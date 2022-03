Memoriál Františka Ohery

Registrovať sa dalo za 300 Kč on-line alebo za 400 Kč na mieste. Štartovalo sa v disciplínach, počnúc tou kráľovskou - maratónskou, ale na svoje si prišli aj polmaratónci, či dokonca štvrťmaratónci. Štart bol presne o 10:00 hod.

My sme boli silná päťka - Emil z Kysúc, Miroslava, Martina, Štefan zo Žiliny a ja z Liptovského Mikuláša. Samozrejme zo Slovenska nás tam bolo oveľa viac. Emil a Štefan si odbehli polmaratón, Martin, Miroslav a ja sme sa rozhodli pre maratón. Miroslav dokonca vybavil u organizátora, aby sme vybehli o pol hodinku skôr, takže sme už od pol desiatej ukrajovali z maratónskych kilometrov. Bežal sa 2560 metrov dlhý úsek, pri kuželi otočka a späť a tento okruh dookola. Trať bola poriadne členitá, povrch kamenistý, no utlačený a tvrdý. Bežalo sa popod železnicu, potom výbeh na drevený most, ďalej klesanie, stúpanie, pár odbočiek, následne sa to pod nohami zmenilo na asfaltový povrch, ku koncu opäť na tvrdý kamenistý a na záver pri otočke opäť asfalt. Po celý čas fúkal nepríjemný, silný vietor, ktorý nás poriadne fyzicky preveroval. Čiapku, ktorú dostal každý účastník podujatia, som hneď využil a veru v tom vetrisku aj dobre pomohla.

Po prvom okruhu som bol oboznámený s traťou, nebola jednoduchá. Postupne kilometre pribúdali, no nepríjemný vietor mi poriadne uberal sily. Po odbehnutom polmaratóne som vzdialenosť už celkom cítil v nohách, no pokračovali sme ďalej, aj keď už v o niečo pomalšom tempe. Na ďalšom kole som toho začínal mať dosť a na otočke v cieli som to po odbehnutých 26,3 kilometroch vzdal.

Na maratónskej trati jednoznačne prvý medzi mužmi dobehol Daniel Orálek s výkonom 2:53:40s.

S pomedzi žien to ako prvá dobehla Ivana Butoracová z Vyšnej Šebastovej s časom 3: 14: 09s.

Maratón bežalo 41 bežcov, dobehlo 40.

13. ročník polmaratónskej disciplíny zvládol medzi mužmi ako prvý Petr Muras z Vítkovic s časom 1:15:45s. Medzi ženami dobehla ako prvá Magdaléna Drastichova z Ostravy s výkonom 1:31:09s.

Nevidiaci Pavol Kéri s vodičom Miroslavom Ščibranom sa s časom 2:11:52s umiestnili na peknom 46. mieste. Polmaratón bežalo 55 bežcov, dobehlo 52.

Bežal sa aj spomínaný štvrťmaratón (10, 55km), ktorý s časom 43:57s ako prvý dobehol Róbert Szotkowski. Medzi ženami preťala cieľovú pásku ako prvá Zuzana Novákova z Havířova s časom 58:22s. Štvrťmaratónu sa zúčastnilo 16 bežcov.

Vekových kategórií bolo pomerne dosť, takže aj víťazov bol pekný počet.

Organizačne pekne zvládnuté podujatie. Ako sa hovorí, počasie nebolo zlé, existuje len zle pripravený bežec. Aj keď som maratónsku métu nezvládol, podujatie som si užil k spokojnosti. Poviem na rovinu, na tento maratón som jednoducho nemal. Ako som už vyššie spomínal - členitosť trate, rôzny a často sa meniaci povrch pod nohami, klesanie, stúpanie, odbočovanie vľavo, vpravo a fakt neskutočne silný vietor ma odrovnal. Nehanbím sa za to, že som to vzdal, ba naopak, ušetril som si možné zranenie a s chuťou a zápalom môžem ísť a pracovať ďalej. No aj keď tento maratón nevyšiel, neznamená to, že ma odpísal, ba práve naopak, motivoval ma k ďalšej tvrdej príprave, takže hor sa do toho!

Na záver sme si v budove, kde sme sa registrovali, v časti vyčlenenej pre pohostenie, pochutnali na polievke - slepačom vývare či zelnačke. Za tým načapované chutné pivko, ba aj niečo na víťazov.

Ďakujem môjmu vodičovi Mirkovi, že to so mnou zvládol. Verím, že som ho neznechutil mojím výkonom a nejaký ten maratón ešte spolu dáme. Taktiež veľké ďakujem organizátorom za to, že som sa mohol zúčastniť na tomto peknom bežeckom podujatí. Verím, že sa tu ešte stretneme a naplánované méty zvládneme na jednotku.

Hrdinstvo nie je za každú cenu bojovať, ale niekedy aj vzdať so vztýčenou hlavou a priznať si svoje limity. Ak to nejde, tak to nejde, no nik nepovedal, že to nepôjde nabudúce.

Hor sa do prípravy ďalších a nových mét!