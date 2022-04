Ukrajine veľmi nepomôže, ak okamžite zastavíme dodávky ropy a plynu z Ruska

Mnohí ľudia sa prikláňajú k tomu, aby Slovensko okamžite zastavilo dodávky plynu a ropy z Ruska. Požadujú to napríklad aj aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine.

Zrejme sa väčšinou zhodneme na tom, že okamžité embargo má predovšetkým pomôcť Ukrajine a celému slobodnému svetu zbaviť sa čo najskôr agresie Putinovho režimu. Tomuto cieľu nie je vôbec čo vytknúť, je aktuálne najdôležitejší a oplatí sa aj za cenu výrazne zvýšených nákladov.

Pomôže však tento konkrétny nástroj okamžitého embarga?

Pre jeden dôsledok o tom výrazne pochybujem. Myslím si totiž, že Ukrajine viac pomôže silná, než slabá Európa, a tá bude pri okamžitej strate zdrojov energie bez náhrady celkom oslabená.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Okamžitá náhrada zdrojov momentálne neexistuje a uťahovanie opaskov v prípade základných potrieb veľmi nefunguje. Dopyt po rope a plyne je málo elastický, to znamená, že ich rastúca cena má slabý vplyv na zníženie spotreby. Aj napriek tomu, že USA začínajú dodávať viac (a plánujú ešte viac) ropy a plynu pre Európu, tak aktuálna svetová produkcia by nepostačila pokryť výpadok Ruska pre európsky dopyt.

Náhradné objemy jednoducho nie sú okamžite k dispozícii v dostatočnom množstve a na cieľovom mieste.

Možnosťou by bolo zvýšenie ťažby u iných producentov, ale nie hneď. Zároveň by to narážalo na podobný problém: posilňovanie ekonomiky síce nie akútne nebezpečných, ale autoritárskych režimov typu Venezuela, či Azerbajdžan. Nehovoriac o tom, že v prípade ropy zatiaľ reaguje OPEC na dopyt pozíciou mŕtveho chrobáka.

Čo by bolo výsledkom? BBC cituje energetického analytika Bena McWilliamsa, ktorý tvrdí, že mnohé európske krajiny by museli zaviesť niečo, čo by sa podobalo na vojnový a povojnový prídelový systém, teda “palivo za kupóny”. To by bol celkom logický dôsledok opatrenia.

Pochopiteľne by to viedlo k obrovskému nárastu chudoby a de facto ku knokautu pre ekonomiku týchto krajín, čo by Ukrajine vôbec nepomohlo. Skôr naopak: krajiny utopené vo vlastných problémoch by boli menej spôsobilé pomáhať s dodávkou zbraní, či humanitárnou pomocou.

O okamžitom vplyve na pokles tržieb Putinovho režimu možno pochybovať tiež, nakoľko veľké zákazky bývajú zazmluvnené spolu s drahými poistkami pre prípad vypovedania zmluvy. Bez poznania ich obsahu je to však len špekulácia.

Čo teda robiť?

Pre Európu je extrémne dôležité čo najskôr hľadať nových obchodných partnerov a trasy, pretože to zasadí Putinovmu režimu tvrdú ranu. Nasledovať pobaltské krajiny, ktoré nestratili ostražitosť a na znížení závislosti na ruských zdrojoch intenzívne pracovali. Ukrajine pomôže len silná Európa a tá môže zostať silnou iba vtedy, ak začne rýchlo a zásadne znižovať závislosť na energonosičoch z Ruska.

Putinov zločinný režim vraždí obyvateľov Ukrajiny a nepriamo mu v tej motivácii pomohla aj geopolitická naivita európskych krajín, ich nečinnosť proti rastúcemu populizmu, inklinácia k socializmu, spoliehanie sa na veľkého amerického brata, zadlžovanie a následné rozhadzovanie peňazí na dotácie, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ale aj preferovanie extrémnych nákladov na boj proti zmene klímy ako najvyššej priority.

Takže teraz - poriadne prefackaní - si musíme priority nastaviť inak, staronovo. Sloboda nie je happy end, ale musí byť najvyššou prioritou vlády. Do jej obrany treba investovať nepretržite a veľa.

Radovan Kazda