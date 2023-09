Liptovský Night Run

Večerný beh ulicami Liptovského Mikuláša sa stal už každoročnou tradíciou a tentokrát písal už svoju 12. kapitolu. Do štvrtka 24. augusta sa dalo registrovať on-line, neskôr už len na mieste, aj to len dovtedy, kým sa nenaplnila kapacita 500 účastníkov. Dôvodom bolo, že organizátor pri vyššom počte už nezaručoval kompletný štartovací balíček.

Mladší žiaci a žiačky štartovali o 17:30 hod. na 400m. Starší žiaci a žiačky o 17:50 hod. na 800m. Dorastenci a dorastenky o 18:10 hod. na 1600m. Hlavná kategória štartovala spoločne s bežcami na 5km, a to o 20:30hod.

My s Peťom sme sa na podujatie dostavili približne hodinku a pol pred štartom, aby sme si stihli vyzdvihnúť štartovacie balíčky a čísla. Pri aute sme si nahodili vesty s pripnutými číslami, pred štartom ešte pozdravili známych, prehodili pár slov, trochu sa pofotili, doplnili tekutiny, skočili na toaletu a hop do štartového poľa.

Ako prvý, takmer s dvojminútovým predstihom pred druhým pretekárom, dobehol Michal Staník, a to s výkonom 31:59s.

Medzi ženami si prvé miesto vybojovala Vladimíra Figlárová, a to s časom 40:37se.

Nevidiaci mali tiež zastúpenie na tomto peknom podujatí, a to s rodeným liptákom Pavlom Kérim, ktorý to spolu s Petrom Žakarovským odbehli za 52:22s.

Na kratšej vzdialenosti to opäť ako minulý rok vyhral popradčan Marian Zimmermann, a to s výkonom 15:46s.

Ako prvá dobehla Katarína Jánošíkova, a to s časom 19:14s.

Nedá mi nespomenúť najmladšiu bežkyňu Simonku, ktorá mala síce len 7 rokov, no spolu s rodičmi sa jej podarilo odbehnúť, na jej vek naozaj obdivuhodných, 5 km. Pozornosť si právom zaslúžili aj bežci Ivan Seman a Dušan Kutnár, ktorí síce už prekonali jubilejných 80 rokov, ale opäť sa s chuťou a v plnom nasadení zúčastnili podujatia, no hlavne prekonali samých seba.

Odštartovali sme pár minút po pol deviatej a bežali sme pešou zónou smerom ku policajnému zboru, kde sme odbočili doľava, potom dlhou ulicou, no neodbočili sme na ulicu smerujúcu doprava, ale až o ulicu ďalej. Potom zas doľava a rovno až ku železničnej trati, bývalou Podtatranského ulicou, pri hasičoch sme odbočili doľava a opäť rovno až ku fontáne na námestí, popri nej doprava a rovno k bývalému Prioru, tam zas doprava a rovnou ulicou popri gymnáziu M.M. Hodžu. Na konci odbočka doľava popri autobusovej stanici, na križovatke doľava po Hurbanovej ulici, na konci opäť doľava a rovno až na pešiu zónu. Po necelých 300 metroch odbočka doprava a opäť rovno ku kostolu, potom odbočka doľava a poďho do druhého kola.

Štart dynamický ako vždy, no s Peťom sme makali hneď naplno. Už počas prvého kilometra som trochu pocítil stehenné svaly, no po chvíli to prešlo a krásne sme si už ukrajovali kilometre svojim tempom. V druhom kole bola už na Hurbanovej ulici informácia, že nám chýba iba kilometer do cieľa. Keďže sme mali celkom dosť síl, dupli sme ešte trochu na plyn a vyšlo to na naozaj pekný výsledok. Je síce pravda, že minulý rok to bolo o niečo lepšie, no tento rok nebola príprava až taká detailná, každopádne s výkonom, ako aj s výsledkom, sme spokojní.

Počasie v tento deň bolo všelijaké, preháňali sa búrky, dokonca počas žiackych behov aj poriadne spŕchlo, no pred, ako aj počas behu hlavnej kategórie, sa počasie umúdrilo a nezmokli sme. Je síce pravda, že blesky a hromy bili okolo Liptovského Mikuláša, no búrka ani nejaký silný lejak neprišli. V druhom kole začalo trochu mrholiť, no vôbec to nevadilo, ba naopak, skôr to bolo príjemné osvieženie. V cieli sme sa osviežili alko, či nealko pivkom, dobre podebatili s kamošmi, pofotili sa a užívali si super atmosféru.

Samozrejme, srdečne gratulujeme všetkým zúčastneným, mnohí sa prekonali, mnohí boli prvýkrát, no hlavne každý jeden prispel k super nálade a všetci sa dobre bavili.

Veľká vďaka organizátorom, ako aj dobrovoľníkom, odviedli naozaj super prácu a aj vďaka tomu dopadlo podujatie na jednotku, veď už len číslo 530 zúčastnených hovorí samo za seba.

Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.