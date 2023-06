Florida, The Sunshine State

Na Floridu sme sa vybrali z dvoch dôvodov. Spríjemniť si dlhú zimu floridským slnkom a navštíviť tam naše partnerské stredné školy. Nepotrebovali sme viac dôvodov prečo si zbaliť kufre a sadnúť na lietadlo.

Vždy po prílete do USA viem, že som na inom kontinente, pretože hneď po vystúpení z lietadla mi vzduch vonia špecificky pre americké letiská. I keď sme prileteli v marcový podvečer, najslnečnejší americký štát nesklamal a privítal nás teplotou okolo 33 °C. Keďže sa v USA človek bez auta takmer nikde nedostane, vyzdvihli sme si auto v požičovni a vydali sme sa do Orlanda.

Orlando je mesto, ktoré priťahuje viac ako 60 miliónov turistov ročne, keďže je známe pre svoje zábavné parky, množstvo turistických atrakcií, bezkonkurenčné nákupy a golfové ihriská. Ak ste fanúšikom týchto vecí, tak je Orlando mesto, ktoré musíte navštíviť. Je sa však dobré obrniť istou dávkou trpezlivosti, keďže práve z dôvodu veľkého množstvá turistov sú tu časté kolóny a preplnené diaľnice.

Po niekoľkých dňoch oddychu pri bazéne pod palmou, sme sa rozhodli, že je čas vyraziť do ďalších častí Floridy. Spontánne sme sa rozhodli, že na druhý deň ráno vyrazíme do Kennedy Space Centra, ktoré je kozmodrómom NASA. Nebola to moja prvá návšteva Kennedy Space Centra, no bola jednoznačne najšpeciálnejšia. V deň našej návštevy sme sa nečakane dozvedeli, že štartuje raketa SpaceX Falcon 9. No a nám sa podarilo štart rakety zažiť, čím sa mi splnil jeden zo životných snov. Vidieť štart rakety na vlastné oči nepopísateľný zážitok, pri ktorom si človek uvedomí koľko sme toho ako ľudstvo dokázali a zároveň to, koľko nás toho ešte čaká, a že sme len na začiatku. Keďže Kennedy Space Centrum je tiež prírodnou rezerváciou, príroda je tu veľmi rozmanitá a preto sa tu páči aj aligátorom žijúcim vo voľnej prírode.

Kennedy Space Center (zdroj: Lucia Klimková)

Po opustení Kennedy Space Centra sme sa vydali južne na South Beach Miami. Po víkende strávenom na miamskej pláži, s prekvapujúco teplou vodou na marec, nastal čas navštíviť internátne stredné školy Montverde Academy a Florida Preparatory Academy.

Miami Beach (zdroj: Lucia Klimková)

Montverde Academy

Montverde Academy je vzdialená približne 30 minút od Orlanda. Cesta z Orlanda na túto strednú školu na Floride je krajšia a krajšia, čím bližšie školy ste. Škola je situovaná v nádhernom prostredí hneď vedľa jazerá Apopka, neďaleko golfového ihriska a prírodnej rezervácie. Pri vstupe do kampusu školy vás privítajú obrovské športoviská, čím vám škola dá hneď pocítiť, že sa nachádzate na jednej z najlepších stredných škôl v Amerike, čo sa týka, mimo iné, aj športových programov. Ide o väčšiu školu, ktorú navštevuje okolo 1300 študentov. Kampus školy je typický floridský, kde prevláda kontrast bielych budov a modrej oblohy.

Po zaparkovaní auta pred Admissions budovou ma privítali David a Kate so širokým úsmevom na tvári a v pohodovej atmosfére. Po tom, ako sme si spolu dali kávu, vydali sme sa na prehliadku školy. Areálom školy sme prechádzali golfovým autíčkom a zastavovali sme sa v jednotlivých budovách. Škola dbá na výborné akademické výsledky svojich študentov a poskytuje 31 AP kurzov, STEM program a rôzne špecializované kurzy. Škola má svojich kariérnych a vzdelávacích poradcov, ktorí sú špecializovaní na zostavovanie rozvrhov a plánovanie vzdelávacej cesty študentom zo zahraničia, ktorí sa rozhodnú študovať na strednej škole v Amerike. Počas prehliadky školy sme stretli študentov oblečených vo fialovo-žltej uniforme, videli dobre vybavené triedy, jedáleň so slušným, a hlavne aj zdravým výberom jedla, budovu internátu a tiež novo vybavenú budovu pre novo založený esport program, na ktorom Montverde Academy spolupracuje spolu s EA Sports.

Prehliadka pokračovala na ranč s koňmi, z ktorého je krásny výhľad na jazero Apopka. Montverde Academy má tiež veľmi úspešný umelecký program, ktorého súčasťou je konzervatórium zamerané na divadlo, hudbu a vizuálne umenie. Z budovy divadla sme sa našim golfovým autíčkom presunuli k časti školy venovanej športom. Študenti tejto školy majú k dispozícií veľké telocvične, fitness centrum, tri futbalové ihriská, baseballové ihrisko, osem tenisových kurtov, atletickú dráhu, plážový volejbal, bazény a mnoho ďalšieho. Šport je významnou súčasťou Montverde Academy. Výsledky hovoria za všetko. V roku 2021 sa traja študenti tejto strednej americkej školy účastnili olympiády v Tokyu a škola vychovala niekoľko NBA hráčov. Prehliadku školy sme ukončili pri zapadajúcom slnku a skvelom dni strávenom na tejto americkej strednej škole sme sa vydali späť na cestu smerom do Orlanda.

Montverde Academy (zdroj: Lucia Klimková)

Montverde Academy Sports (zdroj: Lucia Klimková)

Florida Preparatory Academy

Štartovacím bodom bolo znovu Orlando. Po zadaní Florida Prep do Waze, mi navigácia ukazovala cestu zhruba 1 hod 20 min. Cesta vedie širokou diaľnicou blízko pobrežia, kde sme znovu prechádzali popri Port Canaveral, Cocoa Beach, s veľmi príjemným surférskym vibe až do mesta Melbourne. Florida Prep je menšia škola s približne 200 študentmi. Je situovaná v strede mesta, hneď oproti golfovému ihrisku, ktoré môže byť využívané aj študentmi, ktorí majú o golf záujem. Melbourne má približne 90 000 obyvateľov a tak poskytuje veľmi dobré zázemie, pre celú komunitu, žijúcu v tomto meste. V strede mesta je promenáda s lokálnymi reštauráciami, obchodíkmi, kaviarňami a parkmi. Nachádza sa pri oceáne a mesto tak leží na bielej floridskej pláži.

Pri príchode do školy som sa zvítala s veľmi milou Safiyah, riaditeľkou Admissions teamu, ktorá so mnou strávila celé doobedie. Previedla ma areálom školy, ktorý ma zaujal predovšetkým jeho koncepciou, ktorá využíva výhody floridského počasia. Z tried sa vychádza a vchádza vonkajšou častou budov a preto si študenti vždy po skončení triedy môžu vychutnať slnko a čerstvý vzduch. Medzi prízemnými budovami bielej farby, má areál školy Florida Preparatory Academy krásne záhrady, ktoré môžu študenti využívať na odpočinok, učenie sa alebo zábavu. Počas našej prehliadky sme sa zastavili v niekoľkých triedach, kde sa mi hneď s nadšením prihovorili veľmi milí učitelia. Rozprávali mi o tom, čo vyučujú, na čom študenti pracujú a s hrdosťou mi oznamovali, kde sa ich študenti dostali na vysokú školu. Tak, ako z týchto učiteľov, tak z celej školy bolo cítiť rodinnú atmosféru, motiváciu posúvať študentov dopredu a chuť robiť svoju prácu s nadšením.

Florida Prep (zdroj: Lucia Klimková)