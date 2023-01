Predvianočný maratón

Podujatie organizovalo mesto na hrádzi pri vodnom diele a okrem kráľovskej disciplíny sa bežali aj polmaratón, 8.2 kilometrová trasa a najkratšia kilometrová vzdialenosť. Otužilci si taktiež mohli vo vodnom diele aj súťažne zaplávať, a to 100 m v stojatej vode a 300m priamo v toku Váhu.

Maratón bol odštartovaný o 8:30 hod., polmaratón o 10:30 a osmička desať minút po pol jedenástej. Kilometrová méta medzi 10 až 10:30hod. Zimné plávanie sa začalo presne na poludnie.

S mojou spolubežkyňou Lilianou a ďalšími spolubežcami sme boli na podujatí už o pol deviatej, takže pohodový časový predstih nám dovoľoval dať si ešte chutnú kávičku a dievčence si stihli pochutnať aj na raňajkách. Samozrejme pred štartom sme sa pozdravili s mnohými kamošmi-bežcami a tiež sme si spravili pár foto záberov. Pol hodinku pred štartom sme sa pri aute zladili v bežeckých a farebných outfitoch a po pripnutí bežeckých čísel sa zaradili do štartového poľa.

Za hlasného odpočítavania bolo odštartované a na prekonanie polmaratónovej méty vybehlo 167 vytrvalcov.

Maratón zvládlo 44 vytrvalcov, pričom víťaz sa stal Miroslav Ilavský s časom 2:42:02s.

Prvé miesto medzi ženami si vybehala Vanda Oravcová 3:29:16s.

Na polmaratóne si pre prvé miesto dobehol Mário Košút 1:15:55s.

Z pomedzi žien to najrýchlejšie zvládla Margaréta Bičanová s 1:27:11s. Na polmaratóne mali zastúpenie aj zrakovo postihnutí a to nevidiaci Pavol Kéri s vodičkou Lilianou Hausnerovou, ktorí to dali za slušných 2:02:28s.

Na 8,2 kilometrovej trati sa zúčastnilo 397 bežcov a ako prví ju zvládol Adam Tempáč a to za 30:32s.

Najrýchlejšia žena Denisa Zemaníková to dala za 36:09s.

Na kilometrovej vzdialenosti sa zúčastnilo 69 športovcov, no hodnotení boli len mládežníci do 15 rokov. Najrýchlejšie medzi chlapcami to zvládol Tomáš Macko 5:04s. Z dievčat to dobehla ako prvá Alžbeta Plošticová 5:33s. Tohto behu sa zúčastnili aj mnohí zdravotne znevýhodnení športovci, dokonca aj dvaja vozíčkari.

Predvianočného polmaratónu som sa zúčastnil už po tretí krát a ako po minulé ročníky ani tento nebolo nič zadarmo. Keďže bol celodenný mráz -2°C, k tomu na otvorenej strane priehrady dokonca fúkal vietor, takže pocitová teplota bola ešte nižšia.

Po odštartovaní trasa niekoľko metrov stúpala, no potom sa to zrovnalo a už sme bežali po rovnom teréne. Na pevnom povrchu, takmer po celej dĺžke trasy, bol namrznutý ľad. Chvíľu trvalo, kým sme si na to zvykli, ale po niekoľkých stovkách metroch sme to už tak nevnímali. Zhruba dva kilometre po štarte to už bolo dobré aj po teplotnej stránke, lebo pred štartom mi celkom slušne zamrzli prsty na rukách aj nohách. Štart je takmer na všetkých bežeckých podujatiach poriadne dynamický a adrenalínový, no my s Lilkou sme to brali pohodovo, no hlavne bezpečne a až po pretrhaní bežeckého davu sme si naštelovali svoje tempo a postupne sme sa prepracovávali a začali sme pomalších bežcov aj predbiehať. Prvých desať kilometrov sme zvládli v pohodke. V druhom kole bol povrch na niektorých posypaných miestach rozmočený, takže nohy sme aj zavlažili. Na občerstvovačkách sme do seba hodili pár glgov vody alebo iontového nápoja, čaj sme už nikde nestihli a pokračovali sme ďalej. Na 14 kilometri mi Lilka dala pre istotu aj gél a aj vďaka nemu sme si udržali pevné tempo až do cieľa. Aj keď sme si držali svoje tempo, nepríjemný povrch pod nohami som už aj celkom dosť cítil, no bežci pred nami nás motivovali a bežci za nami pre zmenu nedovolili spomaliť ani maličký kúsoček. Aj vďaka Lilkinmu slovnému povzbudzovaniu sme zvládli aj posledné kilometre a za hlasného povzbudzovania fanúšikov sme prebehli cieľom. V cieli sme pogratulovali postupne dobiehajúcim vytrvalcom, taktiež mnohí gratulovali nám k úspešnému zvládnutiu polmaratónskej méty.

Postupne sme sa premiestnili do veľkého stanu, kde sme sa občerstvili výbornou kapustnicou a dali si aj teplý čaj. Stretli a pozdravili sme sa aj s ďalšími bežcami, ktorí prekonali maratón, ale aj 8 kilometrovú vzdialenosť. A tiež nesmiem zabudnúť na otužilcov, ktorí sa už tiež popri nás zohrievali chutnou kapustnicou.

Po občerstvení sme vypočuli vyhlásenie výsledkov a víťazov sme odmenili hlasným potleskom.

Srdečne gratulujem všetkým zúčastneným. Padali naozaj krásne výsledky a to aj napriek nie najlepšiemu počasiu, pretože teplota vzduchu bola počas celého podujatia pod nulou.

Ďakujem za veľmi dobre zorganizované bežecké podujatie, počnúc prezentáciou a prevzatím si bežeckých čísiel, cez občerstvenie na trati, až po chutnú kapustnicu v cieli. Veľká vďaka aj reštaurácii v blízkosti podujatia, ktorá poskytla priestory na zohriatie pred ale aj po dobehnutí a pomohla tiež chutným občerstvením. Nepochybne veľká vďaka patrí, Lilka, Tebe za úspešné, no hlavne bezpečné a bezproblémové vedenie počas celého polmaratónu a samozrejme aj za jeho prekonanie.

Bola zima, no nám čo sme srdcom bežci to nevadilo, pretože nás to baví a život si aj takto užívame. Stretli sme sa s mnohými priateľmi a to vždy poteší, život je hneď oveľa krajší a bohatší.