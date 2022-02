Potkan kráľ

Vrátil sa. Však nám to sľúbil. Arogantnejší, bezohľadnejší a trúfalejší, lebo zistil, že môže. Zdalo sa, že po spoločenskej objednávke príde k deratizácii a bude to jeho koniec. Zaliezol do stoky a čakal. Vymenila sa vláda, ale očakávané spektakulárne čistenie sa neuskutočnilo. Hlavný deratizér namiesto nepríjemnej, no veľmi potrebnej práce, začal riešiť a spochybňovať svojich kolegov. Okrem jedného, toho, čo mu spod pracovného plášťa trčí lysí chvost hlodavca. A potom prišla choroba, smrteľná a s ňou strach. Najprv tápanie a potom nešťastne odkomunikovaná možnosť liečby zneistili obyvateľstvo. Napriek tomu sa niekoľko potkanov podarilo chytiť do pasce, no jeden z tých čo by mali dohliadať na to, aby zostali v klietkach, ten hlavný, asi tiež obrastený srsťou, niekoľkých púšťa. Očista stráca lídra, je nejednotná a okrem deratizácie sa nevie zhodnúť ani na prepotrebných reformách súdnictva, zdravotníctva a školstva. Potkany začínajú vyliezať z kanálov, zacítili príležitosť. Ich kráľovi a jeho družine doteraz stačilo, že si môžu beztrestne zo spoločného nabrať pre svoje hrdlo koľko sa im ráči. Teraz, keď mu hrozí basa, je schopný všetkého, aby jej unikol. Ponoril sa na úplné dno žumpy, prebral spôsoby a spolčil sa s tým najodpornejším poddruhom, ktorý sympatizuje s režimom, ktorý dovolil vraždiť svojich spoluobčanov. Vyšiel na svetlo a zrazu je v žiari reflektorov. Spochybňuje a zastrašuje vyšetrovateľov skutkov svojich kumpánov. Vyviňuje ich zo spáchaných zločinov. Zločincami sa stávajú ich vyšetrovatelia. Znevažuje boj proti smrteľnej chorobe, štve ľudí proti zdravotníkom. Ako správny potkan pre svoje ciele obetuje zo stáda svojich prívržencov tých najzraniteľnejších - starých a bezmocných. Keď na základe dezinformácií umierajú, obete pripisuje vláde. Mysliac na svoju budúcnosť je ochotný vzdať sa bezpečnostných záruk Slovenska a je na strane agresora susednej krajiny Potkana cára. Máva zástavou jeho krajiny, adoruje jeho portréty a tých ktorí pre bezpečnosť krajiny podpísali obrannú dohodu so spojencom nazýva vlastizradcami a predhadzuje ich davu. Zrazu čierne je biele, dosiahol svoje, zneistil veľkú časť verejnosti. Má nás tam kde chcel, ticho sedíme v kotly výkalov a začína nám podkurovať.

Clavellov román má svoju pointu. V normálnej, slobodnej a etickej spoločnosti je Potkan kráľ nula. Kto a kedy pomenuje veci správnym menom, kto sa mu postaví, kde je tu nejaký líder, kedy sa ozve slušné Slovensko, kedy sa zobudí mlčiaca väčšina, na čo ešte čakáme?