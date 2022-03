Na východe nič nového

Sedíme si v teple svojich domovov a priebeh vojny sledujeme na sociálnych sieťach podobne ako obľúbených you-tuberov, predpoveď počasia, či obľúbený seriál. Z času na čas si nazdieľame nejakú tú zbierku či nejaký doják z hranice. Keď máme toho dosť, pustíme si obľubenú hudbu alebo zájdeme na pivo. Je nám to skoro jedno. Príspevky poslané, eventuálne niektorí odvážnejší sa odhodlajú niekoho prichýliť. Viac nás asi začínajú trápiť zablokované účty u Sberbank či ceny palív.

Pred pár dňami som bol na Václaváku, kde na protest a v snahe podporiť zbierku vystúpilo niekoľko hudobníkov. Za pár hodín sa vyzbieralo pre Človeka v tiesni asi 19 miliónov. Atmosféra tam bola úchvatná. Vlastne sa mi po tej dobe covidovej podarilo po asi dvoch rokoch dostať sa na nejakú verejnú akciu. No napriek tomu davu, ktorý sa snažil morálne povzbudiť Ukrajincov bojujúcich o svoju vlasť, napriek každej emócii po tom ako niekto zanadával na Putina alebo obdivoval heroických Ukrajincov, nedokázal som ani tlieskať, ani kričať, ani sa radovať.

Všetci s obdivom fandíme Ukrajincom a tešíme sa, že nás od Ruska delí taká veľká krajina plná obetavých ľudí, ochotných položiť svoje životy za obranu vlasti. Všetkým je nám jasné, že keby sa Slovensko nachádzalo niekde na Donbase, proti tým tankom by si z nás nik nedovolil vyskočiť. Možno by sa našiel nejaký jednotlivec, ktorého by sme potom dlhé roky v undergrounde oplakávali a možno by si za tento čin vyslúžil mramorovú dosku, niekedy v ďalšom storočí.

Či si to uvedomujú aj naši pro-ruskí trollovia počnúc Blahom, cez Fica, Danka a Kotlebo -Mazurekovcov, Kuffovcov až po Čarnogurského? A čo na to antivaxeri? Počul som anekdotu, že Putin by mal dostať Nobelovu cenu za medicínu, vyliečil nás všetkých z covidu. Ten ale nechajme bokom. Nie som antivaxer, ale aj keby som tej témy skutočne nemal dosť, beriem za morálne minimum zo strany médií v súčasnosti tie otravné covidové štatistiky nedávať do centra pozornosti, ako večerné žrebovanie lotérie. Užívame si momenty, kedy svoj názor môžu a chcú prejaviť aj ľudia rešpektujúci proti covidové nariadenia (bez ohľadu na to aké nešikovné obzvlášť na Slovensku boli). Trochu sme tu po tých našich Slovenských unikátoch spojených od skorumpovaných politikov, cez rusofilov a antivax, končiac až u bývalých legiend boja proti komunizmu vyvetrali.

Dnes je bohužiaľ témou vojna. V správach, na facebooku, twitteri, instagrame či Tik-Toku. Videá ako kradnú tank miestny cigáni na traktore, alebo ako tank štartuje nalíčená slečna, by chceli povedať, že to tí nenormálne motivovaní Ukrajinci Putinovi ukážu a budeme mať pokoj. Nie že by som im to neprial, ale realita je podstatne hrozivejšia než to čo k nám preniká a mnoho z týchto videí ani nie je z tohto konfliktu. Ak sa aj Ukrajinci ubránia, kto tú vojnu uprace? Kto vystavia nové mestá? Kto vráti stratené životy?

Nech už uvalí na Rusko celý svet tie najtvrdšie sankcie, nech aj Ukrajinci dostanú nekonečnú energiu a svoje územie ubránia (čo je dlhodobo nereálne), nebude pokoj, kým bude vládnuť Putin. A ak nechceme jadrovú vojnu, jedinou šancou ostáva veriť, že sa Rusi konečne raz vzchopia proti režimu. Inak to skončí tak, že sa Ukrajina bude musieť s Ruskom nejak dohodnúť. A to s Putinom a Lavrovom bude na dlhé roky ak nie vojny tak „len“ studenej vojny. Prvá svetová vojna trvala 4 roky a tá druhá asi 6. A nebolo to len o nepretržitom bombardovaní a postupovaní línií. Iste, žijeme v 21. storočí a zdalo by sa, že dnes to predsa všetko ide rýchlejšie. Nuž, pozrime sa do Afganistanu či Sýrie. Dlho sme žili v luxuse sledovať vojnu, ktorá je od nás vzdialená.

Zakončím to ešte úvahou jedného žurnalistu, s ktorým som už nejedno to pivo vypil.

„Vo vojne zomierajú aj novinári. Je to jedno z rizík povolania. Všimnite si, že takmer všetky štandardné médiá do vojnových oblastí roky posielajú svojich reportérov, fotografov a kameramanov. Aby sa vo svete fakticky a objektívne informovalo o tom, čo sa deje. ... Zomrel Ukrajinský kameraman, dvoch dánskych postrelili. Svojich ľudí tam posielajú napr. TV Markíza, Denník N, SME, ČT, Aktualiti.sk, atď... .Kde sú všetky tie alternatívne médiá, ktoré roky šíria dezinformácie a hoaxy? Doma.“

Za mňa doplním, že sa dostanú maximálne po hranice, aby tam odfotili zopár utečencov inej pleti, ktorí v Ukrajine študovali. Ba nájdu sa aj takí, čo tvrdia, že vojnu vyprovokoval niekto iný a že mnohé škody si spôsobili Ukrajinci sami kvôli svojej propagande. Dámy a páni, máme to šťastie, že nestojíme vo fyzických vojnových líniách. S čím ale môžeme bojovať sú tie obludné dezinformácie a klamstvá. Putin bude Európu so svojím jadrovým kufríkom vydierať dlhšie než to bude únosné. Najhoršie čo sa nám môže stať, je si zvoliť si tých, čo nás dostanú na nesprávnu stranu barikády.