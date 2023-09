Vám všetkým, ktorí voliť nechcete, alebo neviete koho, alebo diktujete koho voliť! Alebo všetkým politikou znechuteným.

Vy všetci čo voliť neprídete, dobrovoľne sa zriekate na svoj názor, lebo sa Vám ho nechce prejaviť vtedy, keď to všetci potrebujeme. Alibisticky sa nám všetkým vysmievate, že nadávame na politikov, ktorých sme si sami zvolili. Áno, rizikom každej voľby je pocit sklamania. Každá strana niečím sklame. Najviac ale sklamete vy nevoliči!

Predovšetkým tí, ktorý ste bytostne proti návratu Fica. Ak by všetci nevoliči čo je až 30 či 40 % volili hoci aj jednopercentné strany, ktoré sa do parlamentu nedostanú, víťazi volieb nezískajú ani 30% ani 20% a možno ani 15%, tým pádom dostanú o niekoľko poslancov do parlamentu menej a často rozhodne práve hlas jedného poslanca!

Preto ak niekto hovorí, že máme na výber do volieb len z tých strán, čo sú v prieskumoch bezpečne nad 5%, našepkáva voličom malých strán, aby radšej nevolili vôbec, z čoho vo finále posilnia len tí „veľkí“ ktorých nechceme!

Vadí Vám, že tu máme až 25 politických strán? Áno, aj ja by som bol radšej, keby ich bolo menej, na strane druhej, nebol November 89 práve o politickej pluralite? Nevolíte lebo ich je veľa? Zvolíte si teda stranu, ktorá všetkých zakáže a bude pokoj?

Alebo ste len znechutení a potrebujete trucovať? V tom prípade Vás úplne chápem! Riešením ale nie je nevoliť vôbec! Riešením je voľba hoci aj zdanlivo malej strany od ktorej možno nik neočakáva reálne percentá. Tu sa však dosiahne možno malý, ale účinný výsledok, dokonca dva!

Po prvé, oslabia sa všetci nechcení veľký hráči a zároveň sa vyšle signál tým, ktorí sa hrali na mesiášov, že takto cesta nevedie a chceme skutočnú zmenu! A nie, Váš hlas neprepadne, práve naopak, zamieša kartami v hre o politické mandáty! Preto choďte voliť, hoc aj z recesie prázdnou obálkou!