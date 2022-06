Trójsky kôň Európy, čo s ním?

V moderných dejinách sa vzťahy Slovenska a Maďarska pohybovali skôr na tenkom ľade. Je to pochopiteľné. Náš najväčší národný hrdina - Štefánik - sa snáď najviac zaslúžil za rozpad Uhorska a teda Trianonskú traumu. Nasledoval vznik Malej dohody, čo bola tiež masť Československa, ktoré potrebovalo zabrániť revíziám Rakúska a Maďarska. Nasledovala Maďarská republika Rád a Benešove dekréty. Napätie zmrazil nový poriadok komunizmu a Varšavskej zmluvy. Po nežnej revolúcii nastali „nedávne“ časy povestných „Slotových tankov“, na ktoré sme vďaka EÚ mohli zabudnúť. Samozrejme ani to nezabránilo fenoménom ako kauza Malinová či Ultras fanúšikovia Dunajskej Stredy verzus Slovan Bratislava a podobne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nech už bolo akokoľvek, vždy bolo medzi nami aj mnoho dobrého. Množstvo zmiešaných rodín, rôzne kultúrne či športové kooperácie a keď už nič, tak aspoň tá V-štvorka nás formálne držala pohromade. Práve V4 budovala naše spoločné ciele v zahraničnej politike. Tie sa naplnili vstupom do EÚ a NATO. Posledné desaťročie ale ukazuje, že V4 sa od čias migračnej krízy z roku 2015 začína chápať skôr ako pomyselné jadro alternatívnej opozičnej politiky proti Európskej Únii. Môže za to Viktor Orbán, ktorý sa takto definitívne vyprofiloval od vypuknutia spomenutej migračnej krízy.

Paralelne s utečeneckou krízou a vojnou v Sýrii, začala aj Krymská anexia, ktorá sa nedávno premenila na vojnu v celej Ukrajine. Práve na pozadí tejto vojny zožal Orbán svoj najväčší volebný úspech a to je v politike prakticky od pádu komunizmu! Vypichnem tu pochopiteľne návštevu Viktora Orbána v Moskve necelý mesiac pred vypuknutím vojny. Bolo to zároveň mesiac a pol po Putinovej výzve NATO, aby zredukovala svoju pôsobnosť na stavy z pred roku 1997. Inými slovami povedané, to čo si ponovembrové Československo spolu s Poľskom a Maďarskom dalo v roku 1991 za cieľ a čo sme spolu v roku 2002 dosiahli, sa má na požiadavku Kremľa v roku 2022 negovať! Práve pred Orbánom v Moskve sa Putin 1.2.2022 posťažoval, že písomnú odpoveď na túto výzvu Washingtonu stále nedostal. Orbán svoj míting s Putinom zakončil výrokom: „My dvaja máme najdlhšie tradície vo vzťahoch Ruska a Európskej Únie“. Dodal, že za posledných 13 rokov sa spolu stretli 12-krát! (zdroj: idnes.cz)

V roku 1989 16.6. sa v Budapešti odohralo niečo v zmysle našej neskoršej Nežnej revolúcie. Išlo o rehabilitáciu Imrého Nagya - jeho opätovný dôstojný pohreb. Práve pre túto udalosť sa z Oxfordu do Maďarska predčasne vrátil mladý študent Viktor Orbán. Študoval tam 4 mesiace vďaka štipendiu neziskovky Soros foundation. Na spomínanej pietnej rozlúčke predniesol svoj prejav, kde vyzval na odchod Sovietske okupačné vojská. Do parlamentu sa mladý Orbán dostal už v prvých slobodných voľbách. Predsedom strany Fidesz sa stal od roku 1993 a prvý-krát bol premiérom v období 1998-2002. Pod jeho vedením sa dostalo Maďarsko v roku 1999 do NATO a 1. mája 2002 aj do EÚ. Koncom apríla 2002 boli tesne pred vstupom do EÚ v Maďarsku voľby, ktoré Orbán tesne vyhral, no 27.5. musel odovzdať úrad premiéra svojej opozícii na 12 rokov. Od roku 2010 ďalších 12 rokov vládne v Maďarsku jedine Orbán. Jeho politické skoky zľava doprava, alebo zo západu na východ sú popri jeho imidži bruselského notorického opozičníka a bojovníka proti skazenému západu úchvatné.

27.10.2020 sa v Budapešti na Námestí slobody (Szabadság) stretol Orbán s ambasádorom USA, aby spolu odhalili sochu Georga Busha. Pri tejto príležitosti Orbán povedal napríklad, že každý Maďar považuje Ameriku za krajinu slobody. Povedal aj: „dnes sme tu preto, aby sme vzdali úctu G.H.W. Bushovi“ a doplnil, že na tomto námestí stojí aj socha Ronalda Regana. Z úst Orbána odznelo aj: „sú tu dvaja muži z Ameriky, ktorí začali boj proti komunizmu vo svete.“ (zdroj: Hungary Today)

Spomeniem ešte stanovisko maďarského predsedníctva V4 zo dňa 13. decembra 2021. V jeho prvom bode sa spomína presvedčenie krajín V4, viesť zelenú politiku podľa vízií EÚ. V druhom bode s názvom Bezpečnosť a Obrana priamo premiéri V4 volajú po posilňovaní NATO a vytvorení novej EU-NATO deklarácii v roku 2022. Premiéri V4 ďalej podľa tohto dokumentu potvrdzujú svoje dlhodobé stanoviská, že bezpečnosť Západného Balkánu a Východnej Európy je pre V4 kľúčová.

Je zjavné, že toto stanovisko maďarského predsedníctva V4 Viktor Orbán pošliapal vo februári v Moskve a šliape po ňom aj v Budapešti zakaždým, čo bojkotuje proti-ruské sankcie. Orbán už nie je len proti Európskej Únii, ale aj proti samotnej V4. Z jeho posledných krokov je zrejmé, že mu je dôležitejšie partnerstvo s Ruskom. Jeho vyhlásenie po posledných voľbách ktoré de-facto označuje za nepriateľov Ukrajinu a EÚ, volá po odchode z EÚ aj z NATO!

To si uvedomuje Brusel i Washington. Orbán všetko stavil na kartu, že minimálne EÚ si teraz nemôže dovoliť prejav destabilizácie či stratu ďalšieho člena. Bol by to hazard. Čo by nasledovalo ďalej? Kto by bol ďalší? Bulharsko so Slovenskom? Povedzme, že tak zle by to nebolo. Každopádne Eventuálny odchod Maďarska z EÚ a NATO by pre nás znamenal potrebu posilnenia obrany južnej hranice. To by sme sa začali nebezpečne vracať do čias Malej dohody.

Užitočnejšie, než zamýšľať sa nad tým do akej miery a za akú cenu je a bude Orbán hrať v Európe rolu Trójskeho koňa, bude pre Slovákov využiť to pozitívne, čo s Maďarskom máme. A to sú práve zahraniční Maďari. Tí by sa mali teraz zorganizovať a to nielen tí naši slovenský! Doma to Maďari prehrali. Teraz im ale hrozí, že sa opäť raz pridajú v slepom boji za momentálne výhody na nesprávnu stranu a stratia viac, než si dokážu predstaviť!