Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?

Väčšina z nás samozrejme odpovie, že nie. Základom dobrého manželstva je predsa kopec iných vecí, dôvera, láska, pochopenie, istota, porozumenie v intímnej oblasti. Málokto by v tejto plejáde vymenoval aj manželskú posteľ. A predsa sa stala synonymom partnerského vzťahu. Keď odchod zo spoločnej postele sa vnímal ako začiatok rozchodu. Predstava o manželstve bola a pre mnohých aj je, definitívne spojená so spoločnou spálňou. Dogma, v ktorej nás vychovali.

Ale nemusí to tak byť pre každého.

V populárnom anglickom seriáli sa kráľovná Alžbeta II. večer lúči s manželom princom Philipom a potom každý odchádza na svoju stranu chodby. Do svojej spálne. A do svojej postele. Že nie sme kráľovné? Napriek tomu aj u nás existujú šťastné manželstvá, ktoré si nepotrpia na spoločnú posteľ. A s úsmevom dodávajú, že to funguje.

Dôvody pre odchod z manželskej postele

Sú rôzne, tak ako je rôzny každý jeden vzťah. Väčšina z tých, s ktorými som sa o tom rozprávala priznáva, že to nebolo plánované. Ani to nebolo výsledkom nejakého spoločného rozhodnutia. Veľakrát boli príčinou deti, ktoré nechceli samé spávať. Ak sa nechceli tlačiť traja v posteli, tak sa jeden z rodičov, poväčšine otec, presťahoval do detskej izby, aby svoje miesto v manželskej posteli prenechal ratolesti. Pre niektorých bolo takéto riešenie iba dočasné. Pre iných sa stalo trvalým.

Priateľka Mária sa mi priznala, že takto fungovali s prestávkami desať rokov. K prvému dieťaťu pribudlo druhé a až keď obe deti nastúpili do školy, s manželom zasa začali spávať v spoločnej posteli.

Najprv sa toho nemohla nasýtiť. Nie kvôli možnosti mať sex kedykoľvek sa im zachcelo, čo predtým vyžadovalo kopu dôvtipu a plánovania. Ale kvôli intímnemu pocitu zaspávať a budiť sa v náručí milovanej osoby. Aspoň takto si to predstavovala.

Ako to už býva, realita bola na míle vzdialená. Obaja pracovne vyťažení, obaja so svojimi, za tie roky odlišnými, návykmi. Mária chcela zaspávať pritúlená k manželovi. Ale on bol naučený zaspávať s mobilom v rukách. Niežeby ju neľúbil, len potreboval svoj priestor. Výsledkom boli večerné hádky a Máriine slzy. Aj keď napokon našli dočasný kompromis, situáciu vyriešil až odchod a osamostatnenie sa detí.

Dnes každý z nich opäť spáva v samostatnej izbe. Po spoločnej večeri si spolu pozrú dáky film a po bozku na dobrú noc sa rozídu do svojich postelí. Sex? “Možno nie tak častý, ale stále funguje,” spokojne odpovie Mária.

Môžu oddelené spálne skvalitniť vzťah?