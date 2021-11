TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad

Minister financií Igor Matovič začiatkom leta presadil svoj návrh, ktorým sme zo štátneho rozpočtu minuli 27 miliónov eur na motivačnú očkovaciu lotériu. Keď sa po čase začalo ukazovať, že vo výsledku mala lotéria mizivý motivačný účinok, koncom augusta sa pokúsil interpretovať jej účel v rozpore s účelom, na ktorý sme ich schválili, keď znenazdajky povedal, že ide o odmeňovaciu lotériu.

Minulý týždeň navrhol presadiť tento svoj model s ešte vyššími nákladmi: 500 miliónov eur chce rozdať prevádzkam a službám, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.

Chce to však urobiť takým spôsobom, že o tom, kto dostane koľko peňazí, rozhodnú seniori nad 60 rokov, ktorí sa dali alebo dajú zaočkovať. Tým, že dostanú kupón v hodnote 500 eur. Teda dostanú pro-očkovaciu motivačnú dávku.

Návrh nie je dobrý z niekoľkých dôvodov.

1. Nevieme, koľko ľudí sa dá zaočkovať

Po tom, čo SaS nechcela vetovať návrh ako celok a navrhla motivačnú sumu 150 eur pre úsporu verejných financií, predseda OĽaNO sa dohodol s predsedom Sme rodina a na tlačovke prezentovali svoj návrh na 500 eur.

Minister však neposkytol žiadne podkladové dáta, ktoré by poskytli aspoň orientačnú predstavu o tom, pri akej hraničnej cene očakávame akú mieru zaočkovania.

Investícia je tak de facto bianco šek s neznámymi motivačnými nákladmi.

2. Motivácia nebude 500, ale možno viac než 3.500 eur na osobu

Hoci cena kupónu má byť pre každého zaočkovaného seniora nad 60 rokov rovnaká, t.j. 500 eur, pre štát to neznamená, že 500 eur nás bude stáť jedna motivačná dávka.

Pre zhruba 860 tisíc už zaočkovaných dôchodcov (tento počet uviedol minister na tlačovke) to bude od štátu opäť len odmena, nie motivácia. Igor Matovič na tlačovke zároveň uviedol, že nezaočkovaných je zhruba 380 tisíc seniorov v tejto vekovej kategórii a že na konci tohto polmiliardového ťaženia by mohol byť počet ľudí, ktorí by boli zaočkovaní, približne milión dôchodcov.

Počítajte so mnou: ak do očakávaného milióna zostáva zaočkovať už len 140 tisíc seniorov, potom jedna motivačná dávka vychádza štát na 3572 eur.

Toto je suma pri extrémnom variante, lebo výslednú podobu návrhu ešte nepoznáme a zrejme treba započítať do motivácie aj ľudí, ktorí sa posunú v očkovaní “o dávku vyššie”, a tiež možno aj vyšší počet zaočkovaných. V každom prípade však platí, že každý senior, ktorý už je plne zaočkovaný, zvyšuje jednotkový motivačný náklad štátu.

3. Pre ďalšie očkovania je toto opatrenie celkom bezvýznamné

Už dnes viacerí odborníci poukazujú na to, že zraniteľné skupiny bude treba očkovať aj po tretej dávke. O štvrtej dávke už uvažujú v Izraeli .

Takže je celkom dôvodné očakávať, že polmiliardový megakupón ministra financií nebude mať pre boj proti pandémii z dlhodobého hľadiska očakávaný efekt.

4. Kupón je nemorálny

Táto otázka je veľmi dôležitá: aký signál vyšle vláda smerom k občanom tým, že im teraz daruje päťsto eurový kupón?

Pre zodpovedných seniorov, ktorí už sú zaočkovaní, je to signálom, že z rozpočtu dostanú pridané vďaka tomu, že im to “vydupali” tí nezodpovední. A teda, že by sa mali nabudúce správať rovnako ako oni.

Pre nezodpovedných občanov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, je to signálom, že hazardovať so zdravím sa im oplatilo a nabudúce tak majú robiť ešte dôraznejšie.

5. Nevieme, kto to zaplatí

Z návrhu Igora Matoviča zatiaľ nie je jasné, odkiaľ chce vziať 500 miliónov eur, teda či to bude z tohtoročného rozpočtu, alebo z plánovanej pandemickej rezervy na ďalší rok, ktorá má byť 717 miliónov eur.

Minister na priamu otázku odpovedal, že to “zaplatíme z úspor z toho, z čoho by sme inak platili zdravotnú starostlivosť alebo škody z toho, že prevádzky nebudú fungovať”. Teda zaplatíme to “z úspor na straty z covidu”. To naznačuje skôr to, že ak riešenie minie účinok, tak bude ministerstvo musieť navrhnúť prehĺbiť deficit rozpočtu.

Ak by chcel minúť väčšinu pandemickej rezervy hneď na začiatku roka, tak je to obrovsky riskantné, lebo nevieme odhadnúť, čo všetko nás s vírusom a jeho mutáciami ešte čaká. A vsádzať na budúce úspory zo strát, keď vôbec netušíme, či investícia bude mať zásadnejší vplyv na zníženie vplyvov pandémie (na kolektívnu imunitu stačiť určite nebude), to už je čistý hazard.

6. Peniaze pôjdu prevádzkam neférovo

Igor Matovič sa nazdáva, že táto dotácia prevádzkam a službám bude najférovejšia, lebo zákazník rozhodne, kto z nich do akej miery trpel. Tým, že si u neho zakúpi tovar, či službu.

Lenže opak je pravdou. Seniori tvoria špecifickú skupinu zákazníkov, ktorí v oveľa menšej miere využívajú napríklad športoviská. Ich výdavkový koláč je úplne iný, než u mladých ľudí.

Zrejme preto minister na tlačovke pripustil, že kupón budú využívať aj iné skupiny. “Zákazník, jeho deti, vnúčatá, tí dostanú do ruky možnosť sa rozhodnúť, či podporia svoju manikúru, alebo kaderníčku, alebo pôjdu na koncert, alebo na týždeň s dieťaťom do Tatier,” povedal.

Ako to chce ministerstvo zabezpečiť, to zatiaľ nevieme. Vnúča bude zdieľať QR kód zo smartfónu svojho starého rodiča? Ako zabrániť jeho zneužitiu?

7. Mnoho, mnoho rizík a nejasností s realizáciou

Okrem zjavnej časovej tiesne (Igor Matovič chce dosiahnuť, aby do polovice decembra boli seniori zaočkovaní a plne zaočkovaní by mohli od 1. marca začať používať svoje kupóny) má takáto dotácia prevádzok cez občanov jedno obrovské riziko: tým je nebotyčný rast korupcie.

Ako chce ministerstvo zabezpečiť, aby niektoré služby neboli vykazované fiktívne a/alebo za premrštenú cenu? Ako sa dá efektívne zistiť, či zákazník naozaj využil hodinu vo fitness, alebo absolvoval masáž? Namiesto technicky pomerne čisto zvládnuteľného priameho transferu firmám hrozí veľké riziko, že týmto systémom vznikne nelegálny trh s kupónmi.

V jeho výsledku dostane senior peniaze cash s ľubovoľným použitím, ale v hodnote menej ako 500 eur, a prevádzkovateľ zvyšné peniaze za žiadnu službu.

Záver

Minister financií tvrdí, že nik iný neponúkol riešenie pre boj proti pandémii: “Ak má ktokoľvek iný, lepší nápad, čarovný prútik ako to urobiť, sem s tým. Zvoláme vám tlačovku kedykoľvek inokedy. My robíme s Borisom, čo môžeme.”

Igor Matovič sa mýli. Návrhy na riešenie predsa existujú a sú dávno verejne známe.

Prvý z nich sa dokonca začal uplatňovať a bolo prvé dni jasne signalizovali, že ako motivácia fungoval. Ide o zvýhodnenie zaočkovaných. To evidentne zapôsobilo motivačne na rozhodovanie nezaočkovaných, takže sa výrazne zvýšil dopyt po očkovaní. Po zrušení motivácie nastal v tomto dopyte prepad.

Druhý návrh je tiež známy. Je lacný, účinný a môžeme dôvodne predpokladať, že aj ústavne konformný. Je ním povinné očkovanie pre rizikové skupiny.

Naopak, návrh ministra financií má toľko rizík, až sa zdá byť zjavné, že je celkom nerealizovateľný.

Ak by bol jeho skutočným a jediným cieľom vystreliť pred voličmi smerom na SaS slepý náboj, že nechce zabrániť úmrtiam ľudí, tak by ten výstrel nevyzeral inak.

Napokon, tento slovník už poznáme a na tlačovke pána ministra financií sa opäť vrátil.

Radovan Kazda

