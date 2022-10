Beh Ľubeľou

Zaregistrovať sa dalo on_line, štartovné sa platilo na mieste v deň preteku. O 16:10hod. štartovali detské kategórie, a to deti do 10 rokov na 100 metrov, deti od 10 do 18 rokov na 800 metrov. O 16:30hod. bola odštartovaná 5 km trasa a spolu s ňou aj 10 km vzdialenosť, čo boli vlastne dva okruhy.

Ja s kamarátmi bežcami sme dorazili na podujatie asi hodinku pred štartom. Moja nová spolubežkyňa Liliana tam už bola. Po krátkom zoznámení sme sa prihovorili aj ďalším pretekárom, potom sa šli prezliecť a trochu sa rozcvičiť a prebehnúť. Atmosféra bola už pred štartom perfektná, množstvo fanúšikov, skvelá moderátorka Janka s nezabudnuteľným hlasom, hosť podujatia - bývalý výborný futbalista Dušan Tittel, super počasie k tomu, jednoducho krásne neskoré nedeľné bežecké popoludnie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako som spomínal, pred štartom sme sa stretli s mnohými bežeckými priateľmi, za všetkých spomeniem aspoň pár z nich - Danku, Zuzanku, Petríka 1, Rolanda, Mareka, Mariana, Petríka 2 a ďalších, čo príjemne prekvapilo, no hlavne potešilo.

Štart trochu časovo nevychádzal, tak sa všetko o desať minúť posunulo.

Dušan Tittel nás odštartoval a na 5 a 10 km vzdialenosť vybehlo 37 žien a 59 mužov.

S 10 kilometrovou vzdialenosťou si najlepšie poradil Randy Hric a odbehol to za krásnych 36:48s.

Medzi ženami to jednoznačne dobehla ako prvá Katarína Feketíková s časom 50:40s.

Zastúpenie tu mali aj zrakovo postihnutí - nevidiaci Pavol Kéri s vodičkou Lilianou Hausnerovou to zvládli za slušných 57:44s.

Kratšiu vzdialenosť zvládol najlepšie Ján Janíček s časom 19:10s.

Medzi ženami si prvé miesto jednoznačne vybojovala Katarína Pavlíniová, a to s časom 19:18s.

Na pilotnom ročníku sa prebehlo takmer 150 mladších, ale aj starších športovcov, čo je naozaj krásne číslo. S Lilianou sme sa na súťažnom podujatí zúčastnili prvý krát a šlo nám to naozaj výborne. Trať bola dosť členitá a vôbec nie jednoduchá. Štartovalo sa pri futbalovom štadióne, bežalo sa po asfaltovom povrchu, potom sme odbočili doľava, stále po asfalte, akurát už po oveľa horšom, potom malé stúpanie, odbočka doprava, po krátkom úseku opäť doľava, znova doľava a poďho do trávnatého hrboľatého terénu. Ten bol viac ako kilometer dlhý, čo nám vôbec nehralo do karát. Potom výbeh na tvrdší, no opäť hrboľatý povrch. Následne po betónových paneloch a poďho opäť na trávnatý povrch, no ten už bol oveľa rovnejší. Po ňom opäť výbeh na tvrdý asfaltový povrch. Pokračovali sme popri futbalovom štadióne, odbočka doľava a opäť doľava hore malým, ale strmým kopčekom, ktorým sme vybehli až na futbalový trávnik. Prebehli sme po obvode ihriska, potom naspäť von na asfalt a hor sa do druhého kola.

Lily je skúsená bežkyňa a aj keď ešte nemala reálnu skúsenosť behu s nevidiacim, šlo jej to výborne. Do cieľa sme vbiehali za obrovského potlesku a povzbudzovania, čo určite každého bežca ženie ešte viac pridať, čo to dá. Finálny úsek sme si teda maximálne užili.

Srdečne gratulujem všetkým zúčastneným, bolo nás naozaj požehnane a padali krásne výkony.

Vyslovujem veľké ďakujem starostovi obce Erikovi Gemzickému, ako aj celému organizačnému tímu. Taktiež projektu Rozbeháme Liptovský Mikuláš, s hlavnou osôbkou Kristínkou Bubniakovou za krásne zorganizované bežecké podujatie. Verím, že sa mnohým páčilo a starosta a ďalší pomocníci v jeho družine budú pracovať na tom, aby sa toto úžasné podujatie opakovalo aj v nasledujúcich rokoch.