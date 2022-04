“Osmý den chaosu a bordel v mraveništi”

Už ani neviem, čo ma rozčúlilo viac! Či historická výhra Orbána v historických časoch, či Heger ktorý sa napriek všetkému stále viac strápňuje a či opäť ten Orbán, ktorý na rozdiel od Macrona potreboval Putinovi zavolať len raz, aby ho v čase vojny ako jediný Európsky líder dostal do Európskej Únie na mierové rokovanie? Možno trochu predbieham udalosti, ale podľa dnešných aktualít to bude práve Orbán kto s Putinom vyjedná mier.

24.2. ráno keď som sa dozvedel, že Putin prekročil Rubikon, napísal som si status, kde som vyjadril obavu z 3.svetovej vojny a že bezpečnosť Európy bude záležať na dvoch mužoch, Erdogan a Orbán. Síce som si to všetko predstavoval asi inak, faktom je, že Orbán zo svojho pohľadu lepší krok ako pozvať Putina do Budapešti urobiť nemohol. Často som si kládol otázku, o čom sa ten Orbán išiel pred vojnou s Putinom poradiť a prečo v vzápätí tak rýchlo navštívil Trumpa? S Putinom sa stretol 22 dní pred vojnou, s Trumpom 13. Geniálny trik, ktorým Orbán stelesní pojítko medzi Ruskom a USA a pritom neurazí verného partnera v Poľsku. Nepodarilo sa. Poliaci majú našťastie príliš dobrú historickú pamäť. Predstava, že mediátorom vzťahov medzi Európou a Ruskom má byť práve Orbán je aj tak reálna.

Ak to Únia odmietne, nahrá tým Orbánovi. Ak schváli, nabije naraz Orbánovi i s Putinom. Každopádne Orbán vedel, že najlepšou obranou je útok, a v čase, kedy mala EÚ proti nemu zakročiť, mu vojna v Ukrajine padla, bohužiaľ, nesmierne vhod! Problém je len v tom, že pozvať do Budapešti Putina Orbánovi Únia zakázať nemôže.

Kým Orbán si brúsil zuby na to, ako po perfektne načasovanom víťazstve na poslednú chvíľu a navyše s nečakaným náskokom všetkým vytrie kocúra, v EÚ ani nevedia kto a kedy má vyjadrovať podporu Ukrajine. Kým Nemecko potrebovalo prísť na to, že môže stopnúť Nord Stream a Macrona zamestnával kremeľský roaming, stalo sa, čo nikto nečakal. Kyjev navštívili premiéri maličkého Slovinska a Česka spolu s kolegami poľskými, ktorí to organizovali. Po Orbánovi sú najväčšími rozvracačmi EÚ už len Poľsko a Slovinsko. Preto mnoho kritikov nevedelo pochopiť, čo v tejto spoločnosti hľadá premiér Pert Fiala.

Pre nás Slovákov a najmä pre Denník N bola strašná hanba, že sa tam nezviditeľnil aj náš premiér, ktorý na to v Denníku N bleskovo poskytol sebareflexiu. Načo??? O to viac trápne teraz pôsobí, že sa teraz prihlásil do misie Von Den Leyenovej. Denník N to vzápätí okomentoval, že je dobré, že EÚ počíta v tejto misii aj so Slovenskom. Bruselský denník Politico pritom píše o akcii Von Den Leyenovej a Borella, ktorú potvrdil hovorca EÚ na základe statusu, citujem, slovinského premiéra Janšu!

Aby som všetko zbytočne nerozmazával, fakty sú také, že kým Európska Únia nevie kto kedy a s kým má o čom rokovať, konzistentný ostávajú len Zelenskyj, Putin, Biden, Erdogan, Orbán a Čína. Európska Únia je teda čo? V diplomacii ju v Rusku stelesnil jej, bohužiaľ, stále hlavný diplomat Josep Borell, s ktorým Laurov v Moskve doslova vyzametal! Je síce pekné, že sa Macron snažil, či už v Kremli, či po telefóne, ale nič to neprinieslo. Partnerov si vyberá Putin a EÚ mu ich ponúka viac než 27. Jemu aj tak stačí jediný verný Orbán, ktorý možno za Podkarpatskú Rus vyjedná čokoľvek a možno mu postačí len plná nádrž a lacný plyn.

Dnes prebieha stretnutie členských štátov NATO s ich ministrami zahraničných vecí. Som zvedavý, čo tam taký Szijjártó prinesie. Posledné dni nasvedčujú, že tam bude skôr Trójskym koňom, než partnerom.

Jedno je isté! Ak EÚ neukáže jednotu, je to zlé! S Orbánom jednota nebude! Bojím sa, že zobrať Maďarsku dotácie nestačí! Treba si urýchlene stanoviť bezpečnostný program a jednotné stanovisko k vojne na Ukrajine. Kto ho nezdieľa, nemá právo EÚ reprezentovať!