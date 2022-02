Vláda má kompenzovať rastúce ceny? To je hlúposť

Mrzí ma, že devastačný vplyv predchádzajúcich socialistických vlád viedol k tomu, že verejnosť začala akosi automaticky očakávať, že vláda bude kompenzovať každý nárast cien.

Takáto evidentná hlúposť sa považuje za čosi celkom prirodzené, potrebné, či dokonca za axiómu.

Pravda je však úplne inde. Vláda nemá čo strkať svoje ruky do kompenzovania cien. Nie je to jej prirodzenou, ani nevyhnutnou úlohou.

Týmto nezmyslom klamal Fico verejnosť dovtedy, až tomu veľká časť z nej uverila. Neváhal pre ňu poškodzovať štátnu firmu SPP a bezostyšne rozkazovať predsedovi nezávislého regulačného úradu.

Isteže, vláda sa môže rozhodnúť kompenzovať, ale každý by mal vedieť, že robiť takéto opatrenia, to nie je perpetuum mobile. Dá sa to urobiť len tak, že buď niekde vyzbiera menej, čiže bude to chýbať v štátnej pokladnici, alebo viac rozdá z pokladnice a výsledok bude ten istý: opäť niekomu budú peniaze chýbať. Každá kompenzácia má okrem víťazov aj porazených.

Neverte klamárom, ktorí tvrdia, že vláda musí kompenzovať rastúce ceny, ktorých rast ničím nespôsobila.

Mrzí ma, že naratív, ktorý sa snaží presviedčať ľudí, že vláda má držať za ručičky svoje dospelé deti, prevzali aj niektorí koaliční partneri.

Slovensko patrí nespochybniteľne k bohatším krajinám sveta a má k tomu primeranú sociálnu politiku pre podporu chudobných. Ak sa niektorá vláda chce angažovať v kompenzáciách, tak nech to robí pre najzraniteľnejšiu časť obyvateľov. Nie je to však jej povinnosť.

Politik, ktorý vychádza zo silnými vyhláseniami o kompenzácii cien a o tom, ako sa iní politici vykašľali na ľudí, nie je nikým iným, než obyčajným populistom.