Hokejová nová doba!

K tomuto článku ma iste motivovala aj naša vysnená postupová výhra nad Dánskom 7:1! Apropo, sedem gólov sme naposledy na majstrovstvách nastrieľali v roku 2019 Veľkej Británii, s ktorou sme nasledujúci rok len tak tak vyhrali 2:1. Časy keď sa tímom ktoré v I. divízii ľadového hokeja len hosťujú sypalo povinne najmenej 5 gólov skončili. Je tu nová doba. Nestalo sa to z roka na rok, ani zo zápasu na zápas. Realita je taká, že v roku 2022 sa v takmer poslednom zápase v súboji o prvé miesto v skupine stal šlágrom zápas Švajčiarska s Nemeckom. Ako by vyzerala skupina A, keby v nej hralo aj Rusko, je teraz ťažké špekulovať. Ale aj za predpokladu, že by práve Rusko malo vyhrať všetky zápasy, o prvú priečku by sa nebilo akurát s Kanadou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Že Kanada nepostupuje z prvej či druhej priečky, nie je akurát takým unikátnym javom. Veď len minulý rok sa o senzáciu nepostupujúcej Kanady do play-off takmer postaral Kazachstan, ktorý predviedol svoju historicky najúspešnejšiu jazdu a skončil desiaty. Kanada s odretými ušami s len 10 bodmi napokon získala zlaté medaile! Podstatne horšie však v skupine skončili minulý rok Švédi. Celkovo boli až deviaty čo je pre hokejovú veľmoc najhoršia pozícia od roku 1937! Zhodne s Kanadou i Kazachstanom získali tiež len 10 bodov! Švédi síce vyprášili Švajčiarov 7:0, no senzačne prehrali s Bieloruskom a Dánskom. Švajčiari zas na oplátku zdolali „Česko-Slovensko“ dokopy 13:3!

Roku 2022 sa preslávili Dáni práve vďaka svojej prvej porážke Kanady. Dánsko sa do I. divízie v ľadovom hokeji prebojovalo z pomedzi svojich škandinávskych susedov ako posledné až v roku 2003. Do roku 1991 hralo niekoľko dekád dokonca v III. divízii. Od Roku 2003 lavíruje okolo 11. miesta. Pritom práve v roku 2003 vstúpili na svetový šampionát famóznou výhrou nad USA 5:2. USA sa tak dostalo po prvý-krát do skupiny o záchranu! Dva historické úspechy priniesli Dánom najlepšiu ôsmu priečku. Napríklad v roku 2010 zdolali Fínov 4:1, USA po predĺžení 2:1 a nás až 6:0!

Podobne sú na tom posledné roky i Nóri. Tým sme tiež za oných čias zlatých chlapcov sypali povinné debakle. Nóri na rozdiel od Dánov hrali v druhej divízii len 5 sezón. V rebríčku IIHF sú ale na tom podobne ako Dáni, aktuálne dokonca trochu horšie. Ich historický úspech sme mohli sledovať v roku 2011 na Slovensku, keď obsadili krásne šieste miesto. Vtedy zdolali Švédov po remíze 4:4 v nájazdoch, Švajčiarov 3:2 a s Kanadou prehrali po dráme len 2:3.

Pozoruhodný je aj príbeh Talianska. Znie to neuveriteľne, ale to sa medzi rokmi 1992 až 1997 pohybovalo medzi miestami číslo 9 až 6! Od roku 1998 do vypadnutia v roku 2002 už ale plávalo pod dvanástou priečkou. Odvtedy vrátane týchto majstrovstiev sveta vypadli do druhej divízie 9-krát. Na historicky najlepšie 12. miesto v 21. storočí sa opäť dostali až v roku 2007. Ako úspech tu treba vidieť prehru so Švajčiarskom len 1:2 a víťazstvo s Lotyšskom po predĺžení 4:3. Radil by som tu aj skromné prehry od gigantov z Ruska či Fínska, v oboch prípadoch len 0:3.

Francúzsko bývalo v prvej divízii od roku 1992 nepretržite až do roku 2000. V tomto období sa najlepšie umiestnilo na ôsmej priečke v roku 1995. Vtedy porazilo Kanadu 4:1, Švajčiarsko 3:2, Nemecko 4:0 a od Rusov dostali len 1:3. Apropo v ten istý rok skončili Francúzi v skupine pred štvrtou Kanadou tretí, druhí boli práve Taliani (s Kanadou remizovali 2:2 a zdolali Francúzov) a prvý boli v skupine Rusi. Francúzi s Talianmi dostali vo štvrť-finále škaredé debakle od finalistov z Fínska a Švédska a Kanada po výhre nad Českom získala vtedy napokon bronz!

Tabuľka skupiny A MS sveta v ĽH roku 1995 (zdroj: Wkipedia)

V roku 2022 zo športového hľadiska Francúzi nespravodlivo nahradili Rusko. Skončili ale na peknom dvanástom mieste. Síce sa im nepodarila žiadna senzácia, ale výsledky 2:4 s našim výberom, či 2:5 so Švajčiarskom len potvrdzujú, že neboli žiadnym fackovacím panákom. Apropo, spomenul som si na olympiádu 2002, kedy v zápase o posledné štrnáste miesto prehrali Francúzi 1:7 práve so Slovenskom.

Bielorusov zas prišli suplovať Rakúšania. V rebríčku IIHF sú Bielorusi štrnásti a Rakúšania sedemnásty. Netreba ale zabúdať, že Bielorusom sa historicky podarilo oskalpovať viacej gigantov a od svojho postupu do I. divízie z roku 1998, zostúpili do tej II. len 4-krát. Na majstrovstvách sveta získali historicky jediný raz šieste miesto v roku 2006. Vtedy porazili nás i Švajčiarov. Husársky kúsok ale Bielorusi vystrúhali na olympiáde v Salt Lake City 2002, keď vo štvrť-finále zdolali Švédov nečakane 4:3! A síce ďalej prehrali s Kanadou i Ruskom vysoko 1:7 a 2:7, až do olympiády v Pekingu platilo, že lepšie sme sa pod olympijskými kruhmi neumiestnili ani my.

Rakúšania nás na spomínanej Olympiáde 2002 porazili 3:2 a skončili dvanásty. Svoj historický úspech v moderných dejinách z roku 1994 čím bola ôsma priečka, však nezopakovali ani doma vo Viedni v roku 1987. Od ich vypadnutia do druhej divízie v roku 2005 sa do kategórie A vracali pravidelne každý druhý rok, aby znovu vypadli. Tento rok smolu definitívne prelomili a za výhru nad USA i Českom by si zaslúžili i viac než len jedenástu pozíciu! Prehra s Fínskom 0:3 či so Švédskom 1:3 je na tím z kategórie B veľký úspech!

Dámy a páni, nová doba hokeja je tu a ako som písal, nie je to otázkou jedného roku a už vôbec nie politickej absencie Ruska. Outsideri skupín tu už nie sú boxovacím vrecom na zlepšenie si štatistiky. Kto dlhšie sledoval EBEL ligu, respektíve súčasnú ICE ligu, nemôže sa tváriť prekvapený, že práve Rakúsku sa darí v hokeji napredovať. Zo svojej najvyššej hokejovej súťaže začali Rakúšania budovať kvalitnú medzinárodnú ligu v sezóne 2005/06. Nie je preto náhoda, že sa vďaka nim pomaly začínajú zviditeľňovať aj hokejisti Talianska, Maďarska či Slovinska, ktorí v tejto lige hrávajú.

Podobne dlho tiež funguje Hokejová liga majstrov, ktorú udržuje iniciatíva líg škandinávskych a alpských krajín, kde významne figurujú i Česi. Naše kluby sa tu vždy na niečo vyhovárajú a tak si tu kupujú svoj priestor tímy z Francúzska, Británie či dokonca Poľska. Vnímal som preto pozitívne, že sme na istú dobu otvorili našu ligu pre dva maďarské tími. Ako vidieť, nevydržalo to dlho čo je len škoda! Slovensko má výborné predpoklady vytvoriť kvalitnú Tatranskú ligu, kde by okrem maďarských, mohli zahrať aj tími z Poľska a keby nebola tá nezmyselná vojna aj z Ukrajiny. Možno by sa časom pridal aj niekto z Česka.

Možno si poviete, že načo a ak sa máme hokejovo spájať, tak jedine s Čechmi. To je síce pekné, ale športová priepasť medzi slovenskou a českou ligou je bohužiaľ stále veľká tak vo futbale ako i v hokeji. Rakúska liga tiež nemala šancu sa vyrovnať susednej nemeckej či švajčiarskej. A síce sa rozšírila o kluby krajín nižšej hokejovej divízie, po takmer dvoch dekádach vybudovala kluby ako Viedeň Capitals, Red Bull Salzburg, či talianske HC Bolzano. Tie sa v lige majstrov pravidelne bijú v play-off s najlepšími škandinávskymi tímami, kým tie naše väčšinou prehrajú jej základnú skupinu, ak na to vôbec majú rozpočet!

Príklad Rakúska je určite lepšia cesta ako dobrodružstvá v najsilnejšej európskej lige KHL. Skrachoval tam Lev Poprad i Lev Praha, či chorvátsky Medveščak Zagreb. Slovan Bratislava to našťastie prežil vďaka návratu domov 5 minút po dvanástej. „Vďaka“ vojne na Ukrajine sa domov vracia po štrnástich rokoch aj Dynamo Riga. V KHL sa do play-off dostala len v svojich prvých piatich sezónach, do štvrť finále postúpila iba raz. Ako sa jej odchod z KHL prejaví na lotyšskom hokeji, je ešte predčasné komentovať. Faktom je, že Lotyši figurujú v prvej divízii len o rok kratšie než my. Stal sa z nich ale tým, ktorý sa síce vie prebojovať do štvrť-finále, ale to je tak asi všetko. Tri-krát boli siedmi a najhoršie sa umiestnili trinásty a to päť-krát.

KHL by bola vôbec na samostatnú kapitolu. Okrem kvalitného hokeja ju zviditeľňujú aj megalomanské projekty, z ktorých už 3 menované skončili neslávne rýchlim bankrotom. Podarilo sa tu začleniť čínsky hokejový projekt Kunlun Red Star – pekingský klub hrávajúci v Šanghaji. Nie je tajomstvom, že KHL-ka mala v záujme vytvoriť podobný megalomanský projekt aj v Miláne. Niekoľko pomerne úspešných sezón tu odohral fínsky gigant Jokerit Helsinki, ktorý podobne ako Riga končí pre vojnu. V KHL tak ostávajú po čínskom projekte zo dna tabuľky len o niečo úspešnejšie Dynamo Minsk a tím hlavného mesta Kazachstanu Barys Nur-Sultan. Jeho úspechy by sa dali porovnávať s fínskym Jokeritom v podobe pravidelného postupu do základnej časti play-off.

Ruská liga akurát nepotrebuje zahraničné kluby na zvyšovanie svojej kvality. So svojou hokejovou základňou i veľkosťou by mohlo Rusko teoreticky postaviť aj 3 kvalitné európske ligy. Medzinárodný rozmer HKL má skôr zmysel v budovaní prestíže. Problém je tu pre Bielorusko, Lotyšsko či Kazachstan taký, že národný tým býva zväčša budovaný na základni jediného tímu svojho hlavného bohatého mesta – ktoré má peniaze na KHL, no zvyšok krajiny hrá v nekvalitnej lige doma. Kunlun Peking je úplný unikát v tom, že Číňania museli doslova pozbierať svojich zámorských polo-krajanov, aby vôbec nejaký národný tým hodný KHL poskladali. Práve vďaka týmto legionárom sa aj čínska reprezentácia výraznejšie posunula v rebríčku IIHF. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa to s Pekingom v KHL vyvinie ďalej a či Číne hokej naozaj zachutí.

V prvom rade bude pre všetkých prospešné ukončenie vojny na Ukrajine, ja sa ale vrátim k hokeju. Či a ako sa budú jednotlivé ligy v Európe či vo svete rozrastať, nechajme budúcnosti. Momentálne sa môžeme tešiť, že asi po dvoch dekádach rokov máme na Slovensku nádejnú mladú krv, ktorá dokáže zabojovať o medaily, bez ohľadu na to či tento rok nejaké budú. Sledujúc ale zlepšujúcu sa formu, verím, že dokážeme prekvapiť aj úžasných Fínov.

Craig Ramsay priniesol do našej reprezentácie niečo nové! Je to tá pravá kanadská drzosť postaviť tím z mladých motivovaných hráčov, dovoliť si v skupine niečo pokaziť a napokon získať medailu. Z bronzového Pekingu nám chýba asi polovica tímu, zároveň nám prišli po dlhej dobe dve z mála hviezd čo v NHL máme a zápasom s Dánskom sa definitívne zohrali aj naladili! Ramsay sa ukážkovo predviedol po prehre so Švajčiarmi, keď to celé slovne zobral na seba. Pritom vôbec nespomenul, že sme na relatívneho outsidera (ktorý apropo vyhral skupinu) vystrelili iba 16-krát a to aj napriek takmer 17 minútam presiloviek v zápase! Pravda je taká, že každá hokejová reprezentácia pozostáva tiež len z ľudí a správna motivácia či dobrá nálada v kabíne urobí neraz viac, než len pocit favorita na papieri či nabitý káder. Bude preto fajn, keď sa aj Slovenský fanúšik naučí vnímať realitu súčasného hokeja a nezamrzne so svojimi očakávaniami niekde v roku 2002 a komentármi na úrovni druhej ľudovej!