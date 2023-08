Martin Luther na posmech?

1 Neodborná a predražená digitalizácia v Martine

Celý svet pozná meno Martin Luther. Mnohí vedia, čo znamená jeho dielo pre ľudskú civilizáciu. Jeho monumentálne dielo, vyše 1500 stranovú Bibliu z roku 1614 digitalizovala Slovenská národná knižnica v Martine (SNK). Jednoznačne ide o klenot a vzácny exemplár svetového písomného dedičstva, ktorý sa nám zachoval. Žiaľ, SNK digitalizáciu neuveriteľne odflákla. Digitalizácia sa skladá jednak zo skenovania, čo urobili dobre, na robotických skeneroch. Tam niet čo pokaziť. Ale, naskenované obrázky nestačia. Obrázky treba spracovať pomocou optického rozpoznávania písma (OCR). OCR predstavuje takmer polovicu nákladov na digitalizáciu. SNK urobila OCR neodborne, lajdácky tak, že výsledok je nepoužiteľný a smiešny. Ministerstvo kultúry už dávno vie, že digitalizácia v SNK bola predražená šesťnásobne. A to ešte nevie, že milióny digitalizovaných strán v SNK urobili nekvalitne a zbytočne, pretože sú nepoužiteľné. Týka sa to tisícov dokumentov a státisícov strán. Za túto „záchranu“ projektu digitalizácie zaplatil štát zo štrukturálnych fondov asi 40 miliónov eur do roku 2015 a najmenej toľko od roku 2015 doteraz. Babráctvo „našich ľudí“ pokračuje... Môže si to kultúra dovoliť? Dokedy? Mňa to teda veľmi trápi.

To naozaj ministerstvu a kultúrnej verejnosti nevadí? To sú, fakt, dôležitejšie medvede?

LUTHER, Martin. Biblia. Wittemberg: Gedruckt durch Lorentz Seuberlichs Erben, 1614, p. [1504 s.]. Dostupné tiež z: https://dikda.snk.sk/uuid/uuid:b1a9efd3-a614-411a-81c7-2c288638979c

Obrázok 1 Ukážka časti strany z Lutherovej biblie z roku 1614 (zdroj: Martin Luther)

1.1 Takto „odflákli“ transkripciu v Slovenskej národnej knižnici v Martine

S3nct Paulus lg du Sßurfcd aötsi Pbels.Belchen 0pru$ e*faren ®tx in tiefet pnjir fdjentHchen böfen |eit fö ge* | »alttg /als man ntd>f »ol besuchen in allen $i|!orten ftnbet. 5 §D«in ftheaffetn baS gtewliie fthrecfltche »efen pnbrbil an/baSfcst ©et$ burch b<m Zeitigen 2Öucher treibt /$>a* andj etliche feine / Pmutnftflgc bapffereieute mit tiefem ©eföteuffel pnb ÖBuchertwflfef alfb befcjfen ffab/baö fit mffctuUä) Pnb »ol bebautes PerffanbSben erfamen treikn/pnb ctifo »iffigltchPnnb btt) guter vtt* tiunfft ben Abgott SDfammon mit greffet grcmlicher Petaehmt*g ©öttlicher gnaben Ptrnb iotns/anbeten/Pnt trüber ine £effifche fc»r wwb t»i|<s PttbamniS fehenb »mit i)6rmt SiCiC^laufFcn t>nt> , . ■-■-->• _■■ ' ijg!fo<gtfelbfge ©efi$ Jaf pnter affen «nb<n »beim fo er trübt / fteh auch cmPtt* erbeif gemachf/batin feine besheit Mb fdjatxn tu o

1.2 Takto má vyzerať automatická transkripcia (bez úpravy)

Warnung Doct. Mart. Luther.

Sanct Paulus spricht / Der Geitz ist ein Wurtzel alles

vbels. Solchen Spruch erfaren wir in dieser vnser schendlichen bösen zeit so ge=

zwaltig / als man nicht wol desgleichen in allen Historien findet.

Denn sihe allein das grewliche schreckliche wesen und vbel an / das der

Geitz durch dem Leidigen Wucher treibt / Das auch etliche feine / vernünfftige

dapffereLeute mit diesem Geizteuffel und Wucherteuffet also besessen sind / das sie wissentlich vnd

wol bedachtes verstands den erkanten wucher treiben / vnd also williglich vnnd bey guter ver=

nunfft den Abgott Mammon mit grosser grewlicher verachtung. Göttlicher gnaden vnnd

zorns / anbeten / vnd drüber ins Hellische fewr vnnd ewiges verdammis sehend vnd hörend

gleich lauffen und rennen.