slovensku, kde minimálne v úseku Bratislava - Komárno si užijete luxusný nový asfalt.

Na luxusnej cyklotrase pri Dunaji v Rakúsku

2. Cyklovybavenie

Pod cyklovybavením myslíme rôzne stojany na opravu, servisy, pergoly, kde si môžete oddýchnúť a najesť sa atď. Tohto je popri Dunaji spústa. Hlavne v Rakúsku a Nemecku máte na každom kroku stojany na opravu, automaty na predaj duší a pod. Čím viac sa ide na východ, tým je to horšie, ale stále sa dá, čo to nájsť.

Stojany na opravu bicyklov

3. Pamiatky

Tých je popri Dunaji neúrekom. Od Passau cez Mauthausen, Melk, Wachau, Viedeň, Bratislavu Budapešť a množstvo krásnych miest v Rumunsku. Úsek Passau - Budapešť patrí k najrozvinutejším úsekom Eurovelo 6 s množstvom pamiatok hneď pri cyklotrase.

4. Príroda

Idete cez krásnu prírodu, popri druhej najväčšej rieke v Európe. Rozmanitosť, ktorú ponúka Dunaj, od miest, kde sa tvári ako horská rieka, až po roviny v Maďarsku a ústie v Rumunsku je neuveriteľná.

Braunsberg a výhľad na Dunaj

5. Zdravotná starostlivosť, zranenia a iné

Tým, že Dunaj tečie cez členské štáty EÚ, nie je problém s ošetrením v prípade zranenia. Určite však odporúčame so sebou niesť nejakú mini lekárničku. Samozrejmosťou, je v prípade dlhšieho výletu cestovné poistenie. No výhodou je to, že aj keby sa Vám čosi stalo, tak sa viete veľmi rýchlo dostať domov. Aj pád ktorý sa nám prihodil cestou do Passau nebolo problém ošetriť a v kľude sme mohli pokračovať ďalej.

6. Stravovanie

S tým ozaj nie je problém, okolie Dunaja je husto osídlené a tak keď nenájdete bufet priamo pri cyklotrase, určite v najbližšej dedine nejaký zdroj jedla a vody nájdete. Jedinou nevýhodou je, že Rakúšania majú všetky obchody na kraji dediny (napr. v Kittsee) a tak zbytočne musíte bicyklovať na koniec dediny a potom späť na cyklotrasu.

Kebab v Melku

7. Počasie

Tým, že Dunaj preteká cez pol Európy, je veľmi odvážne tvrdiť, že kedykoľvek pôjdete, tak vždy budete mať pekne. Nie, to nie. Ale hlavne v lete a v septembri je tu ozaj veľmi stabilné počasie a na rozdiel od Álp sa nemusíte báť, že by Vás zasypal sneh alebo, že by Vám týždeň pršalo.

Cyklotrasa pred Linzom

8. Rovina

Rovinatá krajina je pre cyklistov úplný ideál. Práve rovina umožňuje bicyklovať popri Dunaji prakticky komukoľvek (od netrénovaných detí až po dôchodcov). Síce je pravda, že keď idete v smere z Bratislavy do Passau, tak to je hore kopcom, no tento hore kopec je ozaj minimálny (cca 1000 výškových metrov na 400 km). Čo vás však môže potrápiť je vietor.

Cyklotrasa do Viedne

9. Doprava

Veľkou výhodou je že popri Dunaji máte rozvinutú sieť železníc alebo diaľníc. Tým pádom nie je absolútne žiaden problém nasadnúť na vlak a zviesť sa pár zastávok a skrátiť si cestu. Napríklad aj z Bratislavy do Passau sa viete dostať za necelých 5 hodín s jedným prestupom vo Viedni. Tak isto úsek Bratislava - Komárno - Budapešť je bez väčších problémov dostupný vlakom.

Jednoduché nakladanie aj vykladanie bicyklov do vlaku

10. Značenie

Na Slovensku sme zvyknutí, že značenie jednoducho nemáme, alebo keď máme, tak veľmi riedko osadené. Pozdĺž Dunaja je minimálne v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku značenie úplne perfektné a stratiť sa ozaj nestratíte.

Značenie je ozaj parádne

11. Ubytovanie

Čo sa týka ubytovania, tak s tým nie je problém. Na Eurovele 6 viete nájsť od kempov cez apartmány až po luxusné hotely. Čiže tohto sa báť nemusíte.

Kemp v Rakúsku

12. Atrakcie

Nudiť sa ozaj nebudete. Už len samotný Dunaj s hradmi a inými pamiatkami je úchvatný. Každopádne, ak by Vám to nestačilo, tak v dojazdnej vzdialenosti od rieky je množstvo atrakcií. Ako príklad uvádzame ochutnávky vín vo Wachau, let balónom ponad Dunaj, bungee jumping, plavba po Dunaji, kayaking a množstvo ďalších. Môžete sa ísť pomotať do Viedenských Álp, prípadne zájsť kuknúť alpské jazera pri Salzburgu alebo si dať ochutnávku vín pri Neusiedler See.

Pri Neusiedler See

