Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

V poslednom čase som viac energie venoval vyvracaniu hoaxov o očkovaní - špeciálne tým, ktoré intenzívne šíri Ľuboš Blaha. Na svojom FB som zverejnil dve videá s podrobným komentárom, čo z Blahových videí nie je pravda. Následne som to zverejnil aj na SME blogu (1. video: https://bit.ly/3oGC0ED ; 2. video: https://bit.ly/3lZJxg5). Prvé video FB Blahovi zmazal.

Blaha mi venoval osobný “láskyplný” status (https://bit.ly/3oMKV7x), ktorý bol mixom zosmiešňovania, klamstiev, urážok, prekrúcania tvrdení a nových hoaxov (o novej štúdii, ktorá vraj dokazuje, že vakcinácia urýchluje mutáciu vírusov a že je to šach-mat pre Pfizer. Škoda len, že si prečítal len nadpis a štúdia hovorí niečo úplne iné. No najväčší “gól” je, že štúdiu finacoval Pfizer). A tak si dovolím zareagovať - najprv sumarizáciou hoaxov a potom pár slov k Ad hominem “argumentom”. Reakcia bude vecná a slušná - pretože si myslím, že by tak mala vyzerať verejná debata.

Rekapitulácia Blahových HOAXov

1. “V prípade mladých ľudí sú riziká covidu nižšie, ako riziká vakcinácie.”

Odvoláva sa na štúdiu britských vedcov a hovorí, že nemôžeme nazvať štúdiu hoaxom.

Realita: Výstup, na ktorý sa odvoláva hovorí o situácii, keď je 7D incidencia 2 na 10 000. Tá istá štúdia hovorí, že pri incidencii 20 na 10000 obyvateľov sú riziká vakcinácie cca. 6x nižšie, ako riziká Covidu. No a na SR je aktuálne incidencia ešte asi 2-3x vyššia (https://bit.ly/3rSNbfl)

Takže štúdiu nenazval nikto hoaxom. To, ako ju Blaha interpretuje, hoaxom už je.

Detailne vysvetlené v oboch videách.

2. “Detské choroby nie sú vírusy, nemutujú a vakcíny na ne majú minimálne vedľajšie účinky.”

Realita: Niektoré detské ochorenia sú vírusy - napr. Detská obrna, vírusová hepatitída typu B, Osýpky… (https://bit.ly/3E7YZOi)

Aj iné vakcíny majú vedľajšie účinky - no tak isto ako pri Covide benefity očkovania výrazne prevyšujú riziká (napr. mumps https://bit.ly/3s01sa6).

Detailne vysvetlené v oboch videách.

3. “Nie je pravda, že vďaka vakcíne porazíme vírus.”

Odvoláva sa na štúdiu, podľa jeho slov, renomovaných vedcov, ktorá hovorí, že vakcinácia môže urýchliť vývoj vírusu.

Čo už ale nespomenie je, že:

- štúdia bola robená na sliepkach (v roku 2015, iné ochorenie);

- aj na sliepkach sa ukázalo, že slepačie spoločenstvá, ktoré boli zaočkované, dopadli lepšie a to či už ako spoločenstvo, alebo sliepka - jednotlivec;

- autor tejto štúdie (jeho slovami renomovaný vedec), vydal článok, kde presne popisuje, že záver ich štúdie je, že sa oplatí očkovať a že aj pri Covide platí, že sa oplatí očkovať jednotlivcom aj skupine. (https://bit.ly/33iotuP)

Detailne vysvetlené vo videu 2.

Takže opäť, nikto nespochybňuje štúdiu - tá je zaujímavá. Blaha jej interpretáciou vytvára hoax.

Pri Covide mutácia Alfa vznikla pred začatím očkovania, Delta v Indii, kde bola očkovanosť v čase vzniku 0% a Omikron, ktorá vznikla v JAR, kde je zaočkovanosť len 25%. Detaily vo videu 1.

No dalo by sa pokračovať - ale nechcem sa opakovať a všetko podstatné nájdete vo videách.

Nový Hoax v statuse

“Autori štúdie sú renomovaní čínski vedci, pôsobiaci v USA. Ich výskum odhalil, že "výskyt a frekvencia mutácií, ktoré sú odolné voči vakcínam, silno koreluje s tým, aká je miera zaočkovania v Európe a Amerike". Tomuto sa hovorí - šach-mat.

Jasne tým dokázali, že očkovanie môže spôsobovať vznik nových nebezpečnejších mutácií, a teda presne to, za čo mi zamestnanci americkej korporácie vymazali video. Epické.”

Najprv pikoška. Blaha dlhodobo razí teóriu, že Pfizer ide svoju propagandu a blokuje všetko, čo je proti. No a potom vytiahne štúdiu, ktorá podľa jeho slov dokazuje, že očkovanie môže spôsobovať vznik mutácii. No a tá pikoška je, že túto štúdiu financoval…hádajte kto?

No predsa Pfizer! Takže v Blahovej logike Pfizer financuje štúdiu, ktorá dokazuje, že Pfizer je zlý a zároveň Pfizer blokuje slobodu prejavu. WAU.

Čo hovorí štúdia naozaj - v populácii ostávajú tie vírusy, ktoré sa dokážu šíriť aj napriek vakcínam (neprekvapivo a úplne logicky) a nič o tom, že kvôli očkovaniu vznikajú nové mutácie vírusov. Zároveň má štúdia slúžiť ako podklad na vývoj ďalších vakcín. Celú štúdiu nájdete tu https://bit.ly/3rYGKru. Takže, pán Blaha - zase vedľa.

Ďalšie polopravdy v texte

1. V texte píše o tom, že zaočkovaní tiež šíria vírus. V tom má pravdu. Hovorím to aj v oboch videách. Blaha však hovorí, že z toho plynie, že vakcinácia nefunguje a že teda očkovaní najviac šíria Covid, netestujú sa a teda vďaka nim máme 3. vlnu. To je nezmysel.

Očkovať sa má zmysel z týchto dôvodov (zoradené podľa dôležitosti z pohľadu jednotlivca):

A: Nižšie riziko úmrtia -> jasne potvrdené dátami;

B: Nižšie riziko hospitalizácie (t.j. nižší nápor na nemocnice) -> potvrdené dátami;

C: Nižšie riziko ťažkého priebehu/long covidu -> potvrdené dátami;

D: Nižšie riziko infekcie -> potvrdené dátami, hlavne prvých pár mesiacov po očkovaní;

E: Nižšie riziko prenosu -> čím dlhšie od očkovania, tým nižší efekt.

Osobne som sa od zaočkovania testoval 10x + niekoľkokrát AG samotestami - pretože v prípade svojej infekcie, nechcem preniesť Covid. Podobne k tomu pristupujú mnohí zaočkovaní ľudia.

2. “Podľa najnovších výskumov počet nakazených ľudí medzi plne zaočkovaní dramaticky rastie a zaočkovaní sa stávajú hlavným zdrojom prenosu vírusu.”

Zlá intrepretácia štúdie. Deje sa tak preto, že zaočkovaných ľudí v UK je viac ako nezaočkovaných. Zaočkovaný človek prenáša vírus menej ako nezaočkovaný - hlavne ak má tesne po 2., príp 3. dávke. Aj keď je pravda, že zaočkovaný človek môže šíriť vírus - no nezabudnime, že stále platia aj dôvody A - D. (https://bit.ly/3rWTX3L). Odporúčam si pozrieť Simpsonov paradox.

Stigmatizácia nezaočkovaných

”Lancet ďalej tvrdí, že stigmatizácia nezaočkovaných je hlboký omyl!” (https://bit.ly/30gsoag)