Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?

O slobodu môžeme prísť veľmi ľahko - stačí byť ticho a prizerať sa ako vo verejnej diskusií počuť hlavne tých, ktorí majú skutočne máločo povedať. Zdá sa mi ako správna cesta na opakované nezmysly vecne reagovať, vyvracať tvrdenie jedno za druhým a poukazovať na argumentačné prešľapy. Žiaľ produkovať hlúposti, podporiť ich silnou emóciou je však rádovo jednoduchšie ako komplexne a vecne vysvetliť problém. Ide síce o nerovný súboj, ale nezdá sa mi, že vzdať ho by viedlo k zlepšeniu situácie.



Tentokrát tu máme video p. Mazureka, ktorý straší nežiadúcimi účinkami vakcín dátami, pričom v disclaimeri sa píše, že nerobte s tými dátami to, čo s nimi Mazurek robí. To ale Mazureka samozrejme nezastaví, lebo podstatné sú interakacie na facebooku, popularita… čo tam po ľudských životoch, vyčerpaných zdravotníkoch, zdevastovanej ekonomike a dlhodobých dopadoch na deti/mládež. Srdiečka, like-y a zdieľania sa počítajú. Však p. Mazurek?



Mazurek samozrejme nie je veľmi kreatívny a v podstate len kopíruje podobný hoax zo zahraničia spred troch mesiacov, ktorý agentúra Reuters vyvrátila tu: https://reut.rs/3qpFRXz (ak sa vám nechce pozerať moje dlhé video, tak článok je vo veľmi podobnej logike).



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

“Najdojemnejšia” časť videa je tá, kde Mazurek rozpráva o totalitnom štáte, o tom, že mu záleží na každého ľudských právach a slobode.