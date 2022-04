Z - Putinovi zombíci

Z - symbol koncentrovaného zla, symbol vojnových zločinov. Jeho používanie je dúfam, aj na Slovensku zakázané a kriminalizované ako schvaľovanie a podpora opovrhnutia hodných činov ruskej armády na Ukrajine. No neviem. Slovensko, ktoré má byť podľa Ruska stále v jeho oblasti vplyvu a je pre neho nepriateľská krajina, je s ním minimálne v informačnej vojne. Trochu ma preto prekvapuje alibistické vyhlásenie generálnej prokuratúry, že používanie symbolu Z sa bude posudzovať len v akomsi ťažko dokázateľnom kontexte. V Nemecku je to rovno trestný čin, v Česku na to majú metodický manuál.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šíriť zlo z Moskvy môžu len neľudia - zombíci napadnutí propagandistickým morom, ktorý zatiaľ beztrestne šíria. Netýka sa to len jeho symbolu. Rozsievajú mor, lebo sloboda slova, lebo ľudské práva. Ale aj slová zabíjajú, história má na to bezpočet dôkazov.

Verejné priestranstvá sú sledované množstvom kamier. Isto by sa dalo dosledovať, kto a kedy tie symboly zla po meste vylepuje. Chcelo by to, verím, že nechcem nemožné, aby v rámci pochôdzok mestskej aj štátnej polície po meste, ich neprehliadať, ale naopak registrovať, zadokumentovať a na snímkach kamier podľa možnosti identifikovať a vypátrať Putinových zombíkov.