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9. okt 2026 o 21:58
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Pikes Peak, Colorado

Pozývam vás na Pikes Peak (Pikov štít), ktorý patrí medzi 53 najvyšších vrchov Colorada.

Ján Komrska
Ján Komrska Bloger
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Pikes Peak (Pikov štít) sa nachádza v pohorí Front Range (Predné pohorie), ktoré tvorí východnú časť Skalnatých hôr (Rocky Mountains), a týči sa nad mestom Colorado Springs. Napriek svojej úctyhodnej výške 4 302 metrov zaujíma medzi najvyššími vrcholmi Colorada až tridsiate miesto. Napriek tomu patrí k najviditeľnejším štítom v štáte, pretože v okruhu približne 100 kilometrov sa nenachádza žiadny vyšší vrchol. Navyše sa východne od hory rozprestiera nekonečná plochá préria, vďaka čomu je štít viditeľný zo značnej vzdialenosti. Práve pohľad z vrcholu na modrú oblohu nad prériou inšpiroval v roku 1893 americkú poetku Katharine Lee Bates k napísaniu básne America the Beautiful, ktorá sa neskôr stala predlohou rovnomennej vlasteneckej piesne.

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Začína sa takto:

O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!

Voľne preložené:

Ó, krásna krajina pod šírou oblohou,
so zlatistými vlnami obilných lánov,
s majestátnymi purpurovými horami
týčiacimi sa nad úrodnou pláňou!

Manitou Springs a Pikes Peak
Manitou Springs a Pikes Peak (zdroj: Jan Komrska)
Severný pohľad na Pikes Peak
Severný pohľad na Pikes Peak (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad z vrcholu na mesto Colorado Springs a nekonečnú prériu rozprestierajúcu sa za ním.
Pohľad z vrcholu na mesto Colorado Springs a nekonečnú prériu rozprestierajúcu sa za ním. (zdroj: Jan Komrska)

Pôvodní obyvatelia, ktorí žili v okolí hory, ju pomenovávali podľa jej majestátneho vzhľadu. Uteovia ju nazývali Slnečný vrch, Póniovia Miesto, kde sa nebo dotýka zeme, Apači Hora, ktorá sa dotýka neba, Komančovia Miesto na modlitbu a rozjímanie, Arapahovia Dlhá hora a Kiovovia Biela hora. Tieto historické názvy sú dnes vytesané na vrchole ako spomienka na pôvodné národy, ktoré horu poznali a uctievali dávno pred príchodom Európanov.

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Názvy hory podľa pôvodných obyvateľov
Názvy hory podľa pôvodných obyvateľov (zdroj: Jan Komrska)

Dnes nesie štít meno generála Zebulona Pikea, ktorého prezident Thomas Jefferson poveril prieskumom územia získaného od Francúzska v roku 1803 v rámci Louisianej kúpy. Pike sa pokúsil vystúpiť na vrchol v roku 1806, no pre nepriaznivé počasie a náročné podmienky svoj cieľ nedosiahol.

Ani nie o sto rokov neskôr sa stala hora významnou turistickou atrakciou. V roku 1891 bola na vrchol uvedená do prevádzky ozubnicová železnica a v roku 1915 aj cesta pre motorové vozidlá. V roku 1960 tu vybudovali návštevnícke centrum a v roku 2021 otvorili jeho modernú náhradu s vyhliadkovou terasou, obchodom, splachovacími toaletami a známou šiškárňou. Vďaka týmto projektom sa Pikes Peak stal jedným z najľahšie dostupných a najnavštevovanejších štvortisícových vrcholov v Severnej Amerike a dostal prezývku „America’s Mountain“ (Americká hora).

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Návštevnícke centrum na vrchole
Návštevnícke centrum na vrchole (zdroj: Jan Komrska)
Príchod ozubnicovej železnice na vrchol
Príchod ozubnicovej železnice na vrchol (zdroj: Jan Komrska)
Pamätná tabuľa Zebulonovi Pikeovi na vrchole
Pamätná tabuľa Zebulonovi Pikeovi na vrchole (zdroj: Jan Komrska)

Na vrchol vedú aj dva turistické chodníky, no predstava davov ľudí na vrchole ma prirodzene odrádzala a výstup na horu som sa snažil čo najdlhšie odkladať. Tento rok som sa však rozhodol, že to predsa len vyskúšam.

Vybral som si menej frekventovanú trasu zo západnej strany cez takzvané Diablovo ihrisko (Devil's Playground). Chodník sa začína v odľahlej časti pohoria, v ihličnatom lese pri potoku Fourmile Creek, a počas výstupu prekonáva viac ako 1 200 výškových metrov. Na parkovisku stálo za svitania iba niekoľko áut, čo ma potešilo. Vyrazil som teda sám, kráčajúc popri tichom potoku v príjemnom rannom chlade horského vzduchu.

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Priamy chodník asi po hodine stúpania vystriedali serpentíny a medzi stromami som na západnom obzore začal vo vychádzajúcom slnku rozoznávať krásnu panorámu už dobre známych štítov. Na tomto úseku som musel pre únavu spomaliť, a tak ma predbehlo zopár zdatnejších turistov. Postupne ma serpentíny priviedli k hranici lesa, kde sa predo mnou objavil dlhý svah, ktorý som musel vyšliapať. Na jeho vrchole sa chodník zmiernil a v diaľke som zazrel cieľ svojej túry. Odtiaľto už trasa nestúpala tak strmo, a preto sa mi zdalo, že dôjsť do cieľa bude hračka. Bol to však iba klam. Nachádzal som sa len približne v polovici výstupu a čakala ma ešte dlhá cesta.

Stúpanie v serpentínach
Stúpanie v serpentínach (zdroj: Jan Komrska)
Takmer nad lesom
Takmer nad lesom (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad na západnú panorámu v rannom slnku
Pohľad na západnú panorámu v rannom slnku (zdroj: Jan Komrska)
Vrchol sa prvýkrát objavil na obzore
Vrchol sa prvýkrát objavil na obzore (zdroj: Jan Komrska)

Postupne som sa dostal k ceste pre motoristov. Chodník sa k nej pripája práve pri Diablovom ihrisku. Ide o rozľahlú kamenistú plošinu, na ktorej počas búrok preskakujú medzi skalami blesky. Dúfal som, že tento jav nebudem musieť pozorovať na vlastné oči. Odtiaľto viedol chodník chvíľu popri ceste a ja som sa pristihol pri myšlienke, či by nebolo rozumnejšie začať stopovať.

Asi po hodine sa cesta a chodník opäť rozišli a moja trasa pokračovala mimo civilizácie pomedzi rozmanité skalné útvary. Začal sa mi otvárať aj výhľad smerom na východ, na nekonečné pláne prérií. Vrchol som mal stále pred sebou, ale zdalo sa, akoby sa vôbec nepribližoval.

Aj napriek tomu, že chodník stúpal po širokých horských pláňach len mierne, pri priblížení sa k ich okrajom sa otvárali dramatické pohľady na strmé zrázy, ktoré padali hlboko do údolí pod vrcholom a vytvárali pozoruhodný kontrast s okolitou krajinou.

Prvý pohľad na východ
Prvý pohľad na východ (zdroj: Jan Komrska)
Pomalý postup k vrcholu
Pomalý postup k vrcholu (zdroj: Jan Komrska)
Napriek vynaloženému úsiliu sa zdalo, že vrchol zostáva v rovnakej vzdialenosti.
Napriek vynaloženému úsiliu sa zdalo, že vrchol zostáva v rovnakej vzdialenosti. (zdroj: Jan Komrska)
Strmé skalné zrázy pod vrcholom ponúkajú pôsobivé výhľady.
Strmé skalné zrázy pod vrcholom ponúkajú pôsobivé výhľady. (zdroj: Jan Komrska)

Po štyroch hodinách stúpania som sa dostal k záverečnému úseku, ktorý si vyžadoval lezenie po skalách. Trvalo mi to približne hodinu, a tak som sa po piatich hodinách výstupu ocitol na plochom vrchole s veľkým parkoviskom a vyhliadkovou plošinou. Potešilo ma, že pre autá nevyasfaltovali obrovskú plochu pripomínajúcu parkovisko pri nákupnom centre, ale vytvorili parkovanie citlivo začlenené do kamenitého reliéfu vrcholu. Na skalách popri zaparkovaných autách sa fotografovali „turisti“ v šľapkách a sťažovali sa, že sa im od nadmorskej výšky krúti hlava. Akí amatéri, pomyslel som si.

Posledný úsek chodníka pred vrcholom
Posledný úsek chodníka pred vrcholom (zdroj: Jan Komrska)
Záverečné lezenie na vrchol Pikes Peak
Záverečné lezenie na vrchol Pikes Peak (zdroj: Jan Komrska)
Vrchol
Vrchol (zdroj: Jan Komrska)

Najprv som si odfotil vrcholovú značku, potom som si prezrel výhľad z vyhliadkovej plošiny a navštívil vrcholovú stanicu ozubnicovej železnice. Práve v nej boli odstavené dve nové vlakové súpravy. Ozubnicová železnica prekonáva vyše 2 300 metrov výškového rozdielu medzi dolnou stanicou v mestečku Manitou Springs a vrcholom hory. Jej prevádzka bola po rozsiahlej rekonštrukcii znovu spustená v roku 2021. Počas nej boli vymenené koľaje na celom 14,3 kilometra dlhom úseku a obstarané nové súpravy od spoločnosti Stadler.

Konečná stanica ozubnicovej železnice
Konečná stanica ozubnicovej železnice (zdroj: Jan Komrska)

Potom som sa odhodlal navštíviť rušné turistické centrum, v ktorom sa nachádza aj malá výstava venovaná histórii hory. Po krátkom oddychu a miernom zahltení davom návštevníkov som vynechal miestne šišky a vydal sa na dlhú cestu späť do údolia.

Zostup z vrcholu
Zostup z vrcholu (zdroj: Jan Komrska)

Keď som sa priblížil k Diablovmu ihrisku, obloha sa zatiahla a začalo to vyzerať na dážď. Priľahlé parkovisko sa zaplnilo nadšencami, ktorí dúfali, že budú môcť sledovať tancujúce blesky, podľa ktorých toto miesto dostalo svoje meno. Búrka sa nám však našťastie vyhla a toto prírodné divadlo sme nevideli.

Varovanie pri Diablovom ihrisku
Varovanie pri Diablovom ihrisku (zdroj: Jan Komrska)

Od Diablovho ihriska až po návrat som už nestretol ani jediného človeka, čo mi vynahradilo ruch a množstvo návštevníkov na vrchole. Návrat lesom sa mi síce zdal nekonečný, no príjemná vôňa ihličnatých stromov a blížiaceho sa dažďa mi spríjemnila aj túto časť túry.

Rôzne kamenné útvary popri chodníku.
Rôzne kamenné útvary popri chodníku. (zdroj: Jan Komrska)
Dlhá cesta späť
Dlhá cesta späť (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad späť na vrchol Pikes Peaku
Pohľad späť na vrchol Pikes Peaku (zdroj: Jan Komrska)
Na západe sa začínajú zhromažďovať tmavé mraky.
Na západe sa začínajú zhromažďovať tmavé mraky. (zdroj: Jan Komrska)
Návrat lesom po serpentínach
Návrat lesom po serpentínach (zdroj: Jan Komrska)

Po desiatich hodinách a dvadsiatich dvoch kilometroch som sa vrátil späť na parkovisko, unavený, ale spokojný po krásnom výlete.

Ján Komrska

Ján Komrska
Bloger 
  • Počet článkov:  50
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  • Páči sa:  221x

Som vášnivý turista a cestovateľ. Milujem prírodu a rád objavujem nové miesta... Chcel by som zdolať 53 najvyšších hôr v Koloráde a postaviť sa na najvyšší vrch každého štátu v USA. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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