Valček na cesto ako medaila

V sobotu 30. apríla sa totiž v obci Kuchyňa na Záhorí konal už 5. ročník bežeckého podujatia "Kuchynský Rundál".

Oproti predošlým ročníkom došlo tohto roku k niekoľkým zmenám, počnúc štartom, ktorý sa posunul o niečo skôr (začínalo sa už o 11:00 hod.), taktiež hlavná 12 km trasa bola nielenže zmenená, ale hlavne o čosi náročnejšia, s takmer 350-metrovým prevýšením.

Disciplín bolo viacero. Začínalo sa 12-kou, o 11:10 hod. štartovali bežci na kratšej 6 kilometrovej trati a s nimi tiež, tú istú vzdialenosť, aj vyznavači nordick wolking. Registrovaných bolo takmer 400 bežcov.

V hlavnej disciplíne bežalo 155 bežcov, pričom najlepšie si s ňou poradil Marian Priadka s časom 46:31s.

Medzi ženami, ako prvá, s fantastickým časom 55:39s. dobehla Zdenka Hezká.

Zrakovo postihnutí tu mali tiež svoje zastúpenie - Pavol Kéri so spolubežcom Jozefom Székelym dobehli s časom 1:21:38s. a v kategórii M 40 sa umiestnili na peknom 56 mieste.

Spomínanej kratšej 6 km disciplíny sa zúčastnilo 165 zapálených bežcov, medzi mužmi to najlepšie odbehol Pavol Petrovič s časom 24:05s.

Medzi ženami to dala najrýchlejšie, s výborným časom 24:55s., Eliška Klepková.

V Nordick Wolkingu bolo registrovaných 17 športovcov, no disciplínu dokončilo len 13 z nich. Medzi mužmi to najrýchlejšie dobehol Jaroslav Veigl a zvládol to v čase 40:18s.

Medzi ženami to najlepšie odkráčala Jaroslava Peťková a dala to v čase 57:24s.

Nová zmenená trasa bola naozaj krásna, no zároveň, ako som aj spomínal, o dosť náročnejšia. Dobrá polovica bola do kopca, aj keď občas sa to zvoľnilo a kopec klesal, stále to malo skôr stúpajúcu tendenciu. Potom sa to zlomilo a zároveň otočilo a my s Jožkom sme to valili dolu kopcom miestami aj pod 5 minút na kilometer. No, asi sme to stúpanie trochu podcenili, lebo aj keď sme niekoľko bežcov v druhej polovici predbehli, bolo ich len okolo desať.

Kilometre v druhej polovici ubiehali neuveriteľne rýchlo, zhruba kilometer pred cieľom sme v kratšom stúpaní opäť predbehli troch bežcov, no po zbehu a serpentínkach, na ktorých nás predbehnutí opäť dobehli a aj predbehli, už nebola šanca bojovať. Do cieľa bolo približne sto metrov a to už boli všetci pred nami. Trasa naozaj parádna, prístupná aj pre zrakovo postihnutých, no stúpanie dalo ozaj zabrať. Do budúcna len popracovať na kopčekoch a výsledok bude určite lepší a veselší.

Opäť perfektne zorganizované podujatie s tými najlepšími bežcami, chutným jedlom, super moderátorom ako aj skvelou kapelou a ich výbornými songami, perfektná tombola a tá najlepšia atmosféra. A samozrejme bonus po dobehnutí - medaila v tvare valčeka na cesto. Kuchyňa bola jednoducho, ako vždy, originálna.

Veľká vďaka, že sme sa mohli zúčastniť takéhoto pekného podujatia. Vďaka za stretnutia s mnohými bežcami a priateľmi.

Samozrejme srdečne gratulujem všetkým zúčastneným bežcom, wolkerom i celému organizačnému tímu. Bolo super, verím, že sa v podobnej zostave opäť stretneme a teším sa už teraz na budúci ročník.