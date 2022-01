Pokladám sa za inteligentnú a predsa som skoro naletela podvodníkovi na Instagrame

Lebo kedysi som si verila aj ja. Ale päť rokov na Instagrame ma naučilo neklikať na každú jednu žiadosť o sledovanie, neodpovedať na lichôtky a nezapájať sa do zoznamovacích chatov. Netešiť sa ohromujúcim odkazom o výhre alebo dedictve a hlavne - neveriť a neotvárať podozrivé správy, ktoré sa pod rôznymi zámienkami snažia vylákať vaše osobné údaje (phishing).

Ale nie vždy to tak bolo.

Človek sa učí za pochodu. Nenarodila som sa s mobilom v rukách a dnes už patrím do generácie 60 plus. To znamená, že moje začiatky sa nezaobišli bez omylov. Už názov môjho instagramového účtu Life_after_fifty lákal nejedného podvodníka. Moja generácia má bezpochyby veľa predností (až na pár výnimiek), ale internetová gramotnosť k nim určite nepatrí (tiež až na pár výnimiek).

A tak, ako stúpal počet mojich sledovateľov, dnes ich mám skoro 11tisíc, tak rástli počty podvodných správ.

Naozaj nemusíte odpovedať každému

Ani tomu, kto vám napíše, že mal zlý deň. A že jedine váš úsmev ho zbaví všetkých problémov. Že vyzeráte nádherne. Preto sa rozhodol pozdraviť tak krásnu ženu ako ste vy a zároveň dúfa, že vám to nevadí.

Aké lákavé, však? Ktorú ženu by nepotešil takýto kompliment? Niekedy stačí pozrieť sa do zrkadla a povedať si Bullshit. A ak nemáte záujem o flirt, správu ignorovať.

Lebo vaša odpoveď, nech by bola akákoľvek, znamená vtiahnutie do hry, ktorej pravidlá nepoznáte. Za fotkou príjemného staršieho chlapíka sa s veľkou pravdepodobnosťou skrýva podvodník, ktorý po získaní si vašej dôvery, vyláka od vás peniaze.

Počet falošných profilov na Instagrame z roka na rok rastie. Zo začiatku nevinná platforma na zdieľanie fotiek, zábavka, kde počet lajkov a sledovateľov mal hovoriť o vašej popularite, dnes len z reklamy generuje vyše 20 miliárd dolárov. Kolos, s viac ako miliardou aktívnych používateľov. A tam, kde sú ľudia a peniaze, sú aj hackeri a scammeri. Niekto, kto si s radosťou počká, kedy spravíte chybu a vpustíte ho do svojho počítača alebo mobilu.

Piráti naokolo! Zachráň ma!

Dávala som si pozor, aby ma nedojímali srdcervúce historky o vojakovi na misii, ktorý môže každú chvíľu zomrieť. A ktorý túži po láske, akú by mu mohla dať len žena ako ja. Že som vydatá? To predsa nie je prekážkou. Lebo on, hneď ako sa z misie vráti, si ma odvedie do Ameriky. Stačilo sa pozrieť na jeho instagramový profil, kde svietila fotka mladého vojaka. A kde počet sledovaných niekoľkonásobne prevyšoval počet sledovateľov. Jasný fake profil.

Ale, čo čert nechcel, jeden takýto sa mi aj tak dostal do priazne.

Možno tým, že vynechal lichôtky. Alebo tým, že nepísal tak často. Vraj Angličan, ktorý robí v petrochemickom priemysle. Vdovec a bezdetný. Hneď mi to malo byť podozrivé.

A nebolo.

Počas pol roka sme si vymenili niekoľko občasných správ. Už si riadne ani nepamätám o čom. Ale nič intímne, za čo by som sa v tejto chvíli musela pred sebou hanbiť. Našťastie. Keď dal vedieť, že sprevádza tanker s naftou z Anglicka do Austrálie, som mu popriala šťastnú cestu a viac sa tým nezaoberala.

Keď tu zrazu po dvoch týždňoch prichádza od neho správa, že ich loď obkľúčili piráti a že každú chvíľu môžu zaútočiť.

Help me please!

Ako mu ja môžem pomôcť zo Slovenska?

Deň sa neozýval.

Žiješ?

Ešte áno. Ale piráti sú všade okolo. Zakotvili sme pri akomsi ostrove a nutne potrebujem komusi dôveryhodnému poslať balík s dokumentami a cash. Veľa peňazí.

Tu bol ten chyták. Komusi dôveryhodnému? Jasne, že sa pokladám za dôveryhodnú. Samozrejme, že mi to môžeš poslať. Samozrejme, že mi môžeš veriť.

Ešte aj fotku balíka pripojil. Len potrebuje vypísať adresáta. A ešte čosi: aby som mu poslala na takú a takú adresu 100 dolárov. Historka začínala byť podozrivá. A v tej chvíli som urobila to najlepšie, čo som mohla. Povedala som o nej manželovi. Pozorne si ma vypočul a urobil záver:

Tvoj Angličan sedí kdesi v Afrike, rozosiela desiatky správ o pirátoch a čaká, kto sa na ne chytí.

Predstava, že ja som tá, ktorá naletela, sa mi ani trochu nepáčila. Ešte chvíľu som môjho instagramového kamaráta bránila.

Tak mu povedz, nech ti pošle fotku svojho pasu. Aspoň uvidíš, či sa zhoduje s menom, pod ktorým ho poznáš, - poradil mi manžel.

Že mňa to samú nenapadlo.

A tak mu na Instagram píšem, aby odfotil pas a poslal mi ho.

Odpoveď už asi viete. Žiadna fotka pasu nikdy neprišla. Pár dní mi ešte chodili správy, že piráti sa blížia a že on sa lúči. So mnou aj so životom.

A ďalších pár mesiacov si manžel a deti robili zo mňa srandu, že či nie sú nablízku piráti.

Falošné identity

Aj vy ste si pomysleli, že ako som mohla naletieť? Tiež sa to občas pýtam. Ale internet je plný podobných historiek. A koľko je oklamaných žien a mužov, ktorí sa to hanbia priznať? Stratégia podvodníkov má veľa spoločných čŕt. Lichôtka a kompliment. Ktože by ich nemal rád. Za tým nevinná otázka, ktorá čaká na odpoveď.

Odpoviete, lebo ste slušne vychovaná. Lebo ste z generácie, ktorú učili, že na každý pozdrav treba odzdraviť. Lebo túžite po trochu pozornosti. Lebo chcete malé rozptýlenie. Lebo sa cítite osamelá/ý. Dôvodov sú stovky.

Fantázia podvodníkov je neobmedzená.

Či už je to niekto, kto hľadá sladkú baby a ponúka 7000 dolárov týždenne za vaše služby. A určite tým nemyslí pečenie koláčov.

Časté sú oznamy o tom, že ktosi smrteľne chorý sa rozhodol práve vám darovať svoje peniaze. Lebo tak mu to poradil boh. A jediné, čo od vás chce je, aby ste sa za neho modlili.

Počas tohto januára sa objavili nové podvody. Odkazy aj na slovenské instagramové účty o tom, že ste vyhrali nový Iphone 13. Len za 2 Eurá. Odkazy s návodom, kde treba kliknúť, aby ste ho dostali. Ja som neklikla a odkaz ignorovala. Riadim sa heslom, že všetko, čo vyzerá až prekliato lákavo, je podvod.

Je internet bezpečný?

Nie je. Ale ani za volant auta si nesadnete, kým neovládate pravidlá premávky. Sociálne siete sú pod paľbou kritiky. Meta ako matka Facebooku, Instagramu a Whatsupu čelí žalobám. Ich algoritmy nielen dovoľujú, ale priam uprednostňujú zdieľanie a rýchlejšie šírenie hoaxov a nepravdivých informácií. Naše dáta sú posúvané tretím stranám. Stopa, ktorú zanechávame na internete sa stala cenným tovarom.

A zatiaľ tisíce užívateľov denne čelí bullyingu, groomingu, kyberšikane či phishingu. Kradnú sa identity a tisícky vymazaných falošných účtov je vzápätí nahradených ďalšími. Meta dá za nejaký čas do prevádzky jeden z najvýkonnejších počítačov na svete. Vraj aby mohla vylepšiť algoritmy na monitorovanie obsahu a riešiť problematické príspevky. Ale hlavne, aby svojim užívateľom priniesla v krátkej budúcnosti nový 3D metasvet - meta univerzum.

Kým sa tak stane, žijeme v našom 2-dimenziálnom internete, ktorý nie je ideálny. Ale zvykli sme si. A väčšina z nás si deň bez neho nevie ani predstaviť. Dnes už vieme nájsť rady, ako sa chrániť a urobiť náš pobyt na internete čo najviac bezpečný. Chce to od nás len jedno. Aby sme sa týmito radami aj riadili.

A aké skúsenosti máte vy?