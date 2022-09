Nightrun Liptovský Mikuláš 2022

Odštartované bolo o 20:30 hod. z námestia pred župným domom a behalo sa ulicami mesta.

Ja s kamošom sme prišli na prezentáciu dve hodinky pred štartom a sadli sme si ešte na dopingovú kávičku. Do pár minút prišiel aj môj spolubežec Peter a o chvíľu sme sa už šli do auta preobliecť a rozcvičiť sa. Pred štartom sme sa stihli ešte pozdraviť s mnohými priateľmi bežcami a urobiť si aj zopár foto záberov. Ešte skok na wc a po výstrele sa dav zapálených bežcov rôznych vekových kategórií rozbehol po vytýčenej trase.

Na 10 km trati to jednoznačne dobehol ako prvý Tibor Sahajda, pričom s časom 30:33s. prekonal doterajší rekord.

Medzi ženami to zvládla najlepšie Slávka Mlynčeková s časom 42:07s.

Behu sa zúčastnil aj nevidiaci Pavol Kéri zo spolubežcom Petrom Žakarovským, ktorí to zvládli v krásnom čase 48:46 min.

5 km trať zvládol a ako prvý dobehol do cieľa Marian Zimmerman, v čase 15:53s.

Medzi ženami to najlepšie zvládla Tereza Šedová a to s časom 20:22s.

Do cieľa dobehlo 258 päťkárov a na 10 kilometrovej trati dobehlo 117 húževnatych bežcov. Bežalo sa veľmi dobre. Po počiatočnom napätí, pretrhaní bežeckého toku a naštelovaní si svojho tempa, sme si bežali pohodovo. Vybehli sme hore pešou zónou, pred policajnou budovou sme odbočili doľava, ulicu pred červeným krížom doprava, na prvej odbočke doľava rovno až ku železničnej trati. Ďalej po Podtatranského ulici, zarovno budovy požiarnikov sme zabočili doľava rovno až na námestie, za fontánou doprava ku obchodnému domu Prior, pri ňom opäť doprava a rovno až ku autobusovej stanici. Prebehli sme popri jej celej dĺžke a na prvej sme odbočili doľava na Hurbanovu ulicu, na jej konci sme odbočili doľava, potom späť ku Prioru a na pešiu zónu. Zhruba po 250 metroch opäť doprava a opäť 450 metrov čo to dá a posledná odbočka doľava a poďho do druhého kola.

Po prvom kole sa mierne ochladilo a dokonca začalo trochu mrholiť, čo nám padlo veľmi vhod, lebo schladenie pri našom dynamickom tempe bolo super.

S našim výkonom sme boli veľmi spokojní, opäť sa nám ho podarilo, síce len o polminútku, ale predsa len zlepšiť. Samozrejme, našou snahou je i naďalej na sebe pracovať a zlepšovať sa.

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujem, naozaj padali krásne výkony, tiež mnohí z nás prekonali hlavne samých seba.

Veľká vďaka patrí organizátorom, podujatie naozaj super pripravené a to od prezentácie a štartu, až po vyhlásenia výsledkov. Tiež obrovská vďaka patrí fanúšikom, ktorí boli fantastickí a svojimi pokrikmi a povzbudzovaním nás hnali do cieľa.

Po vyhlásení výsledkov a nakoniec aj bohatej tombole sme sa spokojní pobrali domov.