O Ukrajine a Európe

Na úvod sa pozrime na Ukrajinu optikou Slovenska. Čo do veľkosti, Slovensko predstavuje možno 12% rozlohy celej Ukrajiny, čo zodpovedá približne veľkosti Krymu a samozvaných Putinom uznaných republík na východnom konci štátu. Apropo, vzdialenosť medzi východným a západným koncom Ukrajiny predstavuje takmer 1700 km cesty autom, čo je často viac než obojstranná cesta priemerného pendlera medzi Slovenskom a Rakúskom, či Bavorskom. Je to takmer zhodná dĺžka cesty autom z Banskej Bystrice do Londýna, pričom by sme prešli piatimi rôznymi štátmi. Ak by sme cestovali z Košíc za najpopulárnejšou slovenskou plážou v Chorvátsku (Makarska), prekonali by sme zas 1300 km. Rovnakú vzdialenosť by Košičan prekonal cestou na pláže k Čiernemu moru pri Odese.

Z pohľadu Európskej Únie je Ukrajina väčšia než ktorýkoľvek členský štát. Ukrajina by do seba takmer presne zmestila Nemecko s Veľkou Britániou dokopy. Pomerne k celej EÚ by predstavovala asi 7% rozlohy Únie. Z pohľadu ľudnatosti by Ukrajina bola piatym najľudnatejším štátom Únie. Ak by teda Ukrajina do EÚ vstúpila, politické centru celej EÚ by sa muselo posunúť radikálne na východ. Zároveň hlas lídra Ukrajiny by v EÚ musel byť rovnako silný ako hlas lídra Nemecka či Francúzska.

Zaujímavé je tiež sledovať mestá Ukrajiny. Keď sa pozrieme na štatistiky spred vojny, napočítame v Ukrajine viac než 30 miest s počtom obyvateľov nad 200 tisíc, z toho asi 10 má aspoň pol milióna. Väčšina z týchto veľkomiest je v súčasnosti zničená. V nasledovnom stĺpci vymenujem vojnou postihnuté Ukrajinské mestá a pre porovnanie vedľa každé postavím známe Európske mesto s obdobným počtom obyvateľov:

Kyjev – Madrid

Charkov – Mníchov alebo Barcelona

Odesa – Birmingham

Dnipro – Štokholm

Doneck – Amsterdam

Záporožie – Frankfurt

Kryvij Rih – Düsseldorf

Mykolajev – Gdansk

Mariupoľ – Bratislava

Cherson – Košice

Keď sa povie vojnou zničená Ukrajina, podvedome si predstavíme niečo post-sovietske – neatraktívne. Len si spomeňme na požiar Notre-Dame v Paríži z Roku 2019. Jedna vyhorená európska katedrála a toľko plaču celým svetom. Predstavme si zo dňa na deň zbombardovaný Madrid, Mníchov, Amsterdam či Bratislavu s Košicami. Realita Ukrajiny inou optikou. …

Kam by sme utiekli? Do Nórska, Švajčiarska, na Island? …

Na záver otázka za milión! Priať Ukrajinu do EÚ? Ja si aj napriek hrôzam a iným dopadom vojny dovolím byť konzistentný. Ukrajina by bola na súčasnú EÚ priveľký oriešok aj bez vojny. Prečo sa zrazu ponáhľať ju priať práve teraz? Súčasných 26 štátov Únie prežíval už do roku 2021 rôzne krízy a aj ako celok EÚ má mnoho neefektívnych zákutí. A v prvom rade, chceme priať štát vo vrchole jeho vojnovej krízy a samotná EÚ nemá jednotnú obrannú politiku. Skutočne tomu nerozumiem.

Čo by Ukrajine prospelo po jej vstupe do EÚ povedzme dnes? Začali by sme jej pomáhať snáď viac? Poslali by sme jej viac peňazí či zbraní? A už vôbec, donútilo by to Putina opustiť okupované územia? Do EÚ by to len vnieslo ešte viac chaosu a zmätku. Slabá EÚ bude pre Ukrajinu vo finále znamenať viac problémov.

Keď sa jedná o život, symbolické gestá idú bokom. Ak v noci na ulici nájdem človeka v kaluži krvi a chcem a môžem mu pomôcť, nezačnem to riešiť tak, že ho prikryjem dekou, dám mu napiť a volám záchranku. Najskôr sa snažím zastaviť krvácanie a popritom volám o pomoc krikom a až potom keď mám voľné ruky a krvácanie je zastavené vytáčam mobil po sanitku. Všetko naraz nejde!

Ak teraz začneme riešiť prijatie Ukrajiny do EÚ, bolo by to asi ako keby sme tomu krvácajúcemu na ulici darovali naše sako a zaspievali mu jeho obľúbenú pesničku pred smrťou!