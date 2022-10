Štít Carlit, Francúzsko

ŠtítCarlit, Francúzsko

Štít Carlit (po francúzsky Pic Carlit a po katalánsky Puig Carlit) je výrazná hora vo Východných Pyrenejách, ktorá dosahuje nadmorskú výšku 2 921 metrov. Spolu so štítmi Comapedrosa a Puigmal patrí do skupiny mohutných, ale nižších pyrenejských vrchov nepresahujúcich 3 000 metrov (v Pyrejnejách je viac ako 120 vrchov vystupujúcich and túto výšku). Prvá zmienka o vrchu je dochovaná z 12 storočia a jeho meno asi znamenalo kameň či sutiny a prvý zaznamenaný výstup je z roku 1864. Výstup na tento štít je veľmi obľúbený, aj napriek jeho technickej náročnosti. Menej zdatných turistov láka 12 plies, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí a dajú sa okolo nich urobiť túry rôznej dĺžky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z Barcelony som vyrazil autom a na parkovisko pri priehrade Bouillouses, kde začína turistický chodník, som dorazil o desiatej ráno. Prekvapilo ma tam už asi dvadsať zaparkovaných áut napriek tomu, že nebol víkend. K parkovisku vedie pohodlná, dobre udržiavaná lesná cesta z dedinky Mont Luis. V okolí sa nachádzajú viaceré lyžiarske strediská a popri ceste som si všimol niekoľko kempingov i menších chát, ktoré už boli v tejto časti roka zatvorené.

Priehrada Bouillouses na rieke La Têt. (zdroj: Jan Komrska)

Vyrazil som rezko po kamenistom chodníku borovicovým lesíkom. Aj napriek väčšiemu počtu aut na parkovisku som spočiatku kráčal v tichu lesa, čo sa však rýchlo zmenilo, keď som začul pred sebou najprv pokrikovanie a neskôr hulákanie francúzskych tínedžerov. Nevyzerali byť vystrojení na náročný výstup, tak mi ostalo dúfať, že zostanú len pri plesách. Postupne som začal predbiehať aj ďalších turistov, ktorí boli našťastie menej hluční.

Informačná tabuľa na začiatku trasy. (zdroj: Jan Komrska)

Trasy sú síce dobre vyznačené, ale geografické názvy sú zmesou katalánčiny an francúzštiny. (zdroj: Jan Komrska)

Začiatok turistického chodníka. (zdroj: Jan Komrska)

Borovicový lesík rýchlo skončil a chodník mierne stúpal po horskej lúke okolo prvých plies. Asi po 45 minútach sa mi naskytol prvý pohľad na môj cieľ. Členitý vrchol Carlitu sa týčil v diaľke na horizonte medzi dvoma špicatými horami. Chodník sa k nemu približoval zo severnej strany. Onedlho som zbadal značku, ktorá ma informovala, že na vrchol by som sa mal dostať o dve hodiny.

Borovicový lesík. (zdroj: Jan Komrska)

Cesta okolo jazera Estany de la Comassa. (zdroj: Jan Komrska)

Prvý pohľad na štít Carlit. (zdroj: Jan Komrska)

Borovice sa postupne vytrácali a na horských lúkach pokrytých vyschnutou trávou a vresom rástli už iba borievkové kríky, ktoré neskôr vystriedali husté rododendrony. Zaujali ma tým, že sa na nich ešte objavovali ružové kvety, čo bolo prekvapujúce vzhľadom na ročné obdobie. Slnečné októbrové počasie v nich pravdepodobne prebudilo túžbu po živote.

Zakvitnuté rododenróny popri chodníku. (zdroj: Jan Komrska)

Rhododendron ferrugineum.

(zdroj: Jan Komrska)

Pri ďalšej značke, ktorú som dosiahol po polhodinke sa končil najdlhší okruh okolo plies a začalo sa stúpanie po kamenistom úbočí. Stúpanie mi spríjemňoval nácvik leteckej záchrannej akcie. Vrtuľník krúžil nad posledným plesom a cvičil prístup ku členitému reliéfu hôr. Po namáhavom výstupe som sa ocitol v sedle pod vrcholom, kde ma privítalo tiché pleso (bez mena) obklopené kamennými zosuvmi.

Zelená farba sa pomaly vytratila. (zdroj: Jan Komrska)

Začína stúpanie. (zdroj: Jan Komrska)

A pokračuje. (zdroj: Jan Komrska)

Nácvik záchranárskej akcie. (zdroj: Jan Komrska)

"Pleso pod Carlitom". (zdroj: Jan Komrska)

Od plesa stúpal chodník prudko po východnom úbočí k vrcholu. Tu som začal stretávať turistov zostupujúcich z Carlitu. Chodník sa postupne stočil na severný svah, ktorý bolo pokrytý ostrými skalami. Odrazu prudko zabočil do žľabu, po ktorom sa bolo treba štverať hore po štyroch (à quatre pattes) ako pohotovo hlásila jedna turistka predo mnou.

Po prekonaní žľabu pokračoval výstup na jeho druhej strane strmo k vrcholu. Aj naďalej sa bolo treba pridŕžať rukami a postupovať pomaly nahor.

Stúpanie k žľabu pod Carlitom. (zdroj: Jan Komrska)

Ostré skaly na úbočí. (zdroj: Jan Komrska)

Smerom nahor. (zdroj: Jan Komrska)

Po troch hodinách som sa ocitol na vrchole, kde oddychovalo najmenej 20 turistov. Na vrchole je umiestnený železný kríž dekorovaný rôznymi stuhami, ktoré dodávali trochu radosti nehostinnému skalnatému štítu. Pohľad na nekonečné okolité vrchy zbavených akékoľvek zelenej farby vyzeral skľučujúco. Jediný potešujúce pohľad bol na plesá smerom na sever.

Vrchol štítu Carlit (2 910 m) (zdroj: Jan Komrska)

Na vrchole (zdroj: Jan Komrska)

Jesenné Pyreneje. (zdroj: Jan Komrska)

Severný pohľad na jazerá. (zdroj: Jan Komrska)

Po krátkom oddychu som sa pustil na spiatočnú cestu. Opatrne som sa posúval ku žľabu a začal som po ňom zliezať. Stretával som ďalších turistov, ktorí smerovali k vrcholu a musel som sa im vyhýbať. Našťastie skaly v žľabe boli dostatočne pevné, takže nehrozilo, že by sa uvoľnili a niekoho zranili.

Strmý zostup s krásnym výhľadom na jazerá. (zdroj: Jan Komrska)

Zostup pokračuje. (zdroj: Jan Komrska)

Pomaly som zišiel až k plesám. Zvolil som si dlhšiu trasu, ktorá ma viedla po ich brehoch, keďže priama cesta nahor sa im vyhla. Pokojné vodné plochy lemovali suché vresoviská i rododendrony, na ktorých sa ešte objavovali ružové kvety. Pri jazerách som stretol viacerých turistov, hlavne rodiny s deťmi či skupinky dôchodcov.

Návrat okolo jazier. (zdroj: Jan Komrska)

Na úplne zaplnené parkovisko pri priehrade som sa vrátil presne podľa turistickej príručky po päť a pol hodinách. Prihovorila sa mi skupinka miestnych obyvateľov a zaujímali sa o výstup. Boli nadšení, že sa mi výlet páčil, a že sme sa dohovorili po francúzsky. Celková dĺžka túry je asi 13.5 km a prekonáva prevýšenie 880 metrov. Celý deň bolo mierne pod mrakom, ideálne počasie na tento namáhavý výlet.