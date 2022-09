Turecké studne v Krupine

Tentokrát to bude v kráľovskom meste Krupina. Ide o objekt Turecké studne, v lokalite Štramploch, starom kamennom lome, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z druhej polovice 19. storočia.

Čo presne boli tieto Turecké studne? Na to nepoznáme jednoznačnú odpoveď. Ich existencia je opradená rúškom tajomstva. Existujú viaceré príbehy a dohady o tomto jedinečnom mieste. Keď sme boli malé deti a potajme sme sa tam chodievali hrať, tak nás strašili, že tam bývali ukrytí Turci a ich duše sú tam stále. Pravda? Neviem, žiadnu som tam nestretla. Ďalšia teória hovorí, že sa v nich naopak skrývali obyvatelia mesta Krupina pred tureckými nájazdmi. Alebo, že studne boli predtým kúpele. Niekto sa zas domnieva, že išlo o obydlia pre chudobnejších obyvateľov mesta v 19. storočí. Iní zas zastávajú myšlienku, že to boli pivnice na skladovanie vína, keďže sa v okolí vo veľkom pestoval vinič Krupinská strieborčina a Krupina bola známa svojím ovocinárstvom. Mohlo ísť aj o tzv. ľadovňu, ktorá v minulosti, keď ešte neboli mrazničky a chladničky, slúžila na uskladňovanie potravín a ľadu.

Turecké studne

A ako vyzerajú? Ide vlastne o útvary vysekané do tufu. Jedna z viditeľnejších častí je menšia priekopa vykopaná do zeme a zaliata vodou. Údajne bol pri jej čistení objavený prameň. Či tam bola aj v ďalekej minulosti sa môžeme iba domnievať, ale nad ňou sú viditeľne opracované kamenné články, pripomínajúce akýsi prostý typ žľabu, čo by prezrádzalo, že mala svoje využitie a mohla byť zdrojom vody a v zime aj ľadu. Najviac zachovaná je miestnosť obdĺžnikového tvaru, do ktorej vedú dva pravouhlé portály. Jej spodná časť je už zaplavená vodou a nánosmi bahna. V interiéri však je možné vidieť štvorcové a obdĺžnikové otvory v stenách po trámoch a doskách. V jej prednej časti, hneď pri ľavom vstupe je kamenný štvorcový blok s vytesaným vnútrom, vzhľadom pripomínajúcim akúsi menšiu studňu, kupu, prípadne nádržku na vodu alebo ľad. Môžeme sa aj domnievať, že miestnosť bola uzatvorená dverami, nakoľko na ostení vstupov sú stopy po zárubniach a pántoch. Vieme taktiež, že na rozdiel od súčasnosti, mala miestnosť strop uzatvorený, čoho dôkazom sú staršie fotky, ale aj otvory po trámoch. Zaujímavé sú detaily z exteriérovej časti objektu pri ľavom vstupe. A to stopy po vytesaných schodoch. Vyzerá to, že viedli akurát na spomínanú, dnes už odkrytú časť miestnosti. Vedľa nich je aj malý kruhový otvor slúžiaci na odvodňovanie, čo by viac potvrdzovalo teóriu o pivnici, respektíve ľadovni.

Pohľad na akési schody vytesané do kameňa

Kedy a prečo boli v skutočnosti vytvorené a aké bolo ich použitie sa už asi presne nedozvieme, pomohol by už len archeologický výskum. Isté je, že je to zaujímavé miesto a krátku prechádzku k nim zvládnete aj s malými deťmi. K studniam vedie turistický chodník z centra Krupiny smerom na severovýchod a cesta vám zaberie niečo cez 20 minút. Môžete si tu oddýchnuť a spraviť piknik, nakoľko sú pri nich osadené lavičky a stôl. Ak budete ešte vládať, môžete pokračovať ďalej na Vartovku, ktorá je z odtadiaľ vzdialená ani nie kilometer.

Pohľad do interiéru miestnosti

Vedeli ste, že v regióne Hont sa nachádza viacero zaujímavých objektov vytesaných do skál? Najznámejšie z nich nájdete v Brhlovciach, ale za návštevu určite stoja aj ďalšie, a to v Hontianskych Tesároch, Hrušove, Lišove a Rykynčiciach.

Prajem Vám príjemný výlet