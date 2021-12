Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)

Ďalšie video z dielne SMERu, tentokrát Erika Kaliňáka, ktoré spochybňuje vakcíny a ich účinnosť. Rovnako ako Blaha využíva metódu - trošku pravdy, trošku dezinterpretácie štúdií a trošku nepravdy. E. Kaliňák na záver položí otázku “Ako môže niekto, pri takejto kvalite vakcín hovoriť o povinnom očkovaní?” A ešte skonštatuje: “Čím hrubšou silou na nich (myslí tým národ) pôjdete, tým silnejší bude odpor!”

Rozumiem tomu, keď sa niekto nedá zaočkovať lebo sa bojí/nedôveruje vakcínam. Mám pre to pochopenie. No nemám pochopenie pre ľudí, ktorí aktívne šíria strach/dezinformácie o najúčinnejšom nástroji, ktorý máme aktuálne k dispozícii v boji s pandémiou - a tým sú vakcíny. Nie, nie je to dokonalý nástroj, ale je to to najlepšie, čo aktuálne máme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo nájdete vo videu:

- Kaliňák sa odvoláva na štúdie, ktoré majú jasný záver - dôležitá je 3. dávka. Záver p. Kaliňáka je však iný -> že povinné očkovanie prinesie silnejší odpor. Pretože vakcíny sú, podľa neho, zjavne nekvalitné. Ostáva teda otázka, veriť vedcom, ktorí štúdiu spravili, alebo p. Kaliňákovi, ktorý nespravil nič?

- zmena definície očkovania, alebo o tom, že Kaliňákovi prekáža transparentnosť CDC;

- vyvrátenie nepravdy, že proti iným chorobám sa očkujeme raz za život.

Zdroje:

https://bit.ly/3p9jF3b - CDC definícia;

http://hrld.us/32izDz2 - CDC vysvetlenie zmeny definície;

https://bit.ly/3H2PYat - štúdia, účinnosť vakcín;

https://bit.ly/3p77Z14 - očkovací kalendár;

Prosím, ospravedlňte kvalitu videa, zvuku aj rôzne brepty. Video robím vo svojom voľnom čase a omnoho viac ako na kvalite formy mi záleží na kvalite obsahu. Produkovať hoaxy/polopravdy o očkovaní je ďaleko ľahšie, ako ich vyvracať a dávať veci do kontextu.

Prečo to celé robím?

Svet sa trápi s dôverou voči vede, očkovaniu a faktom. Hoaxy sa šíria závratnou rýchlosťou a to je veľký problém, na ktorý nie je jednoduché riešenie. Kto by mal tieto Hoaxy uvádzať na pravú mieru?