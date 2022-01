Okolo Neusiedler See na Favoritoch

Prejsť po cyklotrase okolo Neusiedler See bol môj dlhoročný plán, ktorý som stále odkladal. Vždy som prišiel z Bratislavy ku jazeru a koniec. Ďalej sa mi už nechcelo ísť a tak som si len sadol a kochal sa. No, keďže sme toto leto s kamarátom plánovali zájsť až do Passau, čo nám celkom nevyšlo (o neúspešnej ceste do Passau sme napísali samostatný článok), tak sme chceli otestovať naše bicykle. Veď to poznáte, Favority. Aj keď tieto bicykle máme veľmi radi, musíme konštatovať, že spoľahlivosť Favoritov je veľmi nízka. O nízkej spoľahlivosti Favoritov sa presvedčíte aj článku. A tak sme našu testovaciu jazdu spojili aj s mojím dlhoročným cieľom.

Počet kilometrov: 182

Výškové metre: 889

Čas strávený na bicykli: 8 hodín

Cesta ku jazeru

Zhodli sme sa, že prejsť cez 200 km na jeden krát, na bicykloch, ktoré nás už viackrát zradili, asi nie je ideálny nápad. A tak z Bratislavy (Petržalky) ideme vlakom do Parndorfu (Vystúpte až na Parndorf Ort – je to bližšie a hneď pri vlakovej stanici je cyklotrasa). Cena spiatočného lístka na osobu aj s bicyklom bola 6,6 eur a vlaky chodia každú hodinu aj tam aj späť. Čiže s dopravou nie je problém a ušetrí vám to dokopy cca 80 km cesty. Vlaky sú na trošku inej úrovni – nemusíte trhať dverami aby sa otvorili, bicykel nemusíte nikde vykladať, len vojdete a opriete bajky.

Parndorf – Morbisch am See

Prvá etapa našej cesty je popri západnom brehu až ku maďarským hraniciam. Popri západnom brehu netreba brať doslovne, pretože ak neplánujete vyjsť na móla v jednotlivých mestách, tak Neusiedler See asi ani neuvidíte. Cyklistika popri jazere je perfektná, pretože idete po kvalitnom asfalte, medzi krásnymi vinicami, ľudia sú tu veľmi priateľskí, no výhľadov si moc neužijete.

Krásne rakúske vinice

Prechádzame z Neusiedl am See jemným stúpaním do Joisu. Značenie je veľmi dobré, niekedy až príliš dobré. Mysleli sme si, že keď sa budeme držať cyklotrasy B10, tak nás „obtočí“ okolo jazera. Áno, obtočí. Ale má toľko variánt, že často ak urobíte zlé rozhodnutie, to znamená + 5 km. Z Joisu bicyklujeme cez Winden am See, Purbach am Neusiedler See až do Oggau. Pred Oggau je odbočka na Eisenstadt , kade sa viete dostať do Viedenských Álp. Viedenské Alpy sú úplne úžasné, počnúc Hohe Wandom, cez Semmeringskú železnicu až po nádherné výhľady na hory a horskú rieku Schwarza. Naše putovanie cez Viedenské Alpy sme zhrnuli v tomto článku. Každopádne tento úsek nás ničím (okrem kvalitného asfaltu a pekných viníc) neohúril. Jazero nevidíte a teda ani neviete, že bicyklujete okolo jazera.

Značenie je dobré, niekedy až príliš dobré

Za Oggau sa už dostávame do Rustu, kde sa rozhodujeme ísť pozrieť jazero. Nech aspoň máme nejaký dôkaz, že ideme okolo Neusiedler See. Cez step sa dostávame do prístavu. Pláž tu nie je, voda je špinavá, ale sme radi, že konečne vidíme vodu. Čítame, že stadiaľto ide kompa do Podersdorfu, a z vedľajšieho Morbisch am see ide kompa do Illmitzu a teda sa viete vyhnúť maďarskému úseku B10tky. Za Morbisch am See stúpame hore dedinou až ku maďarským hraniciam a konečne vidíme jazero z výšky. Síce sa mi zdá, že som od jazera asi 20 km, ale robím fotky a tešíme sa.

Tam vzadu je niekde jazero

Šopron - Pamhagen

Alebo inak povedané, maďarská časť. Čakali sme trošku horší štandard cyklociest (ak vôbec nejaké) a ani sme nedúfali, že by niekde bola pitná voda, tak ako v Rakúsku na každom rohu. Z hraníc stúpame jemným stúpaním až do Šopronu. Prasknutý špic nám nerobí radosť, no mesto Šopron nám radosť robí. Krásne mesto. Asi doterajší „highlight“ cesty. Krásne historické centrum, úzke uličky, mačacie hlavy a McDonald. Klasický študentský obed. Do Šopronu sa určite oplatí zájsť, aj keď je to trošku ďalej.

Centrum Šopronu

Ak ste sa tešili, že v Maďarsku konečne bude vidno jazero, tak vôbec. Dokonca tu ani nie sú móla s prístupom k vode, takže ani nemáte poňatia, že idete okolo jazera. Naše predsudky sa nenaplnili a maďarské cyklotrasy sú dokonca lepšie než tie Rakúske. Veľmi dobre značené, bez množstva obchádzok a v dedinách viete nájsť aj pitnú vodu. No čapovať si tu vodu z kohútika na ulici ani nie je potrebné, pretože všadeprítomné „Csardy“ s normálnymi cenami, lákajú ešte viac. S vetrom v chrbte frčíme cez maďarské dediny. Míňame dediny ako Fertoboz, Hidegseg, Hegyko, Fertod a cez nekonečné cesty v poliach prichádzame opäť do Rakúska.

Parádne maďarské cyklotrasy

Tesne pred hranicami sa mi odlomil klínok. Náhradný samozrejme nemám. Každopádne sa zlomil tak, že sa mi ho podarilo asi na pol závitu pritočiť. Ach tie Favority. Zbytok cesty som už len tŕpol, kedy mi odpadne kompletne a domov tlačím. Síce to bol posledný problém, no aj tak sa tie Favority stále kazia. Aj napriek tomu, sú tieto bicykle našou srdcovkou. Majú v sebe kus histórie a to sa nám páči. Všetky problémy však patria k Favoritom a práve všetky tieto patálie budujú celoživotný vzťah medzi strojom a človekom.

Pamhagen – Parndorf

Posledná etapa. Na tomto brehu Neusiedler See je podstatne menej dedín a tak cestovanie sa mení na nekonečnú cestu cez step. Ale aspoň sú všade cesty s parádnym asfaltom. V Apetlone robíme chybu. Dali sme na intuíciu a nie na mapy a tak sme sa previezli +5 km úplne zbytočne. Len preto, že cyklocesta B10 má asi milión možností kade ísť. Už vieme, že pri každom jednom rozdvojení, treba pozreť na mapy. Okolo Neusiedler see na Favoritoch

Cez Illmitz len prefrčíme a frustrovaní tým, že sme si zbytočne urobili obchádzku pokračujeme do Podersdorfu. Medzi týmito dedinami je rozhľadňa. Konečne poriadna rozhľadňa.

Rozhľadňa

Doteraz tu boli len rozhľadne, na ktorých som ani nemal pocit, že som na rozhľadni. Myslím, že slúžia na pozorovanie vtáctva. No, už sme prešli cca 90% našej cesty a stále sme poriadne nevideli jazero (okrem zachádzok na móla). No táto veľká rozhľadňa je parádna. Výhľad na celé jazero, okolitú prírodu a na búrku, ktorá sa na nás valila. A tak do seba hádžeme oriešky a ideme k ikonickému majáku v Podersdorfe.

Výhľad z rozhľadne

V Podersdorf am See je aj akýsi chodník slávy cyklistov a na konci tohto chodníka je ikonický maják. Maják má 12 metrov a slúžil na varovanie pred búrkami pre nadšencov vodných športov. My sme síce cyklistickí nadšenci, no nič to nemení na situácií, že búrka sa k nám blížila. Fotíme sa pri ňom, nachvíľu posedíme a kecáme o tom, že je absurdné, že celý deň obchádzame jazero a reálne sme ho videli asi 5 krát.

Maják v Podersdorf am See

Posledný úsek cesty do Neusiedl am See je po šotoline. Ale po kvalitnej šotoline, nie takej slovenskej. Kľudne aj cesťáky tadeto prejdú. V Neusiedli ideme ešte na mólo urobiť poslednú fotku a šup na vlak do Parndorfu.

Šotolina do Neusiedlu

Niečo málo o vinárskom regióne pri Neusiedli

Na čo nemôžem zabudnúť, je fakt, že okolo celého jazera je vychýrený vinársky región. Najtypickejšie a najchutnejšie víno je červené, ktoré je vinifikované z odrody Zweigelt. V tejto oblasti je cca 500 vinárskych závodov, pričom hlavné odrody hrozna sú Welschriesling a Zweigelt. Pri takom množstve závodov, asi nie je potrebné nejako špecificky poukazovať na to, že ozaj v každej jednej dedine máte pivničky, kde môžete ochutnať víno. Pokiaľ prídete počas sezóny, tak domáci vám dajú bezplatne ochutnať viaceré vína. Dobré víno je v tejto oblasti aj vďaka Neusiedler See – v lete sa veľká vodná plocha zohreje a následne v noci nahromadené teplo pomaly uvoľňuje do okolia.

Záver - tipy a rady

Dĺžka trasy cca 140 km pokiaľ neurobíte zbytočné zachádzky.

Naša trasa mala až 180 km, ale tu počítame aj cestu na vlak do Petržalky (určite sa do Parndorfu zvezte vlakom, nám to ušetrilo kopec kilometrov), aj všetky zbytočné zachádzky.

S vodou mať problém nebudete, studničky sú ozaj všade.

Bufety sa taktiež nájdu, no odporúčam Maďarské, sú lacnejšie. (len nezabudnite vymeniť forinty, málokde sa dá platiť kartou)

Najkrajšie miesta: móla pri jazere (Rust, Morbisch am See, Illmitz, Podersdorf am See, Weiden am See, Neusiedl am See), maják v Podersdorf am See, rozhľadňa medzi Podersdorfom a Illmitzom, mesto Šopron.

Viac menej celú cestu idete po cyklotrase s kvalitným povrchom (vhodné pre všetky typy bicyklov).

Na druhý breh sa viete dostať zo všetkých vyššie uvedených mól. Okolo Neusiedler see na Favoritoch

Značenie je parádne, nestratíte sa, no niekedy je až moc dobré a teda zbytočne si urobíte zachádzku.

No a záverečná otázka, išli by sme ešte raz ? oplatí sa ísť ? Asi ani moc nie. Určite sa oplatí ísť kuknúť jazero napríklad do Podersdorfu, no obchádzať jazero s tým, že očakávate pohodovú cyklistiku s krásnymi výhľadmi to vôbec. Síce nemožno uprieť našim susedom, že cyklotrasy majú ozaj všade, a tieto cyklotrasy majú kvalitný povrch, no v tomto prípade idete 140 km pomedzi vysoké trávy, ktoré vám znemožňujú výhľad na jazero. Ako som spomínal výhľad je len na mólach (na ktoré sa nám nie vždy chcelo zachádzať) a ešte na rozhľadni medzi Illmitzom a Podersdorfom (tú odporúčame, tam sme aspoň na chvíľu uvideli jazero).Na tréning to tiež nie je moc vhodné, pretože okolo jazerá jazdí veľké množstvo cykloturistov, a tak by to stále bolo len o zrýchľovaní a brzdení.

Zhodli sme sa, že sme radi za to, „že sme to dali“, ale už by sme nešli.

