NightRun Liptovský Mikuláš 2026

NightRun Liptovský Mikuláš, nočný beh mestom.
V sobotu 22. augusta 2026 sa konal už 15. ročník večerného behu NightRun Liptovský Mikuláš.
Bežalo sa ulicami mesta a na výber boli disciplíny od detských až po hlavnú 10kilometrovú. Detské sa konali v druhej polovici popoludnia a tie dlhšie, konkrétne 10km a štafety, štartovali o 19:30 a napokon 5km o 20 hodine a 15 minúte.
Prezentácia a preberanie štartových balíčkov začalo už od 15 hodiny. Ja s mojim parťákom Peťom, sme dorazili niečo po 18 hodine. Prebrali si balíčky, prehodili s priateľmi a známymi nejaké to slovo, potom sme sa išli do auta preobliecť, trochu rozbehať a 19:30 sme stáli pripravený na štartovej čiare.
Vyštartovali sme ako vždy, trochu opatrne, predsa len súčasne vyštartovali aj stovky ďalších a bezpečnosť je prvoradá. Zhruba 2 kilometre to išlo nejako strnulo, no na Podtatranskej ulici sme to už rozbehli o niečo rýchlejšie. Pri budove Hasičského a záchranného zboru odbočka doľava, po nej až na námestie, do kotla fanúšikov, tam odbočka doprava popri fontáne. Pokračovali sme rovno po križovatku, na ktorej sme odbočili opäť doprava, ďalej popri budove Slovenskej pošty až na koniec ulice, potom odbočka doľava popri autobusovej stanici. Na prvej križovatke doľava Hurbanovou ulicou až na koniec, potom odbočka doľava rovno až k budove Slovenskej sporiteľne, pri nej prudko doprava rovno zhruba 300m odbočka doľava, za ňou doprava a ide sa do druhého kola. Prvé kolo sme bežali trochu pomalšie, no druhé sme odbehli v rýchlejšom čase a tak to vyšlo na výkon, s ktorým sme spokojní.
A tu sú výsledky:
Desaťkilometrovú vzdialenosť ako prvý dobehol s krásnym výkonom 30:58 Tibor Šahajda.
Medzi ženami si prvé miesto vybojovala Jarmila Kravcová a to s časom 37:12.
Desaťkilometrovú vzdialenosť som si teda odbehol aj ja - domáci nevidiaci športovec, Pavol Kéri, s vodičom Petrom Žakarovským a zvládli sme to za slušných 52:07sec.
Na kratšej 5km trase jednoznačne finišoval Peter Ďurec s výkonom 15:19, prekonal svoj minuloročný traťový rekord o 13sekúnd.
Zo žien si prvú priečku odnáša Lídia Žáčiková a to s výkonom 18:21.
Srdečne gratulujem všetkým zúčastneným, opäť žilo celé mesto pohybom a každý, kto sa zúčastnil bol víťazom.
Veľká vďaka mestu a celému organizačnému tímu, podujatie opäť zdvihlo latku vyššie, atmosférou, bohatým občerstvením v cieli, super moderátorom, energetizujúcou hudbou, dostatočným pitným režimom, bohatou tombolou. A počet 900 aktívnych športovcov dáva obrovský palec hore ako bodku za podujatím.
Samozrejme tu rád vyjadrím veľkú vďaku môjmu vodičovi Peťovi za rýchly, no bezpochyby aj bezpečný doprovod do cieľa. Verím, že o rok sme tu zas.