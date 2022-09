Jan Žižka - recenzia

Film ma prilákal do kina po niekoľkých rokoch hlavne zo zvedavosti, ako dopadne nádejný prvý pokus vytvoriť filmovú legendu o reálnom historickom hrdinovi českého stredoveku. Dopredu som vedel, že sa jedná o fabulárny príbeh zasadený do roku 1402, kedy sa o Žižkovi moc nevedelo. Uvedomujúc si, že film sa točí v angličtine pre svetové publikum mi tiež bolo jasné, že film pôjde v šľapajach komerčných trhákov, čo nie je pre mňa to pravé orechové. Bol som ale mimoriadne zvedaví, ako tvorcovia filmu znázornia starú Prahu.

Musím uznať, že virtuálna veduta Prahy na prelome 14. a 15. storočia bola pre laickú verejnosť prepracovaná viac než dobre! Nielen že na Karlovom moste zmizla celá plejáda barokových sôch, je tam dokonca vidieť siluetu hradu s nedostavanou katedrálou a pôvodným opevnením. Škoda, že ten záber som si nemohol vychutnať dlhšie. Podobných panoramatických záberov sa ponúkalo viac. Napríklad na hrad Křivoklát či Kokořín, či prírodné bohatstvo Českých zemí ako napríklad Lom Veľká Amerika. Celkovo treba uznať, že sa film podaril. Virtuálne efekty kvalitou nezaostávali za dobou a aj keď som ako historik amatér s pokrčeným obočím sledoval viaceré nezmysli, uznávam, že ako návnada pre anglo-jazyčného diváka k záujmu pre českú históriu film predsa len odviedol dobrý kus práce. No to je ešte stále predčasné hodnotiť, o všetkom rozhodne divák.

V jednej z anglických recenzií divákov som si zgustol na tom, ako bolo skomolené meno Žižku na „Ika“ – po anglicky sa film totiž nazýva „Medieval“ – čiže stredovek. Stredoveká atmosféra temna dýchala vo filme veru za každým rohom! Na môj vkus až priveľa mŕtvol. Bral by som to, keby už vypukli husitské vojny. Obdobná historická hlúposť je Ján Hus v katedrále, ktorú mi bolo ťažko identifikovať. Predpokladám, že mohlo ísť o tú Svätovítsku, ktorú síce zobrazili správne o polovicu menšiu, problém je len v tom, že Hus v tej katedrále kázať nemohol a ani v žiadnej inej. Vo filme ma tiež vyrušil prvý záber na bojovníka zvláštnej rasy, ktorá mi prišla doslova umelá. Neskôr som pochopil, že ide o akúsi kumánsku gardu. Je pravda, že elitné jazdy Ladislava Kumánskeho pomohli Rakúšanom poraziť českú legendu Přemysla Otakara II. a že táto rasa žila v Uhorsku svojským životom až do 16. storočia, kedy definitívne prijala kresťanstvo. Rozhodne si nemyslím, že by mohla slúžiť ako vojenská jednotka v časoch Husitstva. Že si ich ale mohli najímať ako vražedné komando, ale vylúčiť nemôžem.

Film sa od začiatku po koniec snaží zvýrazňovať všetky špecifiká husitských dejín. Dobré kostýmy, kvalitné kuše, taktika boju s vozovou hradbou, či pieseň o božích bojovníkoch. No niektoré prvky sú tak trochu nasilu. Napríklad lev, ktorý sa postará o famózny únik hlavných hrdinov. Škoda len, že nevyskočil z erbu s dvoma chvostami a nemal korunu na hlave. Stačilo by pritom ponechať len scénu, ako ho kráľ Václav IV. kŕmi. To napokon mohol byť aj historický fakt. Hymna husitov vo filme zaznela 3-krát. Nebudem polemizovať nad tým, či v roku 1402 mohla už existovať. Rozhodne sa nespievala na bohoslužbách mimo vojny. Za mňa aj scéna, kde sa Žižka s využitím vozovej hradby ubráni obrovskej presile, je tiež len utópiou. No stretol som sa s divákom, ktorého to bavilo.

Celkovo ma teší, že do filmu nenapratali, ako je to dnes populárne, tony sexu. To si zjavne vynahradili nemenej fabulárnou brutalitou a krvavými scénkami. Jan Žižka s palcátom vyznel skutočne dobre. Scény ako v brnení dokáže bojovať nielen on so zbraňou či skalou v ruke pod vodou sú už čistým sci-fi. Obdobných fantas-magoriálov bolo vo filme viacero, na druhú stranu o nič fantastickejšie blbosti nechýbajú ani v iných komerčných trhákoch a ľudí to evidentne baví. Mne sa to už dávno znudilo i zhnusilo. A preto mi na záver bolo ľúto, že som na film vyhodil asi 200 Kč.

Celkovo to zhrniem do viet, že film vie potešiť českého i nečeského diváka a môže byť reklamou na českú históriu. Ako som už ale podrobnejšie popísal, vo viacerých miestach som sa niektorými špecifikami stredovekej českosti cítil znásilnený. Budem s napätím sledovať, ako to príjme svetové publikum. Každopádne klobúk dolu pred Petrom Jáklom. Od džudistu a filmového kaskadéra som v kategórii historický film očakával totálny prepadák. Osobne ma za srdce chytil jediný moment – samotný záver po celom filmovom príbehu, ktorý divákovi vysvetlí, kým v skutočnosti Žižka bol. Tento jediný krátky šot bol za mňa tým správnym miestom, kde hymna husitov sedí „se vším všudy“ a sledujúc, ako sa v tejto atmosfére na seba rútia hordy rytierov, som si povedal, že by mohol byť aj Medieval II. s trochu šťastnejším scenárom. To by ale bolo na 3x väčší rozpočet 😊