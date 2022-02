Zelená energia a Bratislava

Verím, že Bratislavský samosprávny kraj už smolu nebude mať. Skúste si v Bratislave požiadať o dotáciu na fotovoltaiku na streche rodinného domu a zistíte prečo.

Z pohľadu deklarovaných cieľov Slovenska ako napríklad v Pláne obnovy v časti Zelená ekonomika sa zdôrazňuje kvalita života, uhlíková neutralita atď. atď. Skladá sa z 5 kľúčových komponentov. Prvým je „Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra“.

Plán máme schválený (viď. VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska, č. 10156/21, Medziinštitucionálny spis: 2021/0163 (NLE) zo 6. júla 2021 ) kde sa okrem iného píše tiež: „Zelené reformy a investície zahrnuté v pláne obnovy a odolnosti sú zamerané na zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a ich integráciu do elektrizačnej sústavy, zlepšenie energetickej a ekologickej výkonnosti budov, zvýšenie podielu udržateľných druhov dopravy a dekarbonizáciu priemyselných procesov, čím prispejú k cieľom zmiernenia zmeny klímy a zníženia znečistenia ovzdušia“.

Toľko vzletná teória. Realita pre bežného obyvateľa je však zatiaľ trochu iná. Skúste si v Bratislave požiadať o dotáciu na fotovoltaiku na streche rodinného domu. Rýchlo sa dozviete, že všetko pekne platí, ale s výnimkou Bratislavského kraja. Nárok na dotáciu nemáte. Stačí aby ste bývali pár metrov za hranicou Bratislavského samosprávneho kraja a dotáciu môžete získať. Svieti tam snáď iné slnko ako v Bratislave?

Nedá mi pýtať sa napríklad:

- Chceme zvyšovať výrobu energie zo slnka?

- Chceme využívať známe a odskúšané technológie výroby elektriny zo slnka?

- Ide nám o zelenú energiu pre našu planétu alebo o politiku?

alebo

- Chceme trestať Bratislavčanov za to, že sú Bratislavčania?

Ja to považujem za do neba volajúcu nevyužitú príležitosť. V Bratislavskom kraji je dosť domov s nevyužitými strechami, je tu pomerne veľa slnečných dní a najmä pomerne veľa majiteľov domov schopných finančne pokryť prvotné náklady, a z vlastného presvedčenia aj takto demonštrovať svoj postoj k našej planéte. Rozdielny prístup k dotáciám na základe Bratislava vs neBratislava je však diskrimináciou a urážkou. A nechať zo seba robiť obeť pokriveného systému dotácií? To si radšej rozmyslím koho najbližšie voliť.

Verme, že sa veci a prístup zmenia.